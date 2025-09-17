Csőtörés miatt teljesen kiürült a víztorony Lajosmizsén, kiderült, mire számíthatnak a helyiek

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, szerda hajnalban, 4:54-kor műszaki meghibásodás történt a lajosmizsei víztisztító telepen. A csőtörés körülbelül 35 perc alatt teljesen kiürült a víztorony, így a település lakossága a reggeli csúcsidőszak kezdetére vízellátás nélkül maradt.

A Bácsvíz munkatársai dolgoznak a lajosmizsei csőtörés helyszínén

Fotó: Bácsvíz Zrt. hivatalos oldala

Megérkezett az alkatrész Lajosmizsére

A Bácsvíz kecskeméti központi raktárából szerda reggel 8 órára megérkezett a helyszínre az a FF-idom típusú alkatrész, amelynek beépítése után megkezdődhet a lajosmizsei vízhálózat feltöltése – olvasható a Bácsvíz Zrt. hivatalos oldala közleményében.

Az új idom beszerelése hamarosan megtörténik, ezt követően megindul az ivóvíz visszatáplálása a hálózatba. A feltöltési folyamat fokozott figyelmet igényel, mivel a rendszerből el kell távolítani a levegőt, amely a leürülés során bekerült a csővezetékekbe.

Zavaros lehet a víz a csőtörés után

Mint írják a hálózat újratöltése során a csapokból érkező víz átmenetileg zavaros, elszíneződött lehet, valamint mikrobuborékok megjelenése is előfordulhat.

Bíznak benne, hogy a vízszolgáltatás a település teljes területén várhatóan 9:30 körül helyreáll. Kérik mindenki türelmét és remélik, hogy a hálózati visszatöltés nem idéz elő további csőtöréseket.