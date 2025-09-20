szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Leukémia

1 órája

A szanki fiú életét csak a csontvelő-transzplantáció mentheti meg, évek óta küzd az életéért

Címkék#betegség#adománygyűjtés#leukémia

A 21 éves szanki Patyi Ákost két és fél évvel ezelőtt rohammentővel szállították a szegedi klinikára, ahol később B-sejtes akut leukémiát diagnosztizáltak nála. Ákos életmentő csontvelő-transzplantációra vár. A lelki teher, az állandó aggódás és szervezés mellett az anyagiak is terhelik a családot.

Pozsgai Ákos

Egészen 2023 végéig kórházban kellett maradnia Patyi Ákosnak a kezelések miatt, majd miután a kórházat elhagyta, még fenntartó kezelésekre kellett járnia. A reménybeli gyógyulás azonban nem jött el, 8 hónap után a betegség visszatért, és 2024. szeptember elején ismét kórházba került. Újabb kezelések következtek, majd 2025 februárjában Budapestre, a Szent László Kórházba került át. A betegség nagyon agresszív, csak a csontvelő-transzplantáció segíthet a gyógyulásban.

Patyi Ákos, aki életmentő csontvelő-transzplantációra vár
Életmentő csontvelő-transzplantációra vár a szanki fiú, Patyi Ákos
Fotó: Beküldött fotó 

Mi is a B-sejtes akut leukémia?

Az egészséges B-limfociták felelnek az antitestek termeléséért, amelyek fontosak az immunrendszer védekezésében. A B-sejtes akut leukémiában azonban ezek a sejtek éretlen formában, blasztokként kezdenek el szaporodni a csontvelőben. A túlzottan elszaporodó blasztok nem képesek betölteni funkciójukat, és elfoglalják a csontvelőben a teret, gátolva az egészséges vörösvértestek, fehérvérsejtek és vérlemezkék termelését. A B-sejtes akut leukémia túlélési esélyét nagyban segítik a modern orvosi beavatkozások.

Intenzív osztályra került a szanki fiú

Ákosnak Budapestre kellett költöznie, ahol a Démétér Házban kapott szállást, itt egyedül nem maradhat, így édesanyja felmondott a munkahelyén és vele együtt a fővárosba költözött. A betegség időközben Ákos szemére is ráment, így azt is kezelni kellett, ezekre a kezelésre rendszerint taxival tudtak menni hetente háromszor.

2025 júniusában újfajta kezelést kapott, amelyre sajnos 90 napot várnia kellett. A kezelés mellékhatásai miatt intenzív osztályra is került, édesanyja mindvégig mellette volt, édesapja és testvére pedig otthon próbáltak helyt állni.

A csontvelő-transzplantáció esély a gyógyulásra

Jelenleg otthonában lábadozik Ákos, október elejére ütemezték az életmentő csontvelő-transzplantációt, amely lehetővé teszi, hogy meggyógyuljon és újra teljes életet élhessen. A lelki teher, az állandó aggódás és szervezés mellett az anyagi kiadások is terhelik a családot. 

Hogyan segíthet Ákosnak?

Most egy település igyekszik összefogni Ákosért, akinek gyógyulását bárki segítheti a családnak juttatott anyagi támogatással. Aki támogatni szeretné a családot, az Patyiné Soós Mónika 51700021-15239563 bankszámlaszámára való utalással teheti meg Ákos gyógyulásáért közleménnyel.

A leukémia nem válogat

Bő egy hete írtunk Kocsi Krisztina megrázó történetéről. Várandósága kezdeti szakaszán akut T-sejtes leukémiát diagnosztizáltak a fiatal nőnél. Kocsi Krisztina élete legnagyobb küzdelmében irányított véradással segíthetünk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu