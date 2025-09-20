A szanki fiú életét csak a csontvelő-transzplantáció mentheti meg, évek óta küzd az életéért

Egészen 2023 végéig kórházban kellett maradnia Patyi Ákosnak a kezelések miatt, majd miután a kórházat elhagyta, még fenntartó kezelésekre kellett járnia. A reménybeli gyógyulás azonban nem jött el, 8 hónap után a betegség visszatért, és 2024. szeptember elején ismét kórházba került. Újabb kezelések következtek, majd 2025 februárjában Budapestre, a Szent László Kórházba került át. A betegség nagyon agresszív, csak a csontvelő-transzplantáció segíthet a gyógyulásban.

Életmentő csontvelő-transzplantációra vár a szanki fiú, Patyi Ákos

Fotó: Beküldött fotó

Mi is a B-sejtes akut leukémia?

Az egészséges B-limfociták felelnek az antitestek termeléséért, amelyek fontosak az immunrendszer védekezésében. A B-sejtes akut leukémiában azonban ezek a sejtek éretlen formában, blasztokként kezdenek el szaporodni a csontvelőben. A túlzottan elszaporodó blasztok nem képesek betölteni funkciójukat, és elfoglalják a csontvelőben a teret, gátolva az egészséges vörösvértestek, fehérvérsejtek és vérlemezkék termelését. A B-sejtes akut leukémia túlélési esélyét nagyban segítik a modern orvosi beavatkozások.

Intenzív osztályra került a szanki fiú

Ákosnak Budapestre kellett költöznie, ahol a Démétér Házban kapott szállást, itt egyedül nem maradhat, így édesanyja felmondott a munkahelyén és vele együtt a fővárosba költözött. A betegség időközben Ákos szemére is ráment, így azt is kezelni kellett, ezekre a kezelésre rendszerint taxival tudtak menni hetente háromszor.

2025 júniusában újfajta kezelést kapott, amelyre sajnos 90 napot várnia kellett. A kezelés mellékhatásai miatt intenzív osztályra is került, édesanyja mindvégig mellette volt, édesapja és testvére pedig otthon próbáltak helyt állni.

A csontvelő-transzplantáció esély a gyógyulásra

Jelenleg otthonában lábadozik Ákos, október elejére ütemezték az életmentő csontvelő-transzplantációt, amely lehetővé teszi, hogy meggyógyuljon és újra teljes életet élhessen. A lelki teher, az állandó aggódás és szervezés mellett az anyagi kiadások is terhelik a családot.

Hogyan segíthet Ákosnak?

Most egy település igyekszik összefogni Ákosért, akinek gyógyulását bárki segítheti a családnak juttatott anyagi támogatással. Aki támogatni szeretné a családot, az Patyiné Soós Mónika 51700021-15239563 bankszámlaszámára való utalással teheti meg Ákos gyógyulásáért közleménnyel.