„Csupa szív, csupa jó” – Így született meg Csiperó, a gyermektalálkozók kabalája
Múltidéző sorozatunkban folytatjuk az Európa Jövője Egyesület történetének felidézését. Éppen 35 évvel ezelőtt alapították meg. A Csiperó találkozók, fesztiválok kapcsán most bemutatjuk: ki álmodta meg a Csiperó madárkát, ki nevezte el és ki írta hozzá a dalt.
Az Európa Jövője Egyesület története 1990. szeptember 29-én kezdődött. Sikeres volt több mint negyedévszázadon át, de sajnos mára már a múlté. Sokakban azonban ma is gyönyörű emlékként él egy-egy Csiperó Fesztivál élménye. Bármikor el tudná énekelni a híres Csiperó dal egy-egy sorát.
Visszatekintés a kezdetekre
Az előző részben az egyesület létrejöttét, célkitűzéseit mutattuk be dr. Kriston-Vízi József segítségével, aki alapítója és végig segítője, aktív részese volt a találkozóknak. Most további érdekességeket tárunk fel, forrásként a Csiperó évkönyv alapján.
1990-ben 158 kecskeméti polgár alapította meg a szervezetet, azzal a céllal, hogy a kecskeméti gyerekek jobban megismerjék más európai országokban élő társaik hazáját, kultúráját, szokásait. Ez lett a kétévente megszervezett Csiperó gyermektalálkozó. A szisztéma egyszerű: a kontinens országaiból gyerekeket hívtak meg, akiket kecskeméti iskolások családjai látnak vendégül. A következő évben pedig a vendéglátókból lesznek vendégek, vagyis a város kis lakói utaznak a külföldi diákokhoz. A vendég csoportoknak csupán annyi a teendőjük, hogy bemutatják kultúrájuk egy kis szeletét Kecskeméten, legyen az zenés, táncos vagy egyéb jellegű produkció.
Egyre többen ismerték fel a nem mindennapi lehetőséget
Idővel a hazai vendéglátók köre is kibővült, hiszen több közeli település ismerte fel a rendezvény hasznosságát, a benne rejlő lehetőségeket. Így csatlakozott a találkozóhoz Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, Szentkirály, Ágasegyháza, Tiszakécske és Tiszajenő is.
Farkas Gábor Mátyás volt a Csiperó atyja
Az egyesület alapötlete Farkas Gábor nevéhez fűződik, aki a kilencvenes évek elején az Erdei Ferenc Művelődési Központban dolgozott, mint népművelő. Éppen ezért kezdetben ez az épület adott otthont a gyerekcipőben járó szervezetnek.
Az idő múlásával azonban egyre több érdeklődő, támogató kereste meg az alapítókat, aminek eredményeként alig tíz hónappal a megalakulás után megrendezhették 1991 nyarán az első találkozót.
A bővülő egyesület idővel kinőtte régi helyét, és átköltözött a megyei közgyűlés irodaházába, majd 1994-ben a Civil Szervezetek Házába.
Farkas Gábor a 2017-ben bekövetkezett haláláig teljes szívvel-lélekkel szervezte a találkozókat.
A pénz nem lehetett akadály
Az egyesület már a kezdetektől nagy figyelmet fordított a hátrányos helyzetű gyerekek felkarolására, legyen az magyar vagy külföldi. Fontosnak tartották, hogy senki ne érezze magát elzárva a világtól, csak mert nem olyan az anyagi háttere. Így vettek részt nagy számban a találkozókon állami gondozottak, roma fiatalok és szegény sorsú, határon túli magyar diákok.
Testvérvárosi kapcsolatokban is fontos szerepet töltöttek be
A szervezet tagjai emellett aktívan közreműködtek Kecskemét külföldi kapcsolatainak kialakításában, ápolásában is. Számos testvérvárosi egyezmény létrejöttében játszottak fontos szerepet, például Galánta, Marosvásárhely, Dornbirn, Viborg és Rodostó esetében.
Csiperó megszületése
A találkozó kabalafiguráját, Csiperó madárkát az évek során nemcsak Kecskeméten és környékén, hanem szinte minden európai országban megismerték és megszerették.
Csiperó figurája egybe forrt a gyermektalálkozóval.
Az ötlet Szabó Csilla fejéből pattant ki, az egyesület pályázati felhívása kapcsán. A nevét pedig egy diáktól kapta.
Miután elkészült a figura, az egyesület tagjai úgy döntöttek, nem ők nevezik el, ezt a nemes feladatot rábízzák inkább a főszereplőkre, vagyis a gyerekekre. A kiírt pályázat nyertese az akkori Petőfi Sándor Általános Iskola diákja, Kiss Dávid lett. Egy korábbi visszaemlékezésében elmondta: az ötlet egyből megszületett benne, a csip és az Európa szavak összeolvadásából. A zsűrit az egyesület lelkes barátja: Buda Ferenc vezette.
A Csiperó dalhoz videóklip is készült
Nem sokkal azután, hogy elkészült a figura és nevet is kapott, megszületett a találkozó himnusza, a Csiperó-dal. A fülbemászó dallam végigkísérte a találkozókat. A szerzője Szénási Pál Bertalan volt. A dal angolul is elkészült. A Csiperó-dalhoz videoklipet is forgattak a Szabadidőközpontban, az akkor megalakuló Grapevine tánciskola tanulóinak közreműködésével és Tohai Andrea kíséretével. Íme a Csiperó-dal szövege.
„Csiperó, Csiperó csupa szív, csupa jó
Ez a nap olyan mámorító
Csiperó ide vár! Vele szép ez a nyár
Ez a sok kicsi szív ide vár!
Csiperó, Csiperó te kis toll-poroló
Veled lenni oly andalító
Csiperó ide vár! Vele szép ez a nyár
és a sok kicsi szív ide zár!”
