„Csupa szív, csupa jó” – Így született meg Csiperó, a gyermektalálkozók kabalája

Az Európa Jövője Egyesület története 1990. szeptember 29-én kezdődött. Sikeres volt több mint negyedévszázadon át, de sajnos mára már a múlté. Sokakban azonban ma is gyönyörű emlékként él egy-egy Csiperó Fesztivál élménye. Bármikor el tudná énekelni a híres Csiperó dal egy-egy sorát.

Csiperó Fesztivál a 90-es években

Forrás: Csiperó

Visszatekintés a kezdetekre

Az előző részben az egyesület létrejöttét, célkitűzéseit mutattuk be dr. Kriston-Vízi József segítségével, aki alapítója és végig segítője, aktív részese volt a találkozóknak. Most további érdekességeket tárunk fel, forrásként a Csiperó évkönyv alapján.

1990-ben 158 kecskeméti polgár alapította meg a szervezetet, azzal a céllal, hogy a kecskeméti gyerekek jobban megismerjék más európai országokban élő társaik hazáját, kultúráját, szokásait. Ez lett a kétévente megszervezett Csiperó gyermektalálkozó. A szisztéma egyszerű: a kontinens országaiból gyerekeket hívtak meg, akiket kecskeméti iskolások családjai látnak vendégül. A következő évben pedig a vendéglátókból lesznek vendégek, vagyis a város kis lakói utaznak a külföldi diákokhoz. A vendég csoportoknak csupán annyi a teendőjük, hogy bemutatják kultúrájuk egy kis szeletét Kecskeméten, legyen az zenés, táncos vagy egyéb jellegű produkció.

A Csiperó gyermektalálkozót kétévente szervezték meg

Forrás: Csiperó

Egyre többen ismerték fel a nem mindennapi lehetőséget

Idővel a hazai vendéglátók köre is kibővült, hiszen több közeli település ismerte fel a rendezvény hasznosságát, a benne rejlő lehetőségeket. Így csatlakozott a találkozóhoz Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, Szentkirály, Ágasegyháza, Tiszakécske és Tiszajenő is.

Farkas Gábor Mátyás volt a Csiperó atyja

Az egyesület alapötlete Farkas Gábor nevéhez fűződik, aki a kilencvenes évek elején az Erdei Ferenc Művelődési Központban dolgozott, mint népművelő. Éppen ezért kezdetben ez az épület adott otthont a gyerekcipőben járó szervezetnek.

Az idő múlásával azonban egyre több érdeklődő, támogató kereste meg az alapítókat, aminek eredményeként alig tíz hónappal a megalakulás után megrendezhették 1991 nyarán az első találkozót.

A bővülő egyesület idővel kinőtte régi helyét, és átköltözött a megyei közgyűlés irodaházába, majd 1994-ben a Civil Szervezetek Házába.