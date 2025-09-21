szeptember 21., vasárnap

Múltidéző

1 órája

„Csupa szív, csupa jó” – Így született meg Csiperó, a gyermektalálkozók kabalája

Címkék#Csiperó#figura#egyesület#múltidéző

Múltidéző sorozatunkban folytatjuk az Európa Jövője Egyesület történetének felidézését. Éppen 35 évvel ezelőtt alapították meg. A Csiperó találkozók, fesztiválok kapcsán most bemutatjuk: ki álmodta meg a Csiperó madárkát, ki nevezte el és ki írta hozzá a dalt.

Sebestyén Hajnalka

Az Európa Jövője Egyesület története 1990. szeptember 29-én kezdődött. Sikeres volt több mint negyedévszázadon át, de sajnos mára már a múlté. Sokakban azonban ma is gyönyörű emlékként él egy-egy Csiperó Fesztivál élménye. Bármikor el tudná énekelni a híres Csiperó dal egy-egy sorát.  

Csiperó fesztivál
Csiperó Fesztivál a 90-es években 
Forrás: Csiperó

Visszatekintés a kezdetekre

Az előző részben az egyesület létrejöttét, célkitűzéseit mutattuk be dr. Kriston-Vízi József segítségével, aki alapítója és végig segítője, aktív részese volt a találkozóknak. Most további érdekességeket tárunk fel, forrásként a Csiperó évkönyv alapján. 

1990-ben 158 kecskeméti polgár alapította meg a szervezetet, azzal a céllal, hogy a kecskeméti gyerekek jobban megismerjék más európai országokban élő társaik hazáját, kultúráját, szokásait. Ez lett a kétévente megszervezett Csiperó gyermektalálkozó. A szisztéma egyszerű: a kontinens országaiból gyerekeket hívtak meg, akiket kecskeméti iskolások családjai látnak vendégül. A következő évben pedig a vendéglátókból lesznek vendégek, vagyis a város kis lakói utaznak a külföldi diákokhoz. A vendég csoportoknak csupán annyi a teendőjük, hogy bemutatják kultúrájuk egy kis szeletét Kecskeméten, legyen az zenés, táncos vagy egyéb jellegű produkció. 

Csiperó gyermektalálkozó
A Csiperó gyermektalálkozót kétévente szervezték meg
Forrás: Csiperó

Egyre többen ismerték fel a nem mindennapi lehetőséget

Idővel a hazai vendéglátók köre is kibővült, hiszen több közeli település ismerte fel a rendezvény hasznosságát, a benne rejlő lehetőségeket. Így csatlakozott a találkozóhoz Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, Szentkirály, Ágasegyháza, Tiszakécske és Tiszajenő is. 

Farkas Gábor Mátyás volt a Csiperó atyja

Az egyesület alapötlete Farkas Gábor nevéhez fűződik, aki a kilencvenes évek elején az Erdei Ferenc Művelődési Központban dolgozott, mint népművelő. Éppen ezért kezdetben ez az épület adott otthont a gyerekcipőben járó szervezetnek. 

Az idő múlásával azonban egyre több érdeklődő, támogató kereste meg az alapítókat, aminek eredményeként alig tíz hónappal a megalakulás után megrendezhették 1991 nyarán az első találkozót. 

A bővülő egyesület idővel kinőtte régi helyét, és átköltözött a megyei közgyűlés irodaházába, majd 1994-ben a Civil Szervezetek Házába. 

Farkas Gábor a 2017-ben bekövetkezett haláláig teljes szívvel-lélekkel szervezte a találkozókat. 

A pénz nem lehetett akadály

Az egyesület már a kezdetektől nagy figyelmet fordított a hátrányos helyzetű gyerekek felkarolására, legyen az magyar vagy külföldi. Fontosnak tartották, hogy senki ne érezze magát elzárva a világtól, csak mert nem olyan az anyagi háttere. Így vettek részt nagy számban a találkozókon állami gondozottak, roma fiatalok és szegény sorsú, határon túli magyar diákok.

Testvérvárosi kapcsolatokban is fontos szerepet töltöttek be

A szervezet tagjai emellett aktívan közreműködtek Kecskemét külföldi kapcsolatainak kialakításában, ápolásában is. Számos testvérvárosi egyezmény létrejöttében játszottak fontos szerepet, például Galánta, Marosvásárhely, Dornbirn, Viborg és Rodostó esetében.

Csiperó megszületése

A találkozó kabalafiguráját, Csiperó madárkát az évek során nemcsak Kecskeméten és környékén, hanem szinte minden európai országban megismerték és megszerették. 

Csiperó figurája egybe forrt a gyermektalálkozóval. 

Az ötlet Szabó Csilla fejéből pattant ki, az egyesület pályázati felhívása kapcsán. A nevét pedig egy diáktól kapta. 

Miután elkészült a figura, az egyesület tagjai úgy döntöttek, nem ők nevezik el, ezt a nemes feladatot rábízzák inkább a főszereplőkre, vagyis a gyerekekre. A kiírt pályázat nyertese az akkori Petőfi Sándor Általános Iskola diákja, Kiss Dávid lett. Egy korábbi visszaemlékezésében elmondta: az ötlet egyből megszületett benne, a csip és az Európa szavak összeolvadásából. A zsűrit az egyesület lelkes barátja: Buda Ferenc vezette.

A Csiperó dalhoz videóklip is készült

Nem sokkal azután, hogy elkészült a figura és nevet is kapott, megszületett a találkozó himnusza, a Csiperó-dal. A fülbemászó dallam végigkísérte a találkozókat. A szerzője Szénási Pál Bertalan volt. A dal angolul is elkészült. A Csiperó-dalhoz videoklipet is forgattak a Szabadidőközpontban, az akkor megalakuló Grapevine tánciskola tanulóinak közreműködésével és Tohai Andrea kíséretével. Íme a Csiperó-dal szövege.

„Csiperó, Csiperó csupa szív, csupa jó 

Ez a nap olyan mámorító 

Csiperó ide vár! Vele szép ez a nyár 

Ez a sok kicsi szív ide vár! 

Csiperó, Csiperó te kis toll-poroló

Veled lenni oly andalító 

Csiperó ide vár! Vele szép ez a nyár 

és a sok kicsi szív ide zár!”
 

 

 

