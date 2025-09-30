Közel 40 év után forgatott először videóklipet a Csík Zenekar, különleges helyszínt választottak

A Csík Zenekar Közbeszólt az ég című dalához készült klip különleges hangulatot teremt: a nyolcvanas évek kultfilmjeit idézi meg, miközben egy abszurd történet bontakozik ki egy befőttgyárban. A forgatáson a zenekar tagjai mellett olyan színészek is részt vettek, mint Őze Áron és Auksz Éva.

A Csík Zenekar 37 éves történetében először készített igazi videóklipet

A Csík Zenekar első videóklipje

A zenekar fennállásának 37 éve alatt eddig soha nem készített klasszikus videóklipet, most azonban megtört a jég. A Közbeszólt az ég című dal vizuális világát Fazakas Lőrinc rendező álmodta meg, aki szerint a szám hangulata egyenesen „romantikus abszurdért kiáltott”. A film 16 és 8 milliméteres kamerával forgott, így még inkább visszaadja a retró hangulatot.

Befőttgyár, sajtótájékoztató és abszurd humor

A történet középpontjában a „Kovács és Társa Befőttgyár” névváltása áll: a cég immár csak „Kovács Befőtt” néven működik tovább. Az átalakulás körüli sajtótájékoztatót a nézők a vezető, Kovács úr szemszögéből élhetik át. A Nagykőrösi Konzervgyárban zajló forgatás során a groteszk és humoros pillanatok mellett a nyolcvanas évek kultfilmjeinek hangulatát is felelevenítették.

Megújulás és fiatal közönség megszólítása

A 2025-ös év a Csík Zenekar számára a megújulásról szól. A csapat új énekes-prímása a mindössze 20 éves Gál Tibor, aki elmondása szerint hatalmas élményként élte meg a klipforgatást és az elmúlt év közös koncertjeit. A zenekar célja, hogy a fiatalabb generációkat is megszólítsa, miközben továbbra is hű marad népzenei gyökereihez.

Ünnepi koncert a Kongresszusi Központban

A Csík Zenekar 2026. január 4-én különleges újévköszöntő koncertet tart Budapesten, a Kongresszusi Központban. Az est vendégei között olyan nevek szerepelnek, mint Bagossy Norbi, Lábas Viki, Lovasi András és Kiss Tibi. A műsorból természetesen a Közbeszólt az ég sem maradhat ki.