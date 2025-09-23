A Kecskeméti Református Gimnáziumból a NASA Űrközpontjáig – interjú Cserényi Gyulával

Hírportálunknak adott interjújában Kapu Tibor elmondta, boldogan érkeztek Kecskemétre, és nagyon örül, hogy akárhová mennek az országban, nagy tömeg fogadja őket, ugyanis ez a bizonyítéka annak, hogy nagy sikert értek el a HUNOR Programmal. Kapu Tibor tartalékosa, Cserényi Gyula is boldogan érkezett Kecskemétre, nem véletlen, hiszen ő itt született.

Cserényi Gyula kiképzett űrhajós visszatért Kecskemétre

Több százan jelentkeztek, végül Kapu Tibor és Cserényi Gyula lett a két kiválasztott

Legyél te is űrhajós! Ezt a mondatot éppen vezetés közben a rádióban hallotta meg Cserényi Gyula, aki azonnal elgondolkozott azon, hogy jelentkezzen a HUNOR Program felhívására. Ezt persze meg kellett beszélnie a feleségével is, ugyanis kisgyermekes apukaként volt mit átgondolnia. Felesége támogatta, azóta is ezt teszi, és időközben már két gyermeket nevelnek közösen.

Az elmúlt években teljesen megváltozott a család élete, Cserényi Gyula ugyanis villamosmérnökből űrhajóssá avanzsált. A HUNOR felhívására rengetegen jelentkeztek – méghozzá az Ügyfélkapun keresztül, ezt poénosan Kapu Tibor jegyezte meg a kecskeméti közönségtalálkozón –, végül négy főt választottak ki első körben. Ők hajtották végre a mentálisan és fizikálisan is kimerítő kiképzést, majd bejelentették, Kapu Tibor lett a kiválasztott, Cserényi Gyula pedig az ő tartalékosa.

Kecskeméten is beszámoltak a küldetésükről

Kapu Tibor nyáron 21 és fél napot töltött el az űrben, Farkas Bertalan után a második magyar űrhajósként. Az ő kutatásait Cserényi Gyula a Földről, pontosabban Houstonból segítette. A két magyar űrhajós a kiképzésük nagy részét is a NASA Űrközpontjában hajtották végre.

– Felkészültünk egy küldetésre, elvégeztünk egy küldetést, és most beszámolunk erről a küldetésről. Emiatt vagyunk itt Kecskeméten – kezdte Cserényi Gyula űrhajós.

Cserényi Gyula hatalmas örömmel tért vissza a Református Gimnáziumba

A kiképzett kutatóűrhajós boldogan mesélte, hogy korábban az Arany János Általános Iskolába is volt szerencséje ellátogatni és beszámolni – még az előző tanév végén – a HUNOR Programról és a kiképzéséről, most viszont nagy örömére másik korábbi iskolájába, a Kecskeméti Református Gimnáziumba is elmehetett. – Elvittem magammal az egyik legjobb barátomat, Kapu Tibit is, és próbáltunk motivációt adni a diákoknak – mondta Cserényi Gyula.

Hozzátette, megdöbbentő és nagyon megható volt számára az, ahogyan a középiskolások fogadták őket.

– Sosem gondoltam volna, hogy valaha úgy fogok visszatérni korábbi iskolámba, mint akit hősként kezelnek. Igazgatóként a korábbi kémiatanárom, Tóth Imre fogadott, illetve az osztályfőnököm, Szabados László. Akiktől olyan sokat kaptam, most ilyen fogadtatásban részesítettek, nagyon hálás vagyok nekik ezért – nyilatkozta Cserényi Gyula.