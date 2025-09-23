szeptember 24., szerda

HUNOR

12 órája

A Kecskeméti Református Gimnáziumból a NASA Űrközpontjáig – interjú Cserényi Gyulával

Címkék#NASA#interjú#Cserényi Gyula#Református Gimnázium#Kapu Tibor

Ahogyan arról beszámoltunk, hétfőn Kecskeméten népszerűsítették az űrkutatást és a HUNOR Programot. Magyarország második asztronautája, Kapu Tibor, illetve az ő kiképzett tartalékos kutatóűrhajósa, a kecskeméti származású Cserényi Gyula volt a Református Gimnázium és a Neumann János Egyetem vendége. Cserényi Gyulával beszélgettünk.

Vizi Zalán

Hírportálunknak adott interjújában Kapu Tibor elmondta, boldogan érkeztek Kecskemétre, és nagyon örül, hogy akárhová mennek az országban, nagy tömeg fogadja őket, ugyanis ez a bizonyítéka annak, hogy nagy sikert értek el a HUNOR Programmal. Kapu Tibor tartalékosa, Cserényi Gyula is boldogan érkezett Kecskemétre, nem véletlen, hiszen ő itt született.

Cserényi Gyula visszatért Kecskemétre
Cserényi Gyula kiképzett űrhajós visszatért Kecskemétre
Fotó: Bús Csaba

Több százan jelentkeztek, végül Kapu Tibor és Cserényi Gyula lett a két kiválasztott

Legyél te is űrhajós! Ezt a mondatot éppen vezetés közben a rádióban hallotta meg Cserényi Gyula, aki azonnal elgondolkozott azon, hogy jelentkezzen a HUNOR Program felhívására. Ezt persze meg kellett beszélnie a feleségével is, ugyanis kisgyermekes apukaként volt mit átgondolnia. Felesége támogatta, azóta is ezt teszi, és időközben már két gyermeket nevelnek közösen.

Az elmúlt években teljesen megváltozott a család élete, Cserényi Gyula ugyanis villamosmérnökből űrhajóssá avanzsált. A HUNOR felhívására rengetegen jelentkeztek – méghozzá az Ügyfélkapun keresztül, ezt poénosan Kapu Tibor jegyezte meg a kecskeméti közönségtalálkozón –, végül négy főt választottak ki első körben. Ők hajtották végre a mentálisan és fizikálisan is kimerítő kiképzést, majd bejelentették, Kapu Tibor lett a kiválasztott, Cserényi Gyula pedig az ő tartalékosa.

Kecskeméten is beszámoltak a küldetésükről

Kapu Tibor nyáron 21 és fél napot töltött el az űrben, Farkas Bertalan után a második magyar űrhajósként. Az ő kutatásait Cserényi Gyula a Földről, pontosabban Houstonból segítette. A két magyar űrhajós a kiképzésük nagy részét is a NASA Űrközpontjában hajtották végre.   

– Felkészültünk egy küldetésre, elvégeztünk egy küldetést, és most beszámolunk erről a küldetésről. Emiatt vagyunk itt Kecskeméten – kezdte Cserényi Gyula űrhajós.

Cserényi Gyula hatalmas örömmel tért vissza a Református Gimnáziumba

A kiképzett kutatóűrhajós boldogan mesélte, hogy korábban az Arany János Általános Iskolába is volt szerencséje ellátogatni és beszámolni – még az előző tanév végén – a HUNOR Programról és a kiképzéséről, most viszont nagy örömére másik korábbi iskolájába, a Kecskeméti Református Gimnáziumba is elmehetett. – Elvittem magammal az egyik legjobb barátomat, Kapu Tibit is, és próbáltunk motivációt adni a diákoknak – mondta Cserényi Gyula.

Hozzátette, megdöbbentő és nagyon megható volt számára az, ahogyan a középiskolások fogadták őket. 

– Sosem gondoltam volna, hogy valaha úgy fogok visszatérni korábbi iskolámba, mint akit hősként kezelnek. Igazgatóként a korábbi kémiatanárom, Tóth Imre fogadott, illetve az osztályfőnököm, Szabados László. Akiktől olyan sokat kaptam, most ilyen fogadtatásban részesítettek, nagyon hálás vagyok nekik ezért – nyilatkozta Cserényi Gyula.

Cserényi Gyula és Kapu Tibor jó barátok

Interjúnk során Cserényi Gyula frappánsan úgy fogalmazott, Kapu Tibor barátját is magával vitte a Refibe. Ugyan Gyula a kiválasztási folyamatban „csak” második lett, hiába csinálta végig ugyanazt a kiképzést, végül nem ő utazhatott az űrbe, ez mégsem nyomta rá a bélyegét kettejük kapcsolatára.

– Négyen voltunk űrhajós-jelöltek, majd én tartalékos, Kapu Tibi kijelölt űrhajós lett. Bevallom, amikor ezt megtudtam, mentálisan nehéz volt, de ez csak pillanatnyi megingás volt a már több mint három éve tartó utazásunk során. Kapu Tibi a barátom, nagyon büszke vagyok rá. Azt gondolom, óriási eredményt ért el a világűrben és ezt alázattal, emberséggel kezeli. Kicsit nagyobb most rajta a médiafigyelem, de ezt is alázattal kezeli és nagyon büszke vagyok arra, hogy végignézhettem, ahogyan napról napra a sikerek és kudarcok közepette dolgozik a Nemzetközi Űrállomáson – hangsúlyozta a tartalékos űrhajós.

Kapu Tibor a Neumann János Egyetemen

Fotók: Bús Csaba

Alázat, elhivatottság

Beszélgetésünk végén Cserényi Gyula megfogalmazta az országjárásuk fő üzenetét és célkitűzését is. – Nagyon remélem, hogy ezeken a találkozókon át tudjuk adni a fiataloknak

  • azt az alázatot,
  • elhivatottságot
  • és tanulás iránti szeretetet,

amellyel mi mindezt elértük. Szeretnénk reményt, célokat és motivációt adni a fiataloknak, gyerekeinknek – közölte a kecskeméti Cserényi Gyula.

