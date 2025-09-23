2 órája
A Kecskeméti Református Gimnáziumból a NASA Űrközpontjáig – interjú Cserényi Gyulával
Ahogyan arról beszámoltunk, hétfőn Kecskeméten népszerűsítették az űrkutatást és a HUNOR Programot. Magyarország második asztronautája, Kapu Tibor, illetve az ő kiképzett tartalékos kutatóűrhajósa, a kecskeméti származású Cserényi Gyula volt a Református Gimnázium és a Neumann János Egyetem vendége. Cserényi Gyulával beszélgettünk.
Hírportálunknak adott interjújában Kapu Tibor elmondta, boldogan érkeztek Kecskemétre, és nagyon örül, hogy akárhová mennek az országban, nagy tömeg fogadja őket, ugyanis ez a bizonyítéka annak, hogy nagy sikert értek el a HUNOR Programmal. Kapu Tibor tartalékosa, Cserényi Gyula is boldogan érkezett Kecskemétre, nem véletlen, hiszen ő itt született.
Több százan jelentkeztek, végül Kapu Tibor és Cserényi Gyula lett a két kiválasztott
Legyél te is űrhajós! Ezt a mondatot éppen vezetés közben a rádióban hallotta meg Cserényi Gyula, aki azonnal elgondolkozott azon, hogy jelentkezzen a HUNOR Program felhívására. Ezt persze meg kellett beszélnie a feleségével is, ugyanis kisgyermekes apukaként volt mit átgondolnia. Felesége támogatta, azóta is ezt teszi, és időközben már két gyermeket nevelnek közösen.
Az elmúlt években teljesen megváltozott a család élete, Cserényi Gyula ugyanis villamosmérnökből űrhajóssá avanzsált. A HUNOR felhívására rengetegen jelentkeztek – méghozzá az Ügyfélkapun keresztül, ezt poénosan Kapu Tibor jegyezte meg a kecskeméti közönségtalálkozón –, végül négy főt választottak ki első körben. Ők hajtották végre a mentálisan és fizikálisan is kimerítő kiképzést, majd bejelentették, Kapu Tibor lett a kiválasztott, Cserényi Gyula pedig az ő tartalékosa.
Kecskeméten is beszámoltak a küldetésükről
Kapu Tibor nyáron 21 és fél napot töltött el az űrben, Farkas Bertalan után a második magyar űrhajósként. Az ő kutatásait Cserényi Gyula a Földről, pontosabban Houstonból segítette. A két magyar űrhajós a kiképzésük nagy részét is a NASA Űrközpontjában hajtották végre.
– Felkészültünk egy küldetésre, elvégeztünk egy küldetést, és most beszámolunk erről a küldetésről. Emiatt vagyunk itt Kecskeméten – kezdte Cserényi Gyula űrhajós.
Cserényi Gyula hatalmas örömmel tért vissza a Református Gimnáziumba
A kiképzett kutatóűrhajós boldogan mesélte, hogy korábban az Arany János Általános Iskolába is volt szerencséje ellátogatni és beszámolni – még az előző tanév végén – a HUNOR Programról és a kiképzéséről, most viszont nagy örömére másik korábbi iskolájába, a Kecskeméti Református Gimnáziumba is elmehetett. – Elvittem magammal az egyik legjobb barátomat, Kapu Tibit is, és próbáltunk motivációt adni a diákoknak – mondta Cserényi Gyula.
Hozzátette, megdöbbentő és nagyon megható volt számára az, ahogyan a középiskolások fogadták őket.
– Sosem gondoltam volna, hogy valaha úgy fogok visszatérni korábbi iskolámba, mint akit hősként kezelnek. Igazgatóként a korábbi kémiatanárom, Tóth Imre fogadott, illetve az osztályfőnököm, Szabados László. Akiktől olyan sokat kaptam, most ilyen fogadtatásban részesítettek, nagyon hálás vagyok nekik ezért – nyilatkozta Cserényi Gyula.
Cserényi Gyula és Kapu Tibor jó barátok
Interjúnk során Cserényi Gyula frappánsan úgy fogalmazott, Kapu Tibor barátját is magával vitte a Refibe. Ugyan Gyula a kiválasztási folyamatban „csak” második lett, hiába csinálta végig ugyanazt a kiképzést, végül nem ő utazhatott az űrbe, ez mégsem nyomta rá a bélyegét kettejük kapcsolatára.
– Négyen voltunk űrhajós-jelöltek, majd én tartalékos, Kapu Tibi kijelölt űrhajós lett. Bevallom, amikor ezt megtudtam, mentálisan nehéz volt, de ez csak pillanatnyi megingás volt a már több mint három éve tartó utazásunk során. Kapu Tibi a barátom, nagyon büszke vagyok rá. Azt gondolom, óriási eredményt ért el a világűrben és ezt alázattal, emberséggel kezeli. Kicsit nagyobb most rajta a médiafigyelem, de ezt is alázattal kezeli és nagyon büszke vagyok arra, hogy végignézhettem, ahogyan napról napra a sikerek és kudarcok közepette dolgozik a Nemzetközi Űrállomáson – hangsúlyozta a tartalékos űrhajós.
Kapu Tibor a Neumann János EgyetemenFotók: Bús Csaba
Alázat, elhivatottság
Beszélgetésünk végén Cserényi Gyula megfogalmazta az országjárásuk fő üzenetét és célkitűzését is. – Nagyon remélem, hogy ezeken a találkozókon át tudjuk adni a fiataloknak
- azt az alázatot,
- elhivatottságot
- és tanulás iránti szeretetet,
amellyel mi mindezt elértük. Szeretnénk reményt, célokat és motivációt adni a fiataloknak, gyerekeinknek – közölte a kecskeméti Cserényi Gyula.
