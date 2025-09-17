szeptember 17., szerda

Itt az MNB riasztása: új módszerrel próbálják megszerezni a pénzed a csalók

A Magyar Nemzeti Bank friss figyelmeztetést adott ki a lakosság számára. A csalók ezúttal a KiberPajzs és egy népszerű élelmiszeráruház-lánc nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek pénzét és banki adatait.

Orosz Fanni Flóra

A legújabb csalási hullám célja, hogy a gyanútlan ügyfelek „biztonsági intézkedésnek” hitt lépésekkel valójában saját megtakarításaikat utalják át a bűnözőknek. A jegybank arra kéri az embereket, hogy minden gyanús hívást azonnal szakítsanak meg, ugyanis csalók próbálkozhatnak.

új trükkök, online csalók,
Új trükkel próbálkoznak a csalók
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ál-biztonsági szolgálatként hívogatnak a csalók

Az MNB tájékoztatása szerint a csalók a „Kiber Pajzs Biztonsági Szolgálat” nevében telefonálnak, és állítólagos gyanús pénzmozgásokra hivatkozva próbálnak rávenni ügyfeleket arra, hogy pénzüket egy „technikai számlára” utalják. A KiberPajzs hivatalos résztvevői – köztük az MNB – azonban semmilyen telefonos biztonsági szolgálatot nem működtetnek, és nem keresik közvetlenül az ügyfeleket.

Nyereményjáték ígéretével csalnak

Más esetekben egy ismert élelmiszeráruház-lánc nem létező nyereményjátékára hivatkozva próbálnak hozzáférni az ügyfelek banki azonosítóihoz. A csalók először üzenetben, majd telefonon közlik, hogy a „nyereményösszeg” átutalásához nem kell adatot megadni, csupán egy linket kell megnyitni. A link mögött azonban kémprogram (például az AnyDesk) rejtőzik, amely képes a számítógép és a billentyűzet figyelésére is.

Mit tehetünk a digitális biztonság érdekében?

Az MNB azt tanácsolja, hogy aki pénzt utalt át csalóknak, letöltött kémprogramot vagy megadta az adatait, azonnal értesítse a bankját és a rendőrséget. A legújabb csalási mintázatok folyamatosan megtekinthetők a www.kiberpajzs.hu oldalon, emellett a MNB Pénzügyi Navigátor weboldal digitális biztonság aloldala is hasznos tippeket ad a hasonló támadások megelőzésére.

Korábban is figyelmeztettünk: csaló nyereményjátékok terjednek

Hamis nyereményjátékokkal próbálnak csalók adatokat és pénzt kicsalni az emberektől. A csaló oldalak látszólag kedvező akciókkal és nyereményekkel hirdetik magukat, megosztásokért és személyes adatokért cserébe ígérve hatalmas nyereményeket — ám ezek mind átverések. A Deichmann esetében a cég hangsúlyozta, hogy hivatalos nyereményjátékot csak saját felületein indít, és minden jogi, valamint technikai lépést megtett a hamis oldalak eltávolítása érdekében.

 

