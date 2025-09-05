A hartai óvoda fergeteges családi napra készül

A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde idén is megrendezi nagysikerű családi napját. A programra szeptember 6-án, szombaton 9 és 13 óra között kerül sor az óvoda udvarán.

Családi napot tartanak a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsődében

Fotó: bacskiskun.hu

Családi nap programjai

A szervezők vidám, tartalmas programelemekkel várják az óvodásokat, a szülőket és a nagyszülőket. A nap reggeli tornával indul, amelyhez mindenki csatlakozhat. A gyerekeket kézműves-foglalkozások és különféle ügyességi játékok is várják, többek között az ugrálóvár és a parasztolimpia garantáltan sok nevetést ígér. A madársuli-bemutatóval pedig az állatvilág érdekességeibe is betekinthetnek a résztvevők.

Tombola és kísérőprogramok

A helyszínen tombola is lesz, értékes nyereményekkel. A kísérőprogramok között arcfestés, csillámtetkó és plüsshorgászat is szerepel. A vendégeket süteményekkel, hot-doggal és frissítő italokkal kínálják. Támogatói jegyek 2000, 5000 és 10 000 forintos címletekben kaphatók az óvónőknél és az irodában.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak egy felhőtlen, családias hangulatú délelőttre.