szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

2 órája

A hartai óvoda fergeteges családi napra készül

Címkék#programsoroló#Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde#hétvége

A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde idén is közösségi programot szervez szeptember első szombatján. Családi napra várják az érdeklődőket.

Farkas Bea

A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde idén is megrendezi nagysikerű családi napját. A programra szeptember 6-án, szombaton 9 és 13 óra között kerül sor az óvoda udvarán.

a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde családi napot szervez a hétvégén
Családi napot tartanak a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsődében
Fotó: bacskiskun.hu

Családi nap programjai

A szervezők vidám, tartalmas programelemekkel várják az óvodásokat, a szülőket és a nagyszülőket. A nap reggeli tornával indul, amelyhez mindenki csatlakozhat. A gyerekeket kézműves-foglalkozások és különféle ügyességi játékok is várják, többek között az ugrálóvár és a parasztolimpia garantáltan sok nevetést ígér. A madársuli-bemutatóval pedig az állatvilág érdekességeibe is betekinthetnek a résztvevők.

Tombola és kísérőprogramok

A helyszínen tombola is lesz, értékes nyereményekkel. A kísérőprogramok között arcfestés, csillámtetkó és plüsshorgászat is szerepel. A vendégeket süteményekkel, hot-doggal és frissítő italokkal kínálják. Támogatói jegyek 2000, 5000 és 10 000 forintos címletekben kaphatók az óvónőknél és az irodában.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak egy felhőtlen, családias hangulatú délelőttre.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu