1 órája
Csülökpörkölt, habparty és sztárfellépők – Apostag már készül a családi napra
Gyermekprogramok, főzőverseny és színpadi programok kavalkádja várja a családokat. Kilencedik alkalommal rendezik meg az apostagi családi napot.
Szeptember 13-án, szombaton ismét élettel telik meg az apostagi Faluház parkja, hiszen kilencedik alkalommal rendezik meg a település családi napját. A szervezők idén is gondoskodtak arról, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére való szórakozást: a színpadi programok, a gyermekfoglalkozások, a főzőverseny és a látványos kísérőprogramok garantálják a jó hangulatot.
A nap egyik legizgalmasabb eseménye a főzőverseny lesz, amelynek idei kategóriája a csülökpörkölt. A Hús.O.S. Kft. támogatásának köszönhetően minden nevező csapat 2 kilogramm csülköt és 2 kilogramm lapockát kap előkészítve, így biztosítva az alapanyagot a finom és ízletes ételekhez.
Sokféle programmal készülnek a családi napra
10 órakor nyílik Kiss Erzsébet festő kiállítása, majd 11 órától Ribizli Bohóc kacagtatja meg a gyerekeket. Délben a mulatós sztár Csocsesz szórakoztatja a közönséget, délután pedig a Valent Band gondoskodik a jó hangulatról.
A délutáni órákban habparty várja a fiatalokat, majd a SajtKukac Duó gyerekműsora, Bálint Imi előadása és a Cozombolis Trió koncertje következik. Az estét a 4Tress és a New Generation zenekar bulija zárja.
Aki napközben nem fárad el tánccal és zenével fejezheti be a napot. A szervezők kísérőprogramokkal is készülnek: ugrálóvár, népi fajátékok, söprögető légvár, arcfestés színesíti a kínálatot. A vásártéren kirakodóvásár, játékok, édességek, popcorn és vattacukor várja a látogatókat.
