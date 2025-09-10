szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

1 órája

Csülökpörkölt, habparty és sztárfellépők – Apostag már készül a családi napra

Címkék#programsoroló#főzőverseny#családi nap

Gyermekprogramok, főzőverseny és színpadi programok kavalkádja várja a családokat. Kilencedik alkalommal rendezik meg az apostagi családi napot.

Farkas Bea

Szeptember 13-án, szombaton ismét élettel telik meg az apostagi Faluház parkja, hiszen kilencedik alkalommal rendezik meg a település családi napját. A szervezők idén is gondoskodtak arról, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére való szórakozást: a színpadi programok, a gyermekfoglalkozások, a főzőverseny és a látványos kísérőprogramok garantálják a jó hangulatot.

apostagi családi nap
Kilencedik alkalommal rendezik meg az apostagi családi napot
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A nap egyik legizgalmasabb eseménye a főzőverseny lesz, amelynek idei kategóriája a csülökpörkölt. A Hús.O.S. Kft. támogatásának köszönhetően minden nevező csapat 2 kilogramm csülköt és 2 kilogramm lapockát kap előkészítve, így biztosítva az alapanyagot a finom és ízletes ételekhez. 

Sokféle programmal készülnek a családi napra

10 órakor nyílik Kiss Erzsébet festő kiállítása, majd 11 órától Ribizli Bohóc kacagtatja meg a gyerekeket. Délben a mulatós sztár Csocsesz szórakoztatja a közönséget, délután pedig a Valent Band gondoskodik a jó hangulatról. 

A délutáni órákban habparty várja a fiatalokat, majd a SajtKukac Duó gyerekműsora, Bálint Imi előadása és a Cozombolis Trió koncertje következik. Az estét a 4Tress és a New Generation zenekar bulija zárja. 

Aki napközben nem fárad el tánccal és zenével fejezheti be a napot. A szervezők kísérőprogramokkal is készülnek: ugrálóvár, népi fajátékok, söprögető légvár, arcfestés színesíti a kínálatot. A vásártéren kirakodóvásár, játékok, édességek, popcorn és vattacukor várja a látogatókat.

 

