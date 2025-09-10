1 órája
Magyar élelmiszeripari sikertörténet: a Coop Rally reflektorfényében a bajai Mogyi Kft. – fotók
30 éves a Coop Gazdasági Csoport. 19 éve hívta életre a Coop Rally-t, mely a magyar termékek népszerűsítését tűzte ki célul. Az idei kétnapos rendezvény záróállomása szerdán délután a bajai Mogyi Kft. volt.
A Coop alapítása óta legfontosabb üzletpolitikai célkitűzésének tekinti, hogy minél több hazánkban készült terméket forgalmazzon, hiszen 100 százalékban magyar üzletláncként kötelességének érzi saját élelmiszeriparunk támogatását, népszerűsítését. Ennek érdekében 2006-ban beszállítóival közösen elindította a „Coop Rally a minőségi magyar termékekért” rendezvényét. Az eltelt idő alatt 151 vállalkozás tevékenységét és innovációit mutatta be a széles közvélemény számára. Idén vármegyénkből a bajai Mogyi Kft. került reflektorba.
100 százalékban magyar tulajdonú a Mogyi Kft.
Az idei Coop Rally Nyugat-Magyarországot járta, a záróhelyszín Baján a Mogyi Kft. lett, ahol sajtótájékoztatót is tartottak. A résztvevők először egy kisfilmen keresztül megismerhették a 750 embert foglalkoztató, 100 százalékban magyar tulajdonú nemzetközi cégcsoportot.
A 35 éves Mogyi Kft. a magyar élelmiszeripar meghatározó szereplője. Kezdetben olajos magvak feldolgozásával, gyártásával és értékesítésével foglalkoztak, mára már egy integrált snack céggé fejlődtek folyamatosan bővülő portfólióval. Felelős gazdasági szereplőként kiemelten fontosnak tartják a szabálykövető, átlátható és fenntartható működést.
A kulisszatitkokról maga Szabados Márk ügyvezető igazgató szólt az eseményen, továbbá kiemelte, hogy milyen jó kapcsolatot ápolnak több mint két évtizede a Coop csoporttal. Éves szinten a két fél között több mint másfélmilliárdos forgalmat bonyolítanak le.
Köszönet a házigazdának
Fekete Tibor, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának tagja megköszönte a házigazdáknak a kiváló helyszínt, és emléklapot adott át Szabados Márknak, a Mogyi Kft. ügyvezető igazgatójának. Megjegyezte: van egy mondás, ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a haladás, ha összefogunk, az a siker. Ezt a Mogyi is igazolja, ahol egy roppant jó csapat dolgozik.
A helyi termékeket népszerűsítik
A sajtótájékoztatón Baja város nevében Csubákné Besesek Andrea alpolgármestere köszöntötte a csapatatot. Kiemelte: ahogyan a Coop, úgy Baja városa is büszke a hazai, helyi termékekre, elkötelezett a népszerűsítésük mellett. A bajai Mogyi Kft.-vel jó kapcsolatot ápolnak, sok száz családnak biztosítanak biztos megélhetést. Szoros az együttműködésük más területeken is, a helyi rendezvényeiket rendszeresen támogatják.
A COOP Rally záróállomása a bajai Mogyi Kft. voltFotók: Bús Csaba
Coop Rally-s élmények
Zsigó Róbert, Baja város országgyűlési képviselő, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese saját Coop Rally-s élményeit osztotta meg elsőként, hiszen korábban az agrártárca államtitkáraként a csapattal maga is járta az országot. Abban mindig reménykedett, hogy egyszer Baja is állomás lesz, és ez most a Mogyi jóvoltából végre sikerült.
Végül dr. Felkai Beáta, élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkár szintén saját Coop-Rally-s útjait elevenítette fel, majd kiemelte a Mogyi Kft. nemcsak a termékek, hanem az eljárások terén is példaértékűen innovatív.
