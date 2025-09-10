Magyar élelmiszeripari sikertörténet: a Coop Rally reflektorfényében a bajai Mogyi Kft. – fotók

A Coop alapítása óta legfontosabb üzletpolitikai célkitűzésének tekinti, hogy minél több hazánkban készült terméket forgalmazzon, hiszen 100 százalékban magyar üzletláncként kötelességének érzi saját élelmiszeriparunk támogatását, népszerűsítését. Ennek érdekében 2006-ban beszállítóival közösen elindította a „Coop Rally a minőségi magyar termékekért” rendezvényét. Az eltelt idő alatt 151 vállalkozás tevékenységét és innovációit mutatta be a széles közvélemény számára. Idén vármegyénkből a bajai Mogyi Kft. került reflektorba.

A Coop Rally Bajára a Mogyi Kft.-hez futott be

Fotó: Bús Csaba

100 százalékban magyar tulajdonú a Mogyi Kft.

Az idei Coop Rally Nyugat-Magyarországot járta, a záróhelyszín Baján a Mogyi Kft. lett, ahol sajtótájékoztatót is tartottak. A résztvevők először egy kisfilmen keresztül megismerhették a 750 embert foglalkoztató, 100 százalékban magyar tulajdonú nemzetközi cégcsoportot.

A 35 éves Mogyi Kft. a magyar élelmiszeripar meghatározó szereplője. Kezdetben olajos magvak feldolgozásával, gyártásával és értékesítésével foglalkoztak, mára már egy integrált snack céggé fejlődtek folyamatosan bővülő portfólióval. Felelős gazdasági szereplőként kiemelten fontosnak tartják a szabálykövető, átlátható és fenntartható működést.

A kulisszatitkokról maga Szabados Márk ügyvezető igazgató szólt az eseményen, továbbá kiemelte, hogy milyen jó kapcsolatot ápolnak több mint két évtizede a Coop csoporttal. Éves szinten a két fél között több mint másfélmilliárdos forgalmat bonyolítanak le.

Köszönet a házigazdának

Fekete Tibor, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának tagja megköszönte a házigazdáknak a kiváló helyszínt, és emléklapot adott át Szabados Márknak, a Mogyi Kft. ügyvezető igazgatójának. Megjegyezte: van egy mondás, ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a haladás, ha összefogunk, az a siker. Ezt a Mogyi is igazolja, ahol egy roppant jó csapat dolgozik.

A helyi termékeket népszerűsítik

A sajtótájékoztatón Baja város nevében Csubákné Besesek Andrea alpolgármestere köszöntötte a csapatatot. Kiemelte: ahogyan a Coop, úgy Baja városa is büszke a hazai, helyi termékekre, elkötelezett a népszerűsítésük mellett. A bajai Mogyi Kft.-vel jó kapcsolatot ápolnak, sok száz családnak biztosítanak biztos megélhetést. Szoros az együttműködésük más területeken is, a helyi rendezvényeiket rendszeresen támogatják.