32 perce

Finomabbnál finomabb ételek rotyogtak a bográcsokban

Címkék#civil szervezet#rendezvény#bográcsozás

Szombaton tartották meg a hatodik Civil Szervezetek Napját a tataházi sportpályán, délután pedig átadó és köszöntő ünnepség volt a polgármesteri hivatalban.

Juhász Jenő

Az idei rendezvény jótékonysági sütivásárral kezdődött, melynek bevételét a tataházi önkéntes tűzoltó-egyesületnek ajánlják fel. Említést érdemel, hogy az interneten öt darab tortára is lehetett licitálni a támogatóknak és adakozóknak köszönhetően. A befolyt összeget új eszközök vásárlására és a szervezet működtetésére fogják fordítani.

Civil Szervezetek Napja, főzőverseny Tataházán,
Tucatnyi bográcsban készítették a finomabbnál finomabb ételeket
Fotó: Juhász Jenő

A főzőhelyek elfoglalása után a résztvevő 9 civil szervezet tucatnyi bográcsban készítette el a finomabbnál finomabb ételeket. Nagyobb részük gulyáslevest készített, de voltak, akik a paprikás mellett döntöttek. A főzéshez szükséges húst ezúttal is az önkormányzat biztosította.

A délelőtti programok között szerepelt még a tataházi öregfiúk és a Tataháza Se barátságos futballmérkőzése és a helyi Szenior Örömtánc Csoport bemutatkozása.

Közvetlenül a közös ebéd elfogyasztása előtt Vörös István polgármester és Bányai Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte a rendezvényen résztvevőket. A kormánybiztos egy rövid tájékoztatást adott az aktuális pályázatokról és a jövőbeni lehetőségekről.

Átadták a szoborcsoportot

A délutáni ünnepséget a községháza dísztermében tartották. Egy sikeres LEADER pályázatnak köszönhetően átadták a Falusi parasztcsalád elnevezésű szoborcsoportot az intézmény előcsarnokában. A község első embere felidézte a település kialakulását és a szürke szarvasmarha kapcsolatát. Elmondta, hogy a most megvalósult faszobor-csoport átadása egy korábbi álom folytatása a tataházi művészetek ápolásában. Köszönetét fejezte ki az összes közreműködőnek.

Civil Szervezetek Napja Tataházán

Fotók: Juhász Jenő

Századik születésnapját ünnepelte

Ezt követően Vörös István ismertette a falu legidősebb lakójának, Börcsök Imre bácsinak az életútját. Az ünnepelt a közelmúltban töltötte be a századik születésnapját, amire nagyon büszkék a helybéliek. Bányai Gábor képviselő is köszöntötte a település legidősebb polgárát és további jó egészséget kívánt neki.

Az ünnepség ajándékok átadásával zárult.

 

