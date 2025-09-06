Finomabbnál finomabb ételek rotyogtak a bográcsokban

Az idei rendezvény jótékonysági sütivásárral kezdődött, melynek bevételét a tataházi önkéntes tűzoltó-egyesületnek ajánlják fel. Említést érdemel, hogy az interneten öt darab tortára is lehetett licitálni a támogatóknak és adakozóknak köszönhetően. A befolyt összeget új eszközök vásárlására és a szervezet működtetésére fogják fordítani.

Tucatnyi bográcsban készítették a finomabbnál finomabb ételeket

Fotó: Juhász Jenő

A főzőhelyek elfoglalása után a résztvevő 9 civil szervezet tucatnyi bográcsban készítette el a finomabbnál finomabb ételeket. Nagyobb részük gulyáslevest készített, de voltak, akik a paprikás mellett döntöttek. A főzéshez szükséges húst ezúttal is az önkormányzat biztosította.

A délelőtti programok között szerepelt még a tataházi öregfiúk és a Tataháza Se barátságos futballmérkőzése és a helyi Szenior Örömtánc Csoport bemutatkozása.

Közvetlenül a közös ebéd elfogyasztása előtt Vörös István polgármester és Bányai Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte a rendezvényen résztvevőket. A kormánybiztos egy rövid tájékoztatást adott az aktuális pályázatokról és a jövőbeni lehetőségekről.

Átadták a szoborcsoportot

A délutáni ünnepséget a községháza dísztermében tartották. Egy sikeres LEADER pályázatnak köszönhetően átadták a Falusi parasztcsalád elnevezésű szoborcsoportot az intézmény előcsarnokában. A község első embere felidézte a település kialakulását és a szürke szarvasmarha kapcsolatát. Elmondta, hogy a most megvalósult faszobor-csoport átadása egy korábbi álom folytatása a tataházi művészetek ápolásában. Köszönetét fejezte ki az összes közreműködőnek.