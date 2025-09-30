Indulhat a pályázati dömping: rekordmennyiségű keretösszeg áll a civil szervezetek rendelkezésére

Több mint 80 vármegyei civil szervezet kapott meghívást a Bács-Kiskun Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ kecskeméti eseményére. A hétfői Civil Fórumon a pályázati lehetőségekről tájékozódhattak a megjelentek.

A legfontosabb tudnivalókat ismertették a Civil Fórumon

Fotó: Vizi Zalán

A Civil Fórumon köszönetet mondtak a civileknek

Az eseményt Kecskemét alpolgármestere, Engert Jakabné nyitotta meg, aki köszönetet mondott az összes civil szervezetnek, hogy – főleg önkéntes – munkájukkal gazdagítják a vármegye és Kecskemét életét. Az alpolgármester elmondta, a civil szervezetek közösségeket képviselnek és olyan feladatokat látnak el, mellyel jobbá teszik környezetünket.

– A civilek legfontosabb erőforrása a szeretet, a bizalom és a segítségnyújtás – mondta Engert Jakabné.

Rekordmennyiségű a keretösszeg

Az alpolgármester köszöntője után a Bács-Kiskun Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Molnár Elvira ismertette a legfontosabb tudnivalókat a pályázatok kapcsán. Mint az elhangzott, a Nemzeti Együttműködési Alap keretösszege több mint 16 milliárd forint, ami még sohasem volt ilyen magas. A Városi Civil Alapnál összesen 4,8 milliárd forint támogatásra lehet pályázni. Molnár Elvira közölte, a Falusi Civil Alapról még nincs hír.

Október 1-ig lehet pályázni a Városi Civil Alap támogatására

Molnár Elvira elsőként a Városi Civil Alapról (VCA) tájékoztatott, amelynek célja az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatása. A VCA olyan támogatási célok megvalósítását is lehetővé teszi, amelyekre a Nemzeti Együttműködési Alap terhére nincs lehetőség, például ingatlanberuházás vagy gépjárműbeszerzés.

Szeptemberben már megjelent a VCA kiírása és október 1., 14 óráig lehet rá pályázni.

Idén 5 kategóriát hirdettek meg a VCA-ban:

Civil szervezetek ingatlanberuházási vagy ingatlanfelújítási támogatása (igényelhető maximum támogatási összeg 9 millió forint)

Gépjárműbeszerzési támogatás (maximum 7 millió forint)

Működési, valamint eszközbeszerzési támogatás (maximum 7 millió forint)

Működési, valamint programszervezési támogatás (maximum 11 millió forint)

Működési, valamint kommunikációs tevékenységek támogatása (maximum 11 millió forint)

Egy pályázó csak egy kategóriára pályázhat, illetve fontos, hogy azok a szervezetek, amelyek a legutóbbi alkalommal nyertek ingatlanberuházási vagy gépjárműbeszerzési támogatást, idén ugyanerre nem pályázhatnak (kivéve, ha ingatlanberuházási támogatást nyert és most ingatlanfejlesztési támogatást igényel). A működési költség a szervezet működésével és fenntartásával kapcsolatos költségek, amelyek az alaptevékenységhez szorosan kapcsolódnak – ezek az utolsó három kategóriába beépíthetők.