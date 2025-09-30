57 perce
Indulhat a pályázati dömping: rekordmennyiségű keretösszeg áll a civil szervezetek rendelkezésére
Kiírásra kerültek a Nemzeti Együttműködési Alap és a Városi Civil Alap 2026. évi pályázatai. A főbb tudnivalókról és változásokról Kecskeméten Civil Fórumon tájékoztatták a civil szervezetek képviselőit.
Több mint 80 vármegyei civil szervezet kapott meghívást a Bács-Kiskun Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ kecskeméti eseményére. A hétfői Civil Fórumon a pályázati lehetőségekről tájékozódhattak a megjelentek.
A Civil Fórumon köszönetet mondtak a civileknek
Az eseményt Kecskemét alpolgármestere, Engert Jakabné nyitotta meg, aki köszönetet mondott az összes civil szervezetnek, hogy – főleg önkéntes – munkájukkal gazdagítják a vármegye és Kecskemét életét. Az alpolgármester elmondta, a civil szervezetek közösségeket képviselnek és olyan feladatokat látnak el, mellyel jobbá teszik környezetünket.
– A civilek legfontosabb erőforrása a szeretet, a bizalom és a segítségnyújtás – mondta Engert Jakabné.
Rekordmennyiségű a keretösszeg
Az alpolgármester köszöntője után a Bács-Kiskun Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Molnár Elvira ismertette a legfontosabb tudnivalókat a pályázatok kapcsán. Mint az elhangzott, a Nemzeti Együttműködési Alap keretösszege több mint 16 milliárd forint, ami még sohasem volt ilyen magas. A Városi Civil Alapnál összesen 4,8 milliárd forint támogatásra lehet pályázni. Molnár Elvira közölte, a Falusi Civil Alapról még nincs hír.
Október 1-ig lehet pályázni a Városi Civil Alap támogatására
Molnár Elvira elsőként a Városi Civil Alapról (VCA) tájékoztatott, amelynek célja az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatása. A VCA olyan támogatási célok megvalósítását is lehetővé teszi, amelyekre a Nemzeti Együttműködési Alap terhére nincs lehetőség, például ingatlanberuházás vagy gépjárműbeszerzés.
Szeptemberben már megjelent a VCA kiírása és október 1., 14 óráig lehet rá pályázni.
Idén 5 kategóriát hirdettek meg a VCA-ban:
- Civil szervezetek ingatlanberuházási vagy ingatlanfelújítási támogatása (igényelhető maximum támogatási összeg 9 millió forint)
- Gépjárműbeszerzési támogatás (maximum 7 millió forint)
- Működési, valamint eszközbeszerzési támogatás (maximum 7 millió forint)
- Működési, valamint programszervezési támogatás (maximum 11 millió forint)
- Működési, valamint kommunikációs tevékenységek támogatása (maximum 11 millió forint)
Egy pályázó csak egy kategóriára pályázhat, illetve fontos, hogy azok a szervezetek, amelyek a legutóbbi alkalommal nyertek ingatlanberuházási vagy gépjárműbeszerzési támogatást, idén ugyanerre nem pályázhatnak (kivéve, ha ingatlanberuházási támogatást nyert és most ingatlanfejlesztési támogatást igényel). A működési költség a szervezet működésével és fenntartásával kapcsolatos költségek, amelyek az alaptevékenységhez szorosan kapcsolódnak – ezek az utolsó három kategóriába beépíthetők.
A VCA legjelentősebb változásai gépjárműbeszerzéssel kapcsolatosak. Lehetőség van már elektromos autóra támogatási igényt benyújtani, már tűzoltó- és mentőautóra is lehet pályázni, valamint a beszerezhető gépjárművek életkorát 10 évről 15 évre emelték.
A Nemzeti Együttműködési Alapra októbertől lehet pályázni
Szeptember elsején a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatait is kiírták, de az űrlap csak október 6-án nyílik meg és november 5-ig lehet leadni a pályázatokat. A NEA támogatására csak egyesületek, alapítványok és szövetségek pályázhatnak, közalapítványok nem.
Két formája van a NEA-nak: egyszerűsített és összevont.
Egyszerűsített pályázatot október 20-tól lehet benyújtani minimum 100 ezer forint és maximum 400 ezer forint támogatási kérelemmel. Itt fontos, hogy mihamarabb benyújtásra kerüljön a pályázat, mert minél később kerül az feltöltésre, annál kevesebb eséllyel lesz sikeres a pályázat. Egyszerűsített pályázatot olyan szervezetek nyújthatnak be, amelyeknek az éves bevétele nem éri el a 7 millió forintot. Az elnyert támogatási összeget működési költségekre és alapcél szerinti tevékenységekre lehet felhasználni.
Az összevont pályázatoknak több kategóriája van és bizonyos kategóriáknál a minimum összeg 400 vagy 500 ezer forint, míg a maximum 3 vagy 5 millió forint. Itt olyan szervezetek lehetnek érintettek, amelyek összes bevétele egy évben nem haladja meg a 75 millió forintot. Ha meghaladja, csak visszatérítendő pályázatot lehet benyújtani.
