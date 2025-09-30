szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Civil Fórum

57 perce

Indulhat a pályázati dömping: rekordmennyiségű keretösszeg áll a civil szervezetek rendelkezésére

Címkék#Civil Fórum#civil szervezet#támogatás#pályázat

Kiírásra kerültek a Nemzeti Együttműködési Alap és a Városi Civil Alap 2026. évi pályázatai. A főbb tudnivalókról és változásokról Kecskeméten Civil Fórumon tájékoztatták a civil szervezetek képviselőit.

Vizi Zalán

Több mint 80 vármegyei civil szervezet kapott meghívást a Bács-Kiskun Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ kecskeméti eseményére. A hétfői Civil Fórumon a pályázati lehetőségekről tájékozódhattak a megjelentek.

a civil fórumot Engert Jakabné nyitotta meg,
A legfontosabb tudnivalókat ismertették a Civil Fórumon
Fotó: Vizi Zalán

A Civil Fórumon köszönetet mondtak a civileknek

Az eseményt Kecskemét alpolgármestere, Engert Jakabné nyitotta meg, aki köszönetet mondott az összes civil szervezetnek, hogy – főleg önkéntes – munkájukkal gazdagítják a vármegye és Kecskemét életét. Az alpolgármester elmondta, a civil szervezetek közösségeket képviselnek és olyan feladatokat látnak el, mellyel jobbá teszik környezetünket.

– A civilek legfontosabb erőforrása a szeretet, a bizalom és a segítségnyújtás – mondta Engert Jakabné.

Rekordmennyiségű a keretösszeg

Az alpolgármester köszöntője után a Bács-Kiskun Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Molnár Elvira ismertette a legfontosabb tudnivalókat a pályázatok kapcsán. Mint az elhangzott, a Nemzeti Együttműködési Alap keretösszege több mint 16 milliárd forint, ami még sohasem volt ilyen magas. A Városi Civil Alapnál összesen 4,8 milliárd forint támogatásra lehet pályázni. Molnár Elvira közölte, a Falusi Civil Alapról még nincs hír.

Október 1-ig lehet pályázni a Városi Civil Alap támogatására

Molnár Elvira elsőként a Városi Civil Alapról (VCA) tájékoztatott, amelynek célja az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatása. A VCA olyan támogatási célok megvalósítását is lehetővé teszi, amelyekre a Nemzeti Együttműködési Alap terhére nincs lehetőség, például ingatlanberuházás vagy gépjárműbeszerzés.   

Szeptemberben már megjelent a VCA kiírása és október 1., 14 óráig lehet rá pályázni.

Idén 5 kategóriát hirdettek meg a VCA-ban:

  • Civil szervezetek ingatlanberuházási vagy ingatlanfelújítási támogatása (igényelhető maximum támogatási összeg 9 millió forint)
  • Gépjárműbeszerzési támogatás (maximum 7 millió forint)
  • Működési, valamint eszközbeszerzési támogatás (maximum 7 millió forint)
  • Működési, valamint programszervezési támogatás (maximum 11 millió forint)
  • Működési, valamint kommunikációs tevékenységek támogatása (maximum 11 millió forint)

Egy pályázó csak egy kategóriára pályázhat, illetve fontos, hogy azok a szervezetek, amelyek a legutóbbi alkalommal nyertek ingatlanberuházási vagy gépjárműbeszerzési támogatást, idén ugyanerre nem pályázhatnak (kivéve, ha ingatlanberuházási támogatást nyert és most ingatlanfejlesztési támogatást igényel). A működési költség a szervezet működésével és fenntartásával kapcsolatos költségek, amelyek az alaptevékenységhez szorosan kapcsolódnak – ezek az utolsó három kategóriába beépíthetők.

rekordmennyiségű keretösszeg a civil szervezeteknek,
Rekordmennyiségű keretösszeg áll a civil szervezetek rendelkezésére
Fotó: Vizi Zalán

A VCA legjelentősebb változásai gépjárműbeszerzéssel kapcsolatosak. Lehetőség van már elektromos autóra támogatási igényt benyújtani, már tűzoltó- és mentőautóra is lehet pályázni, valamint a beszerezhető gépjárművek életkorát 10 évről 15 évre emelték.

A Nemzeti Együttműködési Alapra októbertől lehet pályázni

Szeptember elsején a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatait is kiírták, de az űrlap csak október 6-án nyílik meg és november 5-ig lehet leadni a pályázatokat. A NEA támogatására csak egyesületek, alapítványok és szövetségek pályázhatnak, közalapítványok nem.

Két formája van a NEA-nak: egyszerűsített és összevont.

Egyszerűsített pályázatot október 20-tól lehet benyújtani minimum 100 ezer forint és maximum 400 ezer forint támogatási kérelemmel. Itt fontos, hogy mihamarabb benyújtásra kerüljön a pályázat, mert minél később kerül az feltöltésre, annál kevesebb eséllyel lesz sikeres a pályázat. Egyszerűsített pályázatot olyan szervezetek nyújthatnak be, amelyeknek az éves bevétele nem éri el a 7 millió forintot. Az elnyert támogatási összeget működési költségekre és alapcél szerinti tevékenységekre lehet felhasználni.

Az összevont pályázatoknak több kategóriája van és bizonyos kategóriáknál a minimum összeg 400 vagy 500 ezer forint, míg a maximum 3 vagy 5 millió forint. Itt olyan szervezetek lehetnek érintettek, amelyek összes bevétele egy évben nem haladja meg a 75 millió forintot. Ha meghaladja, csak visszatérítendő pályázatot lehet benyújtani.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu