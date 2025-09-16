szeptember 16., kedd

Fertőzés

3 órája

Bács-Kiskunban is terjed a veszélyes bélfertőzés, ha ilyen tünetei vannak, azonnal forduljon orvoshoz

Címkék#fertőzés#campylobacter#baktérium

Ez a fertőzés a leggyakoribb bakteriális hasmenést okozó kórokozók közé tartozik, amely elsősorban helytelen étkezési és higiéniai szokások révén terjed. Bár legtöbbször néhány nap alatt, orvosi kezelés nélkül ki lehet gyógyulni a Campylobacter-fertőzésből, a megfelelő folyadékpótlás, pihenés és higiéniai óvintézkedések kulcsfontosságúak a gyors felépülés és a fertőzés továbbadásának elkerülése érdekében.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Campylobacter nevű baktérium gyakori okozója a gyomor-bélhurutos megbetegedéseknek itthon és külföldön is. A legfrissebb Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kiadott adatok szerint 2025-ben több mint 3500-an fertőződtek meg ez a betegség által, Bács-Kiskun vármegyében a regisztrált fertőzöttek száma csak szeptember első hetében 6 fő volt.

Campylobacter-fertőzés Bács-Kiskunban, ijesztő tünetei lehetnek,
A Campylobacter-fertőzésnek nagyon súlyos tünetei lehetnek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A betegség első jele általában a láz, amit gyomorgörcsök, majd (esetenként véres) hasmenés kísér, a lappangási idő 2-5 nap – tájékoztatott az egészségvonal oldala.

Hogy lehet elkapni a Campylobacter fertőzést?

Többféle módon is el lehet kapni ezt a betegséget. Például fertőzött, nem megfelelően hőkezelt élelmiszer fogyasztása által, szennyezett víz, forratlan, nyers tojás elfogyasztása miatt. 

De ezen kívül fertőzött házi- vagy haszonállatoktól, illetve fertőzött személytől is el lehet kapni ezt a betegséget. A Campylobacter-fertőzést gyermekek, idősek, legyengült immunrendszerűek vagy alultápláltak nagyobb valószínűséggel kapják el, és fokozott figyelmet igényelnek a kiszáradás és az egyéb komplikációk kialakulásának emelkedett kockázata miatt.

Ha ezeket észleli, mindenképp forduljon orvoshoz!

Az alábbi tünetek érzékelése esetében mindenképp forduljon orvoshoz, mielőtt tovább romlana az egészségügyi állapota:

  • kiszáradás jelei: kevés vizelet, szájszárazság
  • láz, rossz közérzet
  • hasmenés, ami gyakran véres is lehet
  • hasi, gyomártáji fájdalom, vagy két napnál tovább tartó hasmenés.

A betegség lehetséges szövődményei és diagnosztizálása

A Guillain-Barré-szindróma a fertőzés leggyakoribb szövődménye, amely általános gyengeséget, zsibbadást vagy ideiglenes bénulást okozó idegrendszeri rendellenességet okoz. Emellett előfordulhat még húgyúti fertőzés, agyhártyagyulladás, vérmérgezés, ízületi duzzanat és fájdalom.

A betegség diagnosztizálása sem könnyű folyamat, hiszen csak széklet- vagy vérminta vizsgálatával igazolható a fertőzés. A ilyen fajta vizsgálatot azonban általában csak súlyosabb esetekben rendeli el az orvos, például véres széklet esetén. 

Kezelés és megelőzés

A legtöbb érintett orvosi beavatkozás nélkül, néhány nap, legfeljebb két hét alatt teljesen felépül a hasmenést kiváltó fertőzésből. A gyógyulás szempontjából elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű pihenés, és nagyobb mennyiségű folyadékbevitel. Szükség esetén gyógyszertárban kapható rehidratáló készítmények is segíthetnek a folyadék- és ásványianyag-pótlásban.

Fontos tudni, hogy a fertőzés mielőbbi kiürülése érdekében tilos a hasmenés elleni készítmények szedése, kivéve, ha azt orvos írja elő. Az aktív szén és egyéb hasfogó szerek alkalmazása szintén nem javasolt. Súlyosabb esetekben az orvosok antibiotikum-kúrát is írhatnak elő.

A Campylobacter-fertőzés megelőzése érdekében kiemelten fontos az alapvető személyi és étkezési higiéniai szabályok betartása. A húsokat – különösen a baromfit és a tojást – mindig alapos hőkezelés után, teljesen átsütve vagy megfőzve ajánlott fogyasztani. 

Kerülendő a nyers tej fogyasztása, valamint ügyelni kell arra, hogy a nyers hús ne érintkezzen közvetlenül más, azonnal fogyasztható élelmiszerekkel. A hús előkészítését követően elengedhetetlen a gondos kézmosás és a konyhai eszközök alapos megtisztítása – írta az egészségvonal.

Campylobacter-fertőzés terjedésének megelőzése

A fertőzés továbbadásának elkerülése érdekében a hasmenéses tünetek teljes megszűnéséig, valamint ezt követő 24 órán belül kerülni kell a közösségi helyeket, például az iskolát, munkahelyet vagy a tömegközlekedést. Az uszodák elkerülése pedig kifejezetten fontos, valamint a rendszeres kézmosás is elengedhetetlen!

A Campylobacter ritka esetben emberről emberre is terjedhet, de az esetek többségében csak elszigetelten okoz csoportos megbetegedést.

 

 

