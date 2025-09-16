Bács-Kiskunban is terjed a veszélyes bélfertőzés, ha ilyen tünetei vannak, azonnal forduljon orvoshoz

A Campylobacter nevű baktérium gyakori okozója a gyomor-bélhurutos megbetegedéseknek itthon és külföldön is. A legfrissebb Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kiadott adatok szerint 2025-ben több mint 3500-an fertőződtek meg ez a betegség által, Bács-Kiskun vármegyében a regisztrált fertőzöttek száma csak szeptember első hetében 6 fő volt.

A Campylobacter-fertőzésnek nagyon súlyos tünetei lehetnek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A betegség első jele általában a láz, amit gyomorgörcsök, majd (esetenként véres) hasmenés kísér, a lappangási idő 2-5 nap – tájékoztatott az egészségvonal oldala.

Hogy lehet elkapni a Campylobacter fertőzést?

Többféle módon is el lehet kapni ezt a betegséget. Például fertőzött, nem megfelelően hőkezelt élelmiszer fogyasztása által, szennyezett víz, forratlan, nyers tojás elfogyasztása miatt.

De ezen kívül fertőzött házi- vagy haszonállatoktól, illetve fertőzött személytől is el lehet kapni ezt a betegséget. A Campylobacter-fertőzést gyermekek, idősek, legyengült immunrendszerűek vagy alultápláltak nagyobb valószínűséggel kapják el, és fokozott figyelmet igényelnek a kiszáradás és az egyéb komplikációk kialakulásának emelkedett kockázata miatt.

Ha ezeket észleli, mindenképp forduljon orvoshoz!

Az alábbi tünetek érzékelése esetében mindenképp forduljon orvoshoz, mielőtt tovább romlana az egészségügyi állapota:

kiszáradás jelei: kevés vizelet, szájszárazság

láz, rossz közérzet

hasmenés, ami gyakran véres is lehet

hasi, gyomártáji fájdalom, vagy két napnál tovább tartó hasmenés.

A betegség lehetséges szövődményei és diagnosztizálása

A Guillain-Barré-szindróma a fertőzés leggyakoribb szövődménye, amely általános gyengeséget, zsibbadást vagy ideiglenes bénulást okozó idegrendszeri rendellenességet okoz. Emellett előfordulhat még húgyúti fertőzés, agyhártyagyulladás, vérmérgezés, ízületi duzzanat és fájdalom.

A betegség diagnosztizálása sem könnyű folyamat, hiszen csak széklet- vagy vérminta vizsgálatával igazolható a fertőzés. A ilyen fajta vizsgálatot azonban általában csak súlyosabb esetekben rendeli el az orvos, például véres széklet esetén.