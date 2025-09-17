szeptember 17., szerda

Ritka látvány

22 perce

Magyarországon tesztelik a kínai szupervonatot – ezt kell tudni a Budapest–Belgrád-vasútvonal Sólymáról

Címkék#Budapest–Belgrád-vasútvonal#fejlesztés#Lázár János#közlekedés

Magyarországon ritka látvány: a kínai gyártmányú Sólyom nagysebességű motorvonatot a napokban sikeresen lencsevégre kapták, miközben hazai tesztjeit teljesítette. A szerelvény a Budapest–Belgrád-vasútvonalon fog közlekedni, magyar típusengedélyre vár.

Kovács Alexandra

A vonatbarátoknak igazi csemege: Magyarországon is lefotózták a kínai gyártmányú nagysebességű motorvonatot, amely a Budapest–Belgrád-vasútvonalon fog közlekedni. A Szerbiában Sólyom (Szoko) néven ismert szerelvény a hírek szerint most hazánkban teljesít teszteket, mivel magyar típusengedélyre is szüksége van – írja a Világgazdaság.

A kínai CRRC Sólyom nagysebességű motorvonat, amely a Budapest–Belgrád-vasútvonalon fog közlekedni
A kínai CRRC Sólyom nagysebességű motorvonat a Budapest–Belgrád-vasútvonalon fog közlekedni
Fotó: Váci peron Vörösszemmel Facebook-oldal

Hol látták a Sólymot Magyarországon?

A hétvégén előbb Szabadisóstón, majd Vácon bukkant fel a kék-fehér-piros szerelvény. A vonat különleges megjelenése miatt sokan találgatták, hogy milyen járműről lehet szó. A közösségi médiát elárasztották a fotók és videók.

A kínai CRRC szupervonata

A Sólymot a kínai CRRC Changchun gyártja, és a már bevált Fuxing-flotta európai előírásokhoz igazított változata.

  • Hossz: 104 méter
  • Ülések száma: 242, ebből 45 első osztályú
  • Sebesség: Kínában 350 km/óra, a szerbiai vonalon 200 km/óra a végsebessége
  • Felépítés: négy kocsiból áll, motorkocsival és alacsonypadlós beszállással

A Srbija Voz összesen öt ilyen motorvonatot rendelt meg, darabonként nagyjából 4,2 milliárd forintért.

Nem mindenhol volt sikeres

Érdekesség, hogy míg Szerbiában már 2022 óta forgalomban van a Sólyom, addig Csehországban nem kapták meg az engedélyeket a CRRC motorvonatok, így ott nem indult el a közlekedésük. Magyarországon most dől el, hogy zöld utat kapnak-e.

A Budapest–Belgrád-vasútvonal 

Magyarország jelenleg legnagyobb közlekedési beruházása Kiskunhalason zajlik. A Budapest–Belgrád-vasútvonal kiépítése 880 milliárd forintba kerül, amire az elmúlt 100 évben nem volt példa – hangsúlyozta Lázár János építési és közlekedési miniszter a júniusi kiskunhalasi lakossági fórumon.

A miniszter szerint a tervek alapján november 30-ig befejeződik az építkezés, és már karácsonyra három nemzetközi vonatjárat közlekedik majd Budapest és Belgrád között. Ezek a járatok Kiskunhalason minden esetben megállnak, ami jelentősen növeli a város közlekedési szerepét a régióban.

A Budapest–Belgrád vasútvonal stratégiai szerepet is betölt: a kínai áruk a görög kikötőkből Belgrádon át haladnak tovább Nyugat-Európa felé ezen az útvonalon. Lázár János szerint Kiskunhalas kiváló helyszín lehet logisztikai központként – áruk raktározása, szállítmányozása, elosztása és kezelése szempontjából.

Miért fontos a Sólyom tesztje Magyarországon?

A vasútvonal elindulásához elengedhetetlen, hogy a vonatok magyar típusengedélyt is szerezzenek. Ezért jelenleg több városban is fel-felbukkanhatnak a tesztmenetek során.

A Sólyom tehát nemcsak technológiai érdekesség, hanem a magyar–szerb–kínai együttműködés szimbóluma is, amely a jövő közlekedését hozhatja el térségünkbe.

 

 

