„Csönd, ének, csönd" – 88 éves korában elhunyt a Nemzet Művésze

Szeptember 16-án elhunyt Buda Ferenc, Kossuth-díjas költő.

Elhunyt Buda Ferenc

Fotó: MW-archív

Halálának hírét jó barátja, Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke osztotta meg közösségi oldalán, ahol a következőket írta:

„Csönd, ének, csönd. Isten Veled Feri. 88 éves korában elhunyt Buda Ferenc, Kossuth-díjas költő, a Nemzet Művésze, akinek legutóbbi könyve Lakiteleken, az Antológia Kiadó gondozásában jelent meg: 550 kazak szólás és közmondás – műfordítások Mándoky Kongur István hagyatékban maradt fényképeivel címmel.”

Lakitelek-Tőserdőn élt a költő és műfordító

Buda Ferenc 1936. november 3-án Debrecenben született. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-és József Attila-díjas magyar költő, műfordító az Írószövetség Duna–Tisza-közi csoportjának titkára volt.

Buda Ferenc egyetemi tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv- és irodalom szakán kezdte 1955-ben nappali tagozaton, majd levelező tagozaton fejezte be 1968-ban.

1955-től jelentek meg versei. 1957-1958 között három verse miatt börtönbe került. 1958-1963 között a Chinoinban segédmunkásként dolgozott. 1963-1970 között Pusztavacson, Kecskeméten és Kerekegyházán tanított.

A hatvanas években tagja volt a Hetek nevű költői csoportosulásnak. 1970-1986 között a Bács-Kiskun Megyei Levéltár munkatársa, 1986-tól a Forrás főmunkatársa volt. 2002 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2013-ban a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai közé választotta. Abban az évben a Magyar Versmondók Egyesülete tiszteletbeli elnökének választotta.

Költészeti munkássága mellett jelentős műfordítói tevékenysége is. Ismeretesek baskír, finn, kirgiz, lapp, mari, mordvin, török és udmurt fordításai, melyek bevezetik az olvasót addig alig ismert népek kultúrájába.

Varázsének című kötetében török, mordvin, lapp, finn, mari népköltészeti alkotásokat válogatott be. Kazak és kirgiz népmesék olvashatók 1988-ban közreadott köteteiben: A láthatatlan tolvaj, A szürke héja. 1986-ban 50. születésnapja alkalmából tisztelői és barátai megjelentették a Csönd, ének, csönd... című kötetet, amelyben még addig nem közölt írásai és műveinek bibliográfiája került nyomtatásba.