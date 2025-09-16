1 órája
Meglepetéssel készültek a bicajosoknak, müzliszelet és péksüti járt a tekerésért – fotók, videó
Megérdemelt jutalom a nap végén – ismét ajándékban részesültek Kecskeméten azok, akik kerékpárral közlekedtek. A Bringás Uzsonna célja, hogy felhívja a figyelmet a biciklisekre, illetve népszerűsítse a közlekedési alternatívákat.
Váratlan meglepetésben volt része azoknak, akik szeptember 16-án, kedden délután a kecskeméti főtéren kerékpároztak. A Bringás Uzsonna programot ugyanis ezen a napon szervezte meg a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti Területi Szervezete.
A munkából, iskolából hazafelé tartó kerékpárosok a klub tagjainak, illetve önkénteseknek köszönhetően finom falatokat kaptak – dobozos üdítőt, müzliszeletet és péksüteményt.
A Bringás Uzsonna célja a kerékpározás népszerűsítése
Hírportálunknak Szépné Panda Tímea szervező, a Kerékpáros Klub kecskeméti szervezetének önkéntese elmondta, minden évben kétszer, tavasszal és ősszel is megszervezik a programot, méghozzá azért, hogy meglepjék azokat, akik autó helyett bicikliznek, illetve így szeretnék népszerűsíteni ezt a környezetbarát közlekedési formát.
Bringás uzsonna KecslemétenFotók: Bús Csaba
Az időzítés nem véletlen: a kecskeméti Bringás Uzsonna akció idén is az Európai Mobilitási Héthez csatlakozott, amelynek keretein belül vasárnap autómentes napot tartanak a megyeszékhelyen.
Egyre többen választják a két kereket Kecskeméten
Szépné Panda Tímea elmondta, tapasztalatai szerint egyre többen választják Kecskeméten a kerékpározást.
– Sportolás és munkába járás miatt is egyre többen pattannak két kerékre, ami nagyon örömteli. Tapasztalataink szerint viszont az autósok sokszor nincsenek tekintettel a kerékpárosokra. Még azokat is gyakran ledudálják, akik országúti kerékpárral, bukósisakban, minden szabályt betartva közlekednek – mondta az önkéntes, aki hozzátette, szerinte ha még jobb lenne a kerékpáros infrastruktúra, még többen választanák a biciklit az autó helyett.
A Bringás Uzsonna egyébként nagy sikernek szokott örvendeni, volt már olyan alkalom, amikor a szervezők 600 uzsonnát is kiosztottak. Kedden is több százan részesültek a meglepetés falatokból.