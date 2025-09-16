Meglepetéssel készültek a bicajosoknak, müzliszelet és péksüti járt a tekerésért – fotók, videó

Váratlan meglepetésben volt része azoknak, akik szeptember 16-án, kedden délután a kecskeméti főtéren kerékpároztak. A Bringás Uzsonna programot ugyanis ezen a napon szervezte meg a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti Területi Szervezete.

Bringás Uzsonna: jutalomban részesültek a kerékpárosok Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

A munkából, iskolából hazafelé tartó kerékpárosok a klub tagjainak, illetve önkénteseknek köszönhetően finom falatokat kaptak – dobozos üdítőt, müzliszeletet és péksüteményt.

A Bringás Uzsonna célja a kerékpározás népszerűsítése

Hírportálunknak Szépné Panda Tímea szervező, a Kerékpáros Klub kecskeméti szervezetének önkéntese elmondta, minden évben kétszer, tavasszal és ősszel is megszervezik a programot, méghozzá azért, hogy meglepjék azokat, akik autó helyett bicikliznek, illetve így szeretnék népszerűsíteni ezt a környezetbarát közlekedési formát.