Avatás

2 órája

Jó borból és jó hangulatból sem volt hiány, különleges ceremóniával indult a szüreti fesztivál – képekkel, videóval

Címkék#baon videó#borlovagrend#szüret#avatás

A Solti Szüreti Fesztivál keretében új borlovagot avattak. A Gróf Vécsey Károly Borlovagrend avatási ceremóniáját idén is kiemelt figyelem övezte.

Farkas Bea

Nincs szüreti fesztivál borlovagavatás nélkül, Solton sem. A Solti Szüreti Fesztivál kiemelt eseménye minden évben a délelőtti borlovagrendi ceremónia, amely idén is méltóságteljes hangulatban zajlott a Kadarka utcai színpadon szombat délelőtt. A Gróf Vécsey Károly Borlovagrend immár 21. alkalommal hívta össze társrendjeit, hogy közösen ünnepeljék a bort, a szüreti hagyományokat és a közösséget.

Borlovagrendi felvonulással kezdődött az ünnepség
A Gróf Vécsey Károly Borlovagrend immár 21. alkalommal hívta össze társrendjeit
Fotó: Farkas Bea

Borlovagrendi felvonulással kezdődött az ünnepség

A napsütéses szeptemberi reggel ünnepi hangulatban telt, a résztvevők és a vendégek együtt osztoztak a solti vendégszeretetben, amelyről az ország minden részéből érkező borrendek is elismeréssel szóltak. Látványos borlovagrendi felvonulással vette kezdetét az ünnepség. Helyi civil szervezetek, a Solti Mazsorett Egyesület és a város ifjúsági fúvószenekara, Nagy Máté karnagy vezetésével ezúttal is méltó kísérői, közreműködői voltak a ceremóniának.

A bevonulást követően Török Imre ceremóniamester köszöntötte a házigazda, Kerti István nagymestert, a társrendek képviselőit, valamint az egyházi méltóságokat, a vendégként érkező polgármestereket és közéleti személyiségeket. 

A közösségért is dolgoznak

A rendezvény ünnepélyes megnyitása idén is Németh István polgármester megtisztelő feladat volt aki hangsúlyozta: Solt számára külön büszkeség, hogy a városban működő civil szervezet, a borlovagrend nemcsak a borkultúra értékeit ápolja, hanem a közösségért is dolgozik. 

Gulyás Győző kancellár kitüntetett tisztelettel újra köszöntötte és be is mutatta a rendezvényen megjelent közel húsz társborlovagrendet.

Kiállta a próbákat a tagjelölt

A ceremónia csúcspontját idén is az avatás jelentette. Idén egy főt szavazott meg korábban az egyesület tagsága tagjelöltnek Karsai Róbert személyében.

A jelöltre rövid bemutatkozást követően próbák vártak. Az elméleti kérdések megválaszolása után sor került a gyakorlati próbára. Hordóból lopóval kellett bort venni, poharakba tölteni. A sikeres próbatétel után a tagjelölt fogadalmat tett, hogy munkájával és példamutatásával erősíti a közösséget, és a hagyományokat méltón képviseli a jövőben is.

A díszruha felöltése szimbolizálta az új közösségbe való belépést, majd Kerti István nagymester lovaggá ütötte és a Gróf Vécsey Károly Borlovagrend tagjává fogadta Karsai Róbertet a 2025-ös ceremónián. „Magyarország vízkészletét óvom, ezért abból csak keveset fogyasztok” – tett ígéretet az eskü szövegét felolvasva Karsai Róbert.

A Gróf Vécsey Károly Borlovagrend avatási ceremóniája Solton

Fotók: Farkas Bea

Vendégszeretet

Az eseményen köszönet hangzott el mindazoknak, akik a rendezvény létrejöttéhez hozzájárultak: az önkormányzatnak, a helyi gazdálkodóknak, a vállalkozóknak, a magánszemélyeknek és természetesen a borlovagrend hölgyeinek, akik a díszítés és a rendezés munkájában segédkeztek.

Az avatási ceremónia után a solti borlovagrend vendégül látta a megjelent társlovagrendeket és vendégeiket. A bográcsokban finomabbnál finomabb magyaros ételek készültek, többek között kakas-, birka-, és pincepörkölt mindenki megelégedésére. A jó hangulatról hagyományosan a csíkdánfalvi zenekar gondoskodott. 

 

