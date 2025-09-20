2 órája
Jó borból és jó hangulatból sem volt hiány, különleges ceremóniával indult a szüreti fesztivál – képekkel, videóval
A Solti Szüreti Fesztivál keretében új borlovagot avattak. A Gróf Vécsey Károly Borlovagrend avatási ceremóniáját idén is kiemelt figyelem övezte.
Nincs szüreti fesztivál borlovagavatás nélkül, Solton sem. A Solti Szüreti Fesztivál kiemelt eseménye minden évben a délelőtti borlovagrendi ceremónia, amely idén is méltóságteljes hangulatban zajlott a Kadarka utcai színpadon szombat délelőtt. A Gróf Vécsey Károly Borlovagrend immár 21. alkalommal hívta össze társrendjeit, hogy közösen ünnepeljék a bort, a szüreti hagyományokat és a közösséget.
Borlovagrendi felvonulással kezdődött az ünnepség
A napsütéses szeptemberi reggel ünnepi hangulatban telt, a résztvevők és a vendégek együtt osztoztak a solti vendégszeretetben, amelyről az ország minden részéből érkező borrendek is elismeréssel szóltak. Látványos borlovagrendi felvonulással vette kezdetét az ünnepség. Helyi civil szervezetek, a Solti Mazsorett Egyesület és a város ifjúsági fúvószenekara, Nagy Máté karnagy vezetésével ezúttal is méltó kísérői, közreműködői voltak a ceremóniának.
A bevonulást követően Török Imre ceremóniamester köszöntötte a házigazda, Kerti István nagymestert, a társrendek képviselőit, valamint az egyházi méltóságokat, a vendégként érkező polgármestereket és közéleti személyiségeket.
A közösségért is dolgoznak
A rendezvény ünnepélyes megnyitása idén is Németh István polgármester megtisztelő feladat volt aki hangsúlyozta: Solt számára külön büszkeség, hogy a városban működő civil szervezet, a borlovagrend nemcsak a borkultúra értékeit ápolja, hanem a közösségért is dolgozik.
Gulyás Győző kancellár kitüntetett tisztelettel újra köszöntötte és be is mutatta a rendezvényen megjelent közel húsz társborlovagrendet.
Kiállta a próbákat a tagjelölt
A ceremónia csúcspontját idén is az avatás jelentette. Idén egy főt szavazott meg korábban az egyesület tagsága tagjelöltnek Karsai Róbert személyében.
A jelöltre rövid bemutatkozást követően próbák vártak. Az elméleti kérdések megválaszolása után sor került a gyakorlati próbára. Hordóból lopóval kellett bort venni, poharakba tölteni. A sikeres próbatétel után a tagjelölt fogadalmat tett, hogy munkájával és példamutatásával erősíti a közösséget, és a hagyományokat méltón képviseli a jövőben is.
A díszruha felöltése szimbolizálta az új közösségbe való belépést, majd Kerti István nagymester lovaggá ütötte és a Gróf Vécsey Károly Borlovagrend tagjává fogadta Karsai Róbertet a 2025-ös ceremónián. „Magyarország vízkészletét óvom, ezért abból csak keveset fogyasztok” – tett ígéretet az eskü szövegét felolvasva Karsai Róbert.
A Gróf Vécsey Károly Borlovagrend avatási ceremóniája SoltonFotók: Farkas Bea
Vendégszeretet
Az eseményen köszönet hangzott el mindazoknak, akik a rendezvény létrejöttéhez hozzájárultak: az önkormányzatnak, a helyi gazdálkodóknak, a vállalkozóknak, a magánszemélyeknek és természetesen a borlovagrend hölgyeinek, akik a díszítés és a rendezés munkájában segédkeztek.
Az avatási ceremónia után a solti borlovagrend vendégül látta a megjelent társlovagrendeket és vendégeiket. A bográcsokban finomabbnál finomabb magyaros ételek készültek, többek között kakas-, birka-, és pincepörkölt mindenki megelégedésére. A jó hangulatról hagyományosan a csíkdánfalvi zenekar gondoskodott.