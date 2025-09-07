Szőlőtaposás nélkül senki sem válhatott borlovaggá, próbatételek várták a jelölteket – fotók, videó

A szőlő és a bor városában a szőlőtermesztés, valamint a borászat meghatározó tevékenység a település gazdaságában és kultúrájában egyaránt. A helyi közösség szoros szálakkal kötődik ezekhez az ágazatokhoz, és a szőlő- és gyümölcstermesztés fontos megélhetési forrása a térség lakóinak. A város vezetősége ezért is kitüntetett figyelemmel kíséri e területen kimagasló eredményeket elérő szőlősgazdákat, borászokat. Ennek elismeréseként alapította a képviselő-testület a Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért díjat a borlovagrendi ceremónia keretében.

A borlovagrend új tagjait avatták Kiskőrösön

Fotó: Pozsgai Ákos

Édesapja után Nikléczi Gábor is elnyerte a díjat

A Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért díj kitüntetettje 2025-ben Nikléczi Gábor elkötelezett fiatal szakember lett. Nikléczi Gábor számára már gyermekkorában egyértelművé vált, hogy a szőlő és a bor világa az, ahol tudását és kitartását leginkább kamatoztatni tudja. A bor iránti szenvedély mellett a legfontosabb mindig is a hagyományok tisztelete és a családi értékek továbbvitele volt. Külön öröm számára, hogy édesapja után ő maga is elnyerte a Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért díjat, amelyet Domonyi László polgármester adott át ünnepélyes keretek között.

Az elismerés nemcsak a saját munkájának szól, hanem mindazon generációknak, akik szívvel-lélekkel dolgoztak a kiskőrösi szőlőkben.

Nincsen szüreti fesztivál a borlovagok nélkül

A Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend pénteken, már a délután folyamán szakmai konferenciára hívta és várta a társborlovagjaikat, akik szép számmal érkeztek. Több mint harminc borlovagrend tisztelte meg e kiemelt eseményt.

Majd a színpadon sorakoztak fel díszes öltözékükben a borlovagok, az ünnepi avatási ceremónia megkezdéséhez, melynek kezdő fénypontja az említett városi kitüntetés átadása volt.

Ezt követően Béleczki Mihály nagymester köszöntötte a résztvevőket és mutatta be a jelenlévő borlovagrendeket.

Kiskőrös sokat tesz a magyar borért

A Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napokat Sajgó Gáborné, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke is megtisztelte jelenlétével. Köszöntő gondolataiban méltatta a háromszáz éves múltra, mély hagyományokra visszatekintő Kunsági borvidéket és azt a munkát amit az elődök, illetve a jelenlegi generációk a minőségi borkészítés elkötelezett híveiként nap mint nap végeznek. Sokat tesz a város a magyar borért, szőlő-és bortermelésért, mely közös pont az országos borlovagrendek céljaival. Sok sikert eredményes munkát és jó gazdasági évet kívánt záró gondolataival az alelnök.