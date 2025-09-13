Két új borlovagot avatott fel a neves kecskeméti borrend – fotók, videó

Szombaton a Ballószögi Szüreti Napok keretében a hangulatos avatási ceremónia díszes borlovag felvonulással vette kezdetét, melyen a Mathiász János Borrend mellett társborrendek képviselői is éltették a hagyományokat. A helyiek képviseletében két borlovag: Somogyi Lajos polgármester és Hetényi József borász vitte elől a díszes szőlőfürtöket. Az avatás előtt közös fotózás és borozás színesítette az eseményt.

Borlovagokat avatott a kecskeméti Mathiász János Borrend

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Két borlovagot avattak

A hagyományokat éltető, a kulturált borfogyasztást népszerűsítő borlovagok ceremóniája nagyközönség előtt zajlott. A színpadon a Mathiász János Borrend avatási ceremóniáján idén két új tagot avattak: Zöldi-Kovács Ágnest és dr. Fekete Gábort, Kecskemét alpolgármesterét. Sikeres borlovagpróbát tettek. Elkötelezettségüket a borrend eszméi és zászlóshajója, a fenséges Kövidinka iránti hűségesküvel bizonyították.