szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szüreti napok

3 órája

Két új borlovagot avatott fel a neves kecskeméti borrend – fotók, videó

Címkék#Ballószögi Szüreti Napok#baon videó#borlovag#Mathiász János Borrend#felvonulás

A Kecskeméti Mathiász János Borrend szombaton Ballószögön, a Szüreti Napok keretében tartotta meg ünnepélyes avatási ceremóniáját. Két új borlovagot avattak.

Sebestyén Hajnalka

Szombaton a Ballószögi Szüreti Napok keretében a hangulatos avatási ceremónia díszes borlovag felvonulással vette kezdetét, melyen a Mathiász János Borrend mellett társborrendek képviselői is éltették a hagyományokat. A helyiek képviseletében két borlovag: Somogyi Lajos polgármester és Hetényi József borász vitte elől a díszes szőlőfürtöket. Az avatás előtt közös fotózás és borozás színesítette az eseményt. 

borlovagavatás ballószögön
Borlovagokat avatott a kecskeméti Mathiász János Borrend
Fotó: Sebestyén Hajnalka

Két borlovagot avattak

A hagyományokat éltető, a kulturált borfogyasztást népszerűsítő borlovagok ceremóniája nagyközönség előtt zajlott. A színpadon a Mathiász János Borrend avatási ceremóniáján idén két új tagot avattak: Zöldi-Kovács Ágnest és dr. Fekete Gábort, Kecskemét alpolgármesterét. Sikeres borlovagpróbát tettek. Elkötelezettségüket a borrend eszméi és zászlóshajója, a fenséges Kövidinka iránti hűségesküvel bizonyították. 

Ballószögi szüreti felvonulás

Fotók: Sebestyén Hajnalka

A Mathiász János Borrend tagsága Mathiász János Érdemérem elismerésben részesítette Szabó Sándor tárogatóművészt, zenetanárt, a borrend céljai megvalósítása érdekében végzett áldozatos közösségi munkája elismeréseként.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu