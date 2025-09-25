Megszületett a Mindenestül: így mutatkozik be irodalmárként a bonszai szakértő

A Mindenestül című kötet rendkívül sokszínű, Krajcsovszki József több évtizedes munkáját öleli fel: 94 vers, 8 novella, és egy regény olvasható benne. A közönség nemcsak hallhat a szerzőről, de megvásárolhatja és dedikáltathatja is a kötetet. A műsorban többet megzenésítve is előadnak. A neves szakember a bonszai nevelésen túl szeretné, ha az irodalom terén is letehetné névjegyét.

Krajcsovszki Józsefnek a bonszai mellett az írás az új szenvedélye

Fotó: Beküldött fotó

A bonszai régi szerelem számára

Krajcsovszki József kertészmérnöki munkássága révén vált ismertté a hírös városban. Saját kertészete és pedagógusi pályája mellett a bonszai növények készítése, nevelése is a védjegye. Az 1980-as évek második felében ismerkedett meg a bonszai növényekkel, amikor Magyarországra megérkeztek a különleges növények. Budapesten került közelebb hozzájuk a pesti bonszai körök jóvoltából, Bíró Tamás által. Akkoriban még nem voltak elérhetők az autentikus valódi kerámiaedények hozzájuk, a Magyarországon kapható kerámiaedényekbe fúrtak lyukakat, de ez sokszor törést okozott a tálakban.

Okleveles kertészmérnökként szakmailag is nagyon lenyűgözték a japán növények. Saját kertjében termesztette, nevelte a bonszai növényeket. Később kiállításokat is szervezett, az elsőt még a kilencvenes évek elején. A Kodály Intézet impozáns belső udvarában állította ki a bonszai növényeket minden alkalommal, legutóbb éppen 2025 nyár elején.

Alkotás és kreativitás

Krajcsovszki József elárulta: a bonszai számára az alkotás örömét adja, a kreativitás megélését. Szinte bármelyik fából meg lehet csinálni, a hazánkban honos, vagy éppen nem honos fákból. Előny, ha eredetileg kicsi a levele, az arányosság végett. A bonszai egy különleges, művészi növénynevelési technika, amelynek célja, hogy egy fát vagy cserjét miniatűr formában, de természetes arányokkal és szépséggel neveljenek.

Megszületett a Mindenestül kötet

Ezúttal azonban nem a kertészmérnöki, hanem az irodalmi munkássága kerül előtérbe Krajcsovszki Józsefnek. 60 éves kora körül kezdett el írni, főként nővére hatására. Elmondta: mindig volt benne közlésvágy, szeret beszélni, tanított, kereskedett, és egyszer csak kiszabadult belőle minden. Nagyon szeret írni, legyen az vers, próza vagy regény. Az első kötetében minden megtalálható, sokszínű témában. Ahogyan a könyv címe is utal rá: Mindenestül. A könyvbemutató szeptember 28-án, vasárnap 15.30-kor kezdődik az Otthon Kávézó Teázó részében. A program nyitott, minden érdeklődőt várnak.