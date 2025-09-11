Bosszantó eladói szokások, amik kicsapják a biztosítékot – ezúttal a vásárlók meséltek

Olvasóink szerint a bolti eladó viselkedése sokszor meghatározza az egész vásárlási élményt: ha mogorva, nem köszön vagy épp a fülhallgatóján keresztül beszélget munka közben, az könnyen elronthatja a vevők kedvét, és idegesítő szokásként marad meg bennük.

Olvasóink mesélték el, melyik idegesítő szokás zavarja őket leginkább a bolti eladóktól

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A bolti eladókat érintő leggyakoribb kritikák

A Facebook-oldalunkon feltett kérdésre több mint száz válasz érkezett. Rengetegen panaszkodtak arra, hogy a pénztárosok a fülükben lévő headseten keresztül beszélgetnek, miközben a vevőkkel foglalkoznak. Sokan zavarónak tartják, hogy nem lehet tudni, vajon a vásárlóhoz szólnak-e vagy a kollégájukhoz, és gyakran az is előfordul, hogy nem figyelnek a blokkolásra, visszajáróra.

Szintén sokan kifogásolták, hogy egyes eladók fennhangon pletykálnak, másokat kibeszélnek a vevők füle hallatára. Többen úgy érzik, ez tiszteletlenség, különösen, ha idős vagy segítségre szoruló vásárlók is vannak a boltban.

Apróságok, amik felbosszantanak

Meglepően sok hozzászóló említette, hogy zavarja őket, amikor például 20 dkg felvágott helyett 30 dkg-ot szeletelnek, majd megkérdezik: „Maradhat?”. Bár apróságnak tűnik, sokak szerint ez bosszantó idegesítő szokás, hiszen nem azt kapták, amit kértek.

Sokan pedig azt írták, hogy kifejezetten frusztrálja őket, amikor belépés után rögtön a nyakukba ugrik az eladó a „Segíthetek?” kérdéssel – mások viszont épp az ellenkezőjét sérelmezik: nem köszönnek, nem néznek rájuk, és teljesen mogorvák.

Zaj, káosz és lassúság

Nemcsak a személyes stílus, hanem a körülmények is sokaknál kiverik a biztosítékot. Többen panaszkodtak arra, hogy hangosan üvölt a zene a boltokban, mások a zsúfoltan telepakolt sorokat és a koszos környezetet emelték ki.

Előfordul, hogy a pénztáros a hosszú sor ellenére is komótosan, ráérősen dolgozik, vagy épp hosszasan beszélget valakivel, miközben a vásárlók türelmetlenül várakoznak. Ez sokaknál az egyik legidegesítőbb szokás, főleg amikor csak egyetlen kassza működik.

Nem mindenki negatív

Bár rengeteg panasz érkezett, akadtak olyan vélemények is, amelyek védelmükbe vették az eladókat. Többen felhívták rá a figyelmet, hogy a kereskedelmi dolgozók gyakran hétvégén, ünnepnapokon is helytállnak, sok a stressz, és nem mindig könnyű mosolyogni a rohanó mindennapokban.