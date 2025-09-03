Az éghajlatváltozás miatt új kártevő pusztít Bács-Kiskunban

Több dél-magyarországi vármegyéből, köztük Bács-Kiskun vármegyéből is aggasztó hírek érkeztek az idei nyáron. Nagy számban jelent meg egy eddig alig ismert, poloskaszerű rovar, a déli fényes bodobács (Nysius cymoides). A szakemberek figyelmeztetnek: a kártevő már nemcsak a természetes élővilágban fordul elő, hanem egyre nagyobb gondot okoz a mezőgazdaságban is.

A déli fényes bodobács a napraforgót és a kukoricát is veszélyezteti.

Forrás: Facebook

Hol találkozhatunk vele?

Bács-Kiskun, Tolna, Fejér, Somogy, Baranya, Csongrád-Csanád és Pest vármegyékben is jelentős mértékben felszaporodott a rovar. A felszaporodás elsősorban repcetarlókon és árvakelésű repcén indult meg, majd innen továbbjutott más szántóföldi kultúrákra.

Mely növényeket veszélyezteti a déli fényes bodobács?

A déli fényes bodobács több fontos növényben is kárt okozhat. Érintett lehet a repce, a napraforgó, a szója, a kukorica és a paprika, de a zöldségek, gyümölcsösök, sőt a tárolt termények sincsenek biztonságban.

Milyen károkat okoz?

A rovar szúrásnyomokat hagy a leveleken és terméseken, amelyek foltosodáshoz, szövetelhaláshoz vezetnek. A palánták lankadnak, a magképződés zavart szenved, napraforgón a kaszatok sérülnek, paprikánál és kukoricánál pedig romlik az áru minősége és piacképessége.

Miért most szaporodott el?

A szakértők szerint elsősorban a száraz, meleg időjárás és az éghajlatváltozás kedvezett a bodobácsnak. Így az eddig háttérben élő őshonos faj rövid idő alatt vált jelentős kártevővé.

Hogyan védekezhetünk a déli fényes bodobács ellen?

Megelőzésként ajánlott a repcetarlók mielőbbi bedolgozása, a gyomok irtása és a veszélyeztetett területek rendben tartása. Ha nagy egyedszámú fertőzés jelentkezik, rovarölő szerek kombinált kijuttatása lehet hatékony, főként a nappali órákban. A szakemberek szerint a faecet (pirogénsav) riasztó hatású.

A déli fényes bodobács esete jól mutatja, hogy nemcsak az idegenhonos inváziós fajok jelentenek veszélyt, hanem az őshonos kártevők is, ha a környezet számukra kedvezően változik. A folyamatos megfigyelés és a megelőző védekezés ezért elengedhetetlen a gazdálkodók számára - olvasható a Növénydoktor Kft. Facebook-oldalán.