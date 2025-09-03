szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tömeges felszaporodás

1 órája

Az éghajlatváltozás miatt új kártevő pusztít Bács-Kiskunban

Címkék#bodobács#veszély#napraforgó#rovar

Aggasztó hírek érkeztek Bács Kiskun vármegye földjeiről. Tömegesen jelent meg egy eddig kevésbé ismert rovar, a déli fényes bodobács.

Bátori Attila

Több dél-magyarországi vármegyéből, köztük Bács-Kiskun vármegyéből is aggasztó hírek érkeztek az idei nyáron. Nagy számban jelent meg egy eddig alig ismert, poloskaszerű rovar, a déli fényes bodobács (Nysius cymoides). A szakemberek figyelmeztetnek: a kártevő már nemcsak a természetes élővilágban fordul elő, hanem egyre nagyobb gondot okoz a mezőgazdaságban is.

A déli fényes bodobács egy őshonos faj
A déli fényes bodobács a napraforgót és a kukoricát is veszélyezteti.
Forrás: Facebook

Hol találkozhatunk vele?

Bács-Kiskun, Tolna, Fejér, Somogy, Baranya, Csongrád-Csanád és Pest vármegyékben is jelentős mértékben felszaporodott a rovar. A felszaporodás elsősorban repcetarlókon és árvakelésű repcén indult meg, majd innen továbbjutott más szántóföldi kultúrákra.

Mely növényeket veszélyezteti a déli fényes bodobács?

A déli fényes bodobács több fontos növényben is kárt okozhat. Érintett lehet a repce, a napraforgó, a szója, a kukorica és a paprika, de a zöldségek, gyümölcsösök, sőt a tárolt termények sincsenek biztonságban.

Milyen károkat okoz?

A rovar szúrásnyomokat hagy a leveleken és terméseken, amelyek foltosodáshoz, szövetelhaláshoz vezetnek. A palánták lankadnak, a magképződés zavart szenved, napraforgón a kaszatok sérülnek, paprikánál és kukoricánál pedig romlik az áru minősége és piacképessége.

Miért most szaporodott el?

A szakértők szerint elsősorban a száraz, meleg időjárás és az éghajlatváltozás kedvezett a bodobácsnak. Így az eddig háttérben élő őshonos faj rövid idő alatt vált jelentős kártevővé.

Hogyan védekezhetünk a déli fényes bodobács ellen?

Megelőzésként ajánlott a repcetarlók mielőbbi bedolgozása, a gyomok irtása és a veszélyeztetett területek rendben tartása. Ha nagy egyedszámú fertőzés jelentkezik, rovarölő szerek kombinált kijuttatása lehet hatékony, főként a nappali órákban. A szakemberek szerint a faecet (pirogénsav) riasztó hatású.

A déli fényes bodobács esete jól mutatja, hogy nemcsak az idegenhonos inváziós fajok jelentenek veszélyt, hanem az őshonos kártevők is, ha a környezet számukra kedvezően változik. A folyamatos megfigyelés és a megelőző védekezés ezért elengedhetetlen a gazdálkodók számára - olvasható a Növénydoktor Kft. Facebook-oldalán.

Idén a szőlőtermés is veszélybe került

A szőlőtermesztőknek is akadt gondja ebben az évben, ugyanis országszerte és a Kunsági borvidéken is megjelent az aranyszínű sárgaság, ami a szőlő igen komoly betegsége, karantén besorolású fitoplazmás fertőzés. Ha egy tőke elkapja, az akár a hozamának felébe is belekerülhet. Kék és fehér szőlőfajtákra egyaránt veszélyes, kabócák a hordozói, melyek válogatás nélkül megtelepednek rajtuk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu