1 órája
Az éghajlatváltozás miatt új kártevő pusztít Bács-Kiskunban
Aggasztó hírek érkeztek Bács Kiskun vármegye földjeiről. Tömegesen jelent meg egy eddig kevésbé ismert rovar, a déli fényes bodobács.
Több dél-magyarországi vármegyéből, köztük Bács-Kiskun vármegyéből is aggasztó hírek érkeztek az idei nyáron. Nagy számban jelent meg egy eddig alig ismert, poloskaszerű rovar, a déli fényes bodobács (Nysius cymoides). A szakemberek figyelmeztetnek: a kártevő már nemcsak a természetes élővilágban fordul elő, hanem egyre nagyobb gondot okoz a mezőgazdaságban is.
Hol találkozhatunk vele?
Bács-Kiskun, Tolna, Fejér, Somogy, Baranya, Csongrád-Csanád és Pest vármegyékben is jelentős mértékben felszaporodott a rovar. A felszaporodás elsősorban repcetarlókon és árvakelésű repcén indult meg, majd innen továbbjutott más szántóföldi kultúrákra.
Mely növényeket veszélyezteti a déli fényes bodobács?
A déli fényes bodobács több fontos növényben is kárt okozhat. Érintett lehet a repce, a napraforgó, a szója, a kukorica és a paprika, de a zöldségek, gyümölcsösök, sőt a tárolt termények sincsenek biztonságban.
Milyen károkat okoz?
A rovar szúrásnyomokat hagy a leveleken és terméseken, amelyek foltosodáshoz, szövetelhaláshoz vezetnek. A palánták lankadnak, a magképződés zavart szenved, napraforgón a kaszatok sérülnek, paprikánál és kukoricánál pedig romlik az áru minősége és piacképessége.
Miért most szaporodott el?
A szakértők szerint elsősorban a száraz, meleg időjárás és az éghajlatváltozás kedvezett a bodobácsnak. Így az eddig háttérben élő őshonos faj rövid idő alatt vált jelentős kártevővé.
Hogyan védekezhetünk a déli fényes bodobács ellen?
Megelőzésként ajánlott a repcetarlók mielőbbi bedolgozása, a gyomok irtása és a veszélyeztetett területek rendben tartása. Ha nagy egyedszámú fertőzés jelentkezik, rovarölő szerek kombinált kijuttatása lehet hatékony, főként a nappali órákban. A szakemberek szerint a faecet (pirogénsav) riasztó hatású.
A déli fényes bodobács esete jól mutatja, hogy nemcsak az idegenhonos inváziós fajok jelentenek veszélyt, hanem az őshonos kártevők is, ha a környezet számukra kedvezően változik. A folyamatos megfigyelés és a megelőző védekezés ezért elengedhetetlen a gazdálkodók számára - olvasható a Növénydoktor Kft. Facebook-oldalán.
Idén a szőlőtermés is veszélybe került
A szőlőtermesztőknek is akadt gondja ebben az évben, ugyanis országszerte és a Kunsági borvidéken is megjelent az aranyszínű sárgaság, ami a szőlő igen komoly betegsége, karantén besorolású fitoplazmás fertőzés. Ha egy tőke elkapja, az akár a hozamának felébe is belekerülhet. Kék és fehér szőlőfajtákra egyaránt veszélyes, kabócák a hordozói, melyek válogatás nélkül megtelepednek rajtuk.
Rejtett gyilkos a tőkék között, a hozam felét is elviheti az aranyszínű sárgaság