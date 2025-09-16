szeptember 16., kedd

XXIII. Bócsai Szüreti Napok: Ízek, hagyomány és felhőtlen jókedv két napon át – fotók

Címkék#program#szüreti nap#szüret#hagyomány

Traktorok, csettegők, Dutrák vitték a népes szüreti menetet. A Bócsai Szüreti Napokat főzőversennyel, hagyományőrző programokkal és látványos felvonulással ünnepelték.

Farkas Bea

Szeptember második hétvégéjén ismét megtelt élettel Bócsa központja, ugyanis megrendezték a XXIII. Bócsai Szüreti Napokat. A kétnapos eseménysorozat a gasztronómia, a hagyományőrzés és a közös élmények jegyében zajlott. A napsütéses időjárás kedvezett a szabadtéri programoknak, így sokan látogattak ki a település frekventált rendezvényhelyszínére, a Parkerdőbe.

a Bócsai Szüreti Napok vidám társasága
Sokakat vonzottak a Bócsai Szüreti Napok
Fotó: Káposzta Lajos

A Bócsai Szüreti Napok a főzőversennyel vette kezdetét

A program pénteken a hagyományos főzőversennyel indult, amelyet a Parkerdőben rendeztek meg. Bár előzetesen 22 csapat regisztrált, végül mintegy 25 társaság forgatta a bográcsot, hiszen voltak, akik csak baráti társaságként, inkább a jókedvért, mintsem a díjakért vettek részt az eseményen.

A tapasztalt vendéglátósokból és szakácsokból álló zsűri öttagú volt, ők értékelték a névtelenül érkező ételeket. A versenykiírásban nem volt kategória jelölve, így gazdag és változatos ételkínálat várt a zsűrire: pörkölt, gulyásleves, cigánylecsó és további különleges egytálételek is az asztalra kerültek. 

Főzőverseny a Parkerdőben – egy korszak lezárult

Idén a főzőverseny tekintetében mérföldkőhöz érkezett a település: lezárult a Dudás Lajos-emlékverseny sorozata. Dudás Lajos meghatározó alakja volt a helyi közösségi életnek, ezért halála után róla nevezték el az akkor induló főzőversenyt. 

Felesége, Marika megbecsült tagja volt a főzőversenyek zsűrijének, most azonban – a huszadik alkalom után – a polgármester ünnepélyesen átadta számára a vándorserleget. A megható pillanat egy korszak végét jelentette, de egyben új fejezetet is nyitott: a szervezők jövőre új tematikával és friss ötletekkel készülnek a versenyre. 

XX. Dudás Lajos emlékére rendezett bócsai főzőverseny eredménye

  • 1. helyezett: Csernák László – bika boka és pofa pacallal
  • 2. helyezett: Benkó Sándorné – halászlé
  • 3. helyezett: Szent Margit Plébánia, Kürtösi László – birkapörkölt

Különdíj: Csipkóné Gyöngyi – cigánylecsó, Kárász Sándor – libazúza pörkölt

Zenés ébresztő és tájház-látogatás

A szombati nap a Nosztalgia Zenekar reggeli muzsikájával indult, amely igazi falusi ébresztőt varázsolt Bócsára, hiszen a zenészek hangos zeneszóval vonultak végig a településen. 

A programok sorát délelőtt a tájház nyitotta meg, ahol a gyerekeket arcfestés és játékok várták, a felnőttek pedig személyre szabott idegenvezetést kaptak. A vendégek így testközelből ismerhették meg a bócsai hagyományokat, a helyi értékeket és a múlt emlékeit.

Ünnepi beszédek és a szüreti felvonulás

A déli órákban az Önkormányzati Hivatal elé gyűltek össze a vendégek, ahol étellel és itallal fogadták őket. Innen indult a hétvége leglátványosabb eseménye, a bócsai szüreti felvonulás. Mindenki viseletben volt: szervezők, minden aktív segítő és résztvevő.

A táncosok saját maguk gondoskodtak magyaros ruhájukról és tanulták be közel negyvenen a régi soltvadkerti táncok koreográfiáját, Zsikláné Szarka Judit soltvadkerti táncoktató segítségével. A látványos produkció természetesen a szüreti fesztivál vendégeinek nagy örömére szolgáltak.

A megnyitón a kisbíró, Kovács Nándor köszöntötte az egybegyűlteket, majd felkérte Szőke-Tóth Mihály polgármestert, hogy köszöntse a szüreti napok résztvevőit. A polgármester gondolatai után ismét a kisbíró ragadta magához a szót, aki tréfás szüreti híreivel teremtett igazi fesztiválhangulatot.

Bócsai Szüreti Napok

Fotók: Káposzta Lajos

A felvonulás színes kavalkád volt

A feldíszített kocsik, népviseletbe öltözött felvonulók és zenészek járták végig Bócsa utcáit. Traktorok, csettegők és Dutrák sokasága, közel hetven jármű vitte a forgatag résztvevőit. 

A menet két állomást is érintett: Fischerbócsán és Katzenbachfaluban is étellel, itallal és tánccal várták a résztvevőket. A jókedv mindenhol garantált volt, az ünneplők együtt vigadtak a felvonulókkal, akik igazi látványossággá varázsolták a szombat délutánt, hiszen rengetegen csodálták meg a felvonuló menetet.

Este utcabál és élőzene

A nap nem ért véget a felvonulással. Este a helyi fiatalok szervezésében utcabál várta a közönséget a Jókai utcán. Az élőzenének köszönhetően már a program kezdetén remek hangulat uralkodott, az utcabál pedig éjfélig tartó táncos mulatsággal zárta a napot.

Bócsai hagyományok – élő örökség

„A bócsai rendezvények közül a szüreti napok minden évben kiemelkednek, hiszen egyszerre kínálnak gasztronómiai élményeket, kulturális értékeket és szórakoztató programokat. A szervezők idén is bebizonyították, hogy a hagyományok őrzése nem csupán múltidézés, hanem élő örökség, amely évről évre új tartalommal töltődik meg” – emelte ki Káposzta Lajos, a kétnapos rendezvény egyik segítője.

 

 

