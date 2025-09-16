XXIII. Bócsai Szüreti Napok: Ízek, hagyomány és felhőtlen jókedv két napon át – fotók

Szeptember második hétvégéjén ismét megtelt élettel Bócsa központja, ugyanis megrendezték a XXIII. Bócsai Szüreti Napokat. A kétnapos eseménysorozat a gasztronómia, a hagyományőrzés és a közös élmények jegyében zajlott. A napsütéses időjárás kedvezett a szabadtéri programoknak, így sokan látogattak ki a település frekventált rendezvényhelyszínére, a Parkerdőbe.

Sokakat vonzottak a Bócsai Szüreti Napok

Fotó: Káposzta Lajos

A Bócsai Szüreti Napok a főzőversennyel vette kezdetét

A program pénteken a hagyományos főzőversennyel indult, amelyet a Parkerdőben rendeztek meg. Bár előzetesen 22 csapat regisztrált, végül mintegy 25 társaság forgatta a bográcsot, hiszen voltak, akik csak baráti társaságként, inkább a jókedvért, mintsem a díjakért vettek részt az eseményen.

A tapasztalt vendéglátósokból és szakácsokból álló zsűri öttagú volt, ők értékelték a névtelenül érkező ételeket. A versenykiírásban nem volt kategória jelölve, így gazdag és változatos ételkínálat várt a zsűrire: pörkölt, gulyásleves, cigánylecsó és további különleges egytálételek is az asztalra kerültek.

Főzőverseny a Parkerdőben – egy korszak lezárult

Idén a főzőverseny tekintetében mérföldkőhöz érkezett a település: lezárult a Dudás Lajos-emlékverseny sorozata. Dudás Lajos meghatározó alakja volt a helyi közösségi életnek, ezért halála után róla nevezték el az akkor induló főzőversenyt.

Felesége, Marika megbecsült tagja volt a főzőversenyek zsűrijének, most azonban – a huszadik alkalom után – a polgármester ünnepélyesen átadta számára a vándorserleget. A megható pillanat egy korszak végét jelentette, de egyben új fejezetet is nyitott: a szervezők jövőre új tematikával és friss ötletekkel készülnek a versenyre.

XX. Dudás Lajos emlékére rendezett bócsai főzőverseny eredménye

1. helyezett: Csernák László – bika boka és pofa pacallal

2. helyezett: Benkó Sándorné – halászlé

3. helyezett: Szent Margit Plébánia, Kürtösi László – birkapörkölt

Különdíj: Csipkóné Gyöngyi – cigánylecsó, Kárász Sándor – libazúza pörkölt

Zenés ébresztő és tájház-látogatás

A szombati nap a Nosztalgia Zenekar reggeli muzsikájával indult, amely igazi falusi ébresztőt varázsolt Bócsára, hiszen a zenészek hangos zeneszóval vonultak végig a településen.