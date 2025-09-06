Hamarosan kamerák pásztázzák az utasokat, de a súlyos bírság a sofőrt terheli

A biztonsági öv ellenőrzésének részleteiről, a büntetési tételekről, a felelősség elvéről Füredi András, a kecskeméti Füredi Képzőközpont és Autósiskola vezetője, tulajdonosa, közlekedési szakember a Rádió 1 Gong Téma műsorában számolt be.

A biztonsági övet is ellenőrzik a kamerák

Objektív felelősség elve

Mint ismeretes: július 5-től módosult a közúti közlekedésről szóló törvény. Ha az utas nem kapcsolja be az övet, a felelősség immár a sofőré vagy a jármű üzembentartójáért. Emiatt büntetésre számíthat, függetlenül attól, hogy ő vagy az utas a felelőtlen. Ez az úgynevezett objektív felelősség elve.

– Szerencsére javult valamennyire a biztonsági öv használata, a felmérések alapján. A gépkocsivezetők és az első ülésen utazó utasok nagy százaléka már eddig is bekapcsolta, de a törvény módosításával most már hátul is többen használják a biztonsági övet. Eddig a hátsó ülésen helyet foglalók úgy vélekedtek, az előttünk levő ülés háttámlája megfogja őket baleset esetén. Az utakon, utak mellett lévő kamerák most már nemcsak a gyorshajtást nézik, hanem a biztonsági övet is. Annyira jó a technika, hogy a kamera felvételeken látszanak a hátsó ülések is. Ezt a tétel az objektív felelősség alá vették, így büntethető. A gépkocsi tulajdonosa a felelős, hiszen a rendszám alapján őt tudják felelősségre vonni, és majd ő nyilatkozik arról, hogy ki volt az autóban. Annyi bírságot fizetnek ki, ahányan nem voltak bekötve – jegyezte meg a szakember.

Ennyit kell fizetni, ha nincs bekapcsolva a biztonsági öv

Szeptember 18-tól hatályba lép a bírságokat is tartalmazó rendelet. Eszerint a következő díjtételek vannak. A bírság egy utasra vonatkozik, ha több a bekötetlen utas, összeadódik az összeg.

Lakott területen belül: 20 000 forint/fő

Lakott területen kívül: 30 000 forint/fő

Autóúton vagy autópályán: 40 000 forint/fő

Ha többen ülnek az autóban, biztonsági öv nélkül és mennek minden típusú területen, akkor összeadódik az összeg, a súlyos bírság több százezerre is kijöhet.

A gyerekeket is meg kell tanítani az öv bekapcsolására

A biztonsági öv életet menthet, ez már sokszor bebizonyosodott.