4 órája
Hamarosan kamerák pásztázzák az utasokat, de a súlyos bírság a sofőrt terheli
Szeptember 18-tól az utakon lévő kamerák már nemcsak a gyorshajtást nézik. Ellenőrzik, hogy a biztonsági övet bekapcsolták-e az autóban ülők. Ha nem, egy család akár több százezret is fizethet büntetésként.
A biztonsági öv ellenőrzésének részleteiről, a büntetési tételekről, a felelősség elvéről Füredi András, a kecskeméti Füredi Képzőközpont és Autósiskola vezetője, tulajdonosa, közlekedési szakember a Rádió 1 Gong Téma műsorában számolt be.
Objektív felelősség elve
Mint ismeretes: július 5-től módosult a közúti közlekedésről szóló törvény. Ha az utas nem kapcsolja be az övet, a felelősség immár a sofőré vagy a jármű üzembentartójáért. Emiatt büntetésre számíthat, függetlenül attól, hogy ő vagy az utas a felelőtlen. Ez az úgynevezett objektív felelősség elve.
– Szerencsére javult valamennyire a biztonsági öv használata, a felmérések alapján. A gépkocsivezetők és az első ülésen utazó utasok nagy százaléka már eddig is bekapcsolta, de a törvény módosításával most már hátul is többen használják a biztonsági övet. Eddig a hátsó ülésen helyet foglalók úgy vélekedtek, az előttünk levő ülés háttámlája megfogja őket baleset esetén. Az utakon, utak mellett lévő kamerák most már nemcsak a gyorshajtást nézik, hanem a biztonsági övet is. Annyira jó a technika, hogy a kamera felvételeken látszanak a hátsó ülések is. Ezt a tétel az objektív felelősség alá vették, így büntethető. A gépkocsi tulajdonosa a felelős, hiszen a rendszám alapján őt tudják felelősségre vonni, és majd ő nyilatkozik arról, hogy ki volt az autóban. Annyi bírságot fizetnek ki, ahányan nem voltak bekötve – jegyezte meg a szakember.
Ennyit kell fizetni, ha nincs bekapcsolva a biztonsági öv
Szeptember 18-tól hatályba lép a bírságokat is tartalmazó rendelet. Eszerint a következő díjtételek vannak. A bírság egy utasra vonatkozik, ha több a bekötetlen utas, összeadódik az összeg.
- Lakott területen belül: 20 000 forint/fő
- Lakott területen kívül: 30 000 forint/fő
- Autóúton vagy autópályán: 40 000 forint/fő
Ha többen ülnek az autóban, biztonsági öv nélkül és mennek minden típusú területen, akkor összeadódik az összeg, a súlyos bírság több százezerre is kijöhet.
A gyerekeket is meg kell tanítani az öv bekapcsolására
A biztonsági öv életet menthet, ez már sokszor bebizonyosodott.
– Igenis, be kell kötni, használni kell, nem hiába találták ki ezt a biztonsági övet a gépkocsikban, hiszen nagyon sokszor ez menti meg a benne ülőket egy súlyos balesetnél. Aki nincs bekötve, ütközésnél kirepül az autóból. Vagy az ütközés következtében megindul súlyával, tehetetlenség erő által, és lefejeli a többieket, akár megütheti úgy a halántékát, hogy belehal. De akár egy hirtelen fékezésnél is lehet, hogy nem lesz belőle ütközés, de előreeshet az utas, megütheti magát. A biztonsági öv szimulátor tökéletesen megmutatja, mire képes. A gyereküléseknél az úgynevezett Isofixes változat a legbiztonságosabb, stabilan rögzíthető az autóban. Azt ajánlom, hogy a gyerekeket is már egészen kiskorban tanítsák meg a biztonsági öv használatára. Hívják fel a figyelmüket a biztonságra, és ne a rendőr bácsikkal ijesztgessék őket. Maguktól, saját biztonságuk érdekében akarják bekapcsolni az övet – tette hozzá.
