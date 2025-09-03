49 perce
A bírók béremelését felemésztené a Tisza adója
A Tisza Párt progresszív szja-terve teljesen lenullázná a kormány bérrendezését. A számítások szerint egy bíró átlagosan havi 238 ezer forinttal keresne kevesebbet.
A Világgazdaság cikke rámutatott: a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos szja-rendszert. Az új szabályozás 416 ezer forintig 15, 1,25 millió forintig 22, efelett pedig 33 százalékos elvonást jelentene. Ez a munkavállalók kétharmadát sújtaná.
A bírák illetménye 2027-re elérné a bruttó 2,25 millió forintot a kormány bérrendezése nyomán. A jelenlegi rendszerben ez nettó 1,5 millió forintos fizetést adna, míg a Tisza adója csak 1,26 millió forintot hagyna meg. Így egy bíró havonta 238 ezer, évente közel 3 millió forinttal járna rosszabbul.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a katonák sem úsznák meg, a legénység illetménye évi 476 ezer forinttal csökkenne. A miniszter szerint a kormány mindent megtesz, hogy megvédje a katonák keresetét és családjaikat.
Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója figyelmeztetett: a progresszív adózás beláthatatlan következményekkel járna, lassítaná a bérek növekedését és a foglalkoztatás csökkenését idézhetné elő. Bár a Tisza Párt tagadja a dokumentum hitelességét, a közgazdászok valós kockázatot látnak.
