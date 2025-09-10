Ez Magyarország legkülönlegesebb benzinkútja, ilyet garantáltan nem találni máshol – fotók

Miközben sok magyar faluban lassan már a kocsma is csak emlék, Gátéren nem egy, hanem rögtön két hely közül is választhatnak a szórakozni vágyók. Az egyik ráadásul egy igazi különlegesség: egy bár, ami… egy benzinkúton működik! Igen, jól olvasta – itt nemcsak az autó kap üzemanyagot, hanem a társasági élet is felpörög.

Gátéren található Magyarország legkülönlegesebb benzinkútja

Fotó: Vajda Piroska

A benzinkút, ahol sosem áll meg az élet

Persze, kávézót sok benzinkútnál találni. De olyan helyet, ahol a környékbeli fiatalok rendszeresen összegyűlnek társasjátékozni, pizzázni, vagy épp zenegépre nyomni a Despacito-t hajnali kettőkor? Na, az már ritkaság. A gátéri kút büszke tulajdonosa, Dinnyés Zoltán szerint hat éve működtetik a bárt, és mára igazi közösségi központtá nőtte ki magát, főleg, mert éjjel-nappal nyitva tartanak és a 900 fős faluban nincs túl sok alternatíva.

Társasjáték, pizza és diszkóhangulat – mi kell még?

A bár nem csak egy „leülök, iszom egy kávét” típusú hely. Van különterem is, ahol a fiatalok dumálnak, társasoznak, pizzát esznek, vagy csak szimplán lazítanak. A zenegép diszkóhangulatot varázsol, a nyári estéken pedig a bár előtti kiülős rész is életre kel. A fedett terasznak hála még az eső sem állíthatja meg a szórakozni vágyókat.

Egész nap várják a látogatókat

Fotó: Vajda Piroska

A benzinkút, ahol mindenki megtalálja a helyét

Reggel a munkába indulók is szívesen megállnak egy kávéra vagy szendvicsre, napközben meg jönnek a helyiek beszélgetni. A fiatalok este, a családok hétvégén – gyakorlatilag mindig van élet – mesélte Zoltán, aki családjával tíz éve viszi a kutat, és hat éve működteti a bárt is.

A hely népszerűségét az is segíti, hogy a Csongrád felé tartó forgalmas út mentén fekszik, így sokan megállnak egy tankolás és egy kávé erejéig. A Budapest felé induló kertészek is rendszeresen betérnek ide egy kis feltöltődésre – mesélte Zoltán.

Békés közösség és biztonságos szórakozás

A közbiztonságra sem lehet panasz: a helyi polgárőrség és rendőrség is rendszeresen kijár, így mindenki nyugodtan szórakozhat.

A bár különterme összejövetelekre is alkalmas

Fotó: Vajda Piroska

A bár különterme egyébként családi összejövetelekre vagy kisebb céges rendezvényekre is bérelhető, ha valaki épp egy „benzinkutas szülinapot” álmodott meg, itt az alkalom.