Ez Magyarország legkülönlegesebb benzinkútja, ilyet garantáltan nem találni máshol – fotók

Régen a kocsmában gyűlt össze a falu, ma Gátéren a benzinkútnál. A bárban reggel kávéillat, este zenegép szól, és a közösség újra egymásra talál.

Vajda Piroska

Miközben sok magyar faluban lassan már a kocsma is csak emlék, Gátéren nem egy, hanem rögtön két hely közül is választhatnak a szórakozni vágyók. Az egyik ráadásul egy igazi különlegesség: egy bár, ami… egy benzinkúton működik! Igen, jól olvasta – itt nemcsak az autó kap üzemanyagot, hanem a társasági élet is felpörög.

gátéri benzinkút, fiatalok törzshelye,
Gátéren található Magyarország legkülönlegesebb benzinkútja
Fotó: Vajda Piroska

A benzinkút, ahol sosem áll meg az élet

Persze, kávézót sok benzinkútnál találni. De olyan helyet, ahol a környékbeli fiatalok rendszeresen összegyűlnek társasjátékozni, pizzázni, vagy épp zenegépre nyomni a Despacito-t hajnali kettőkor? Na, az már ritkaság. A gátéri kút büszke tulajdonosa, Dinnyés Zoltán szerint hat éve működtetik a bárt, és mára igazi közösségi központtá nőtte ki magát, főleg, mert éjjel-nappal nyitva tartanak és a 900 fős faluban nincs túl sok alternatíva.

Társasjáték, pizza és diszkóhangulat – mi kell még?

A bár nem csak egy „leülök, iszom egy kávét” típusú hely. Van különterem is, ahol a fiatalok dumálnak, társasoznak, pizzát esznek, vagy csak szimplán lazítanak. A zenegép diszkóhangulatot varázsol, a nyári estéken pedig a bár előtti kiülős rész is életre kel. A fedett terasznak hála még az eső sem állíthatja meg a szórakozni vágyókat.

gátéri benzinkút, fiatalok törzshelye,
Egész nap várják a látogatókat
Fotó: Vajda Piroska

A benzinkút, ahol mindenki megtalálja a helyét

Reggel a munkába indulók is szívesen megállnak egy kávéra vagy szendvicsre, napközben meg jönnek a helyiek beszélgetni. A fiatalok este, a családok hétvégén – gyakorlatilag mindig van élet – mesélte Zoltán, aki családjával tíz éve viszi a kutat, és hat éve működteti a bárt is.

A hely népszerűségét az is segíti, hogy a Csongrád felé tartó forgalmas út mentén fekszik, így sokan megállnak egy tankolás és egy kávé erejéig. A Budapest felé induló kertészek is rendszeresen betérnek ide egy kis feltöltődésre – mesélte Zoltán.

Békés közösség és biztonságos szórakozás

A közbiztonságra sem lehet panasz: a helyi polgárőrség és rendőrség is rendszeresen kijár, így mindenki nyugodtan szórakozhat.

gátéri benzinkút, fiatalok törzshelye,
A bár különterme összejövetelekre is alkalmas
Fotó: Vajda Piroska

A bár különterme egyébként családi összejövetelekre vagy kisebb céges rendezvényekre is bérelhető, ha valaki épp egy „benzinkutas szülinapot” álmodott meg, itt az alkalom.

Zoltán szerint a legjobb érzés mégis az, amikor látja, hogy a fiatalok kijönnek, jól érzik magukat, és újra és újra visszatérnek. Mert Gátéren nemcsak a tank telik meg, hanem a közösség is, élményekkel.

 

