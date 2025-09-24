szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

6 órája

Olimpikon nagykövet is részt vett az új bajai befogadó játszótér átadásán – fotók, videó

Címkék#beruházás#Szerencsejáték Zrt#baon videó

Baja és a Duna szimbólumait jeleníti meg az új akadálymentes játékelemekkel felszerelt, a Szerencsejáték Zrt. „A játék összeköt” programja keretében épült legújabb közösségi tér Baján, amit szerda délelőtt adtak át. A befogadó játszótér célja, hogy segítse az egészséges és a fogyatékkal élő gyermekek közös játékát.

Pozsgai Ákos

Folytatódik a Szerencsejáték Zrt. „A játék összeköt” programja, melynek célja elősegíteni a fogyatékossággal élő gyermekek társadalmi integrációját. A nemzeti lottótársaság 2017 óta befogadó játszótereket létesít országszerte. Az elmúlt 8 évben 33 ilyen befogadó játszótér létesült az országban a programnak köszönhetően. 

befogadó játszótér épült Baján
Befogadó játszótér várja a bajaiakat is
Fotó: Pozsgai Ákos

Ezek a közösségi terek akadálymentesítettek, és olyan játékelemekkel felszereltek, amelyeket az egészséges és a fogyatékkal élő gyermekek egyaránt képesek használni, így kiemelten alkalmasak arra, hogy a közös játék élményén keresztül megismerhessék egymást – hangzott el az ünnepélyes átadón.

Idén összesen 5 játszótér épül

A Szerencsejáték Zrt. támogatásával épülő játszóterek közül az idei legelső Baján készült el. Erről Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója beszélt, aki kiemelte: 

A nemzeti lottótársaság évek óta zászlóshajó szerepet vállal a fogyatékosság területén és kiemelt feladatának tekinti, az érintettek, köztük kiemelten a gyermekek beilleszkedésének elősegítését. 

Az igazgató hozzátette, a vállalat a játszótérépítési programmal lehetőséget teremt az ép és fogyatékossággal élő gyerekek találkozására és közös játékára.

Hiszünk abban, hogy az együtt szerzett élmények, a közös játék öröme segít abban, hogy a jövő generációja befogadóbb és nyitottabb legyen, felnőttként pedig már ezt a szemléletet adják tovább az őket követő ifjúságnak.

A bajai befogadó játszótér tematikája a vízi világ köré épült, a játékelemekben pedig megjelenik a halas ételek kultúrája is, utalva a bajai halászlé világhírnevére. A játszótéren a látogatók olyan különleges és akadálymentesített játékelemekkel találkozhatnak, mint az akadálymentes házikó, kombinált lépegető, vagy a kerekesszékes ugrálóeszköz.

Átadták a bajai befogadó játszóteret

Fotók: Pozsgai Ákos

Jó helyre épült a befogadó játszótér

Baja polgármestere elmondta: „Nagy öröm számunkra, hogy városunkban egy olyan közösségi tér valósulhatott meg, amely minden gyermek számára lehetőséget teremt a közös játékra és élményekre. Bízom benne, hogy a befogadó játszótér hozzájárul ahhoz, hogy a bajai gyermekek egymást elfogadó, nyitott szemlélettel nőjenek fel. Külön büszkeség számunkra, hogy a tematikában felfedezhető Baja sajátos arculata, a vízi világ és a hungarikum bajai halászlé kultúrája. Köszönjük a Szerencsejáték Zrt-nek!” – mondta Dr. Bari Bernadett. 

A városvezető kiemelte, hogy a legjobb helyre épült a játszótér, hiszen a mögötte lévő oktatási intézményben fogyatékkal élő gyermekeket nevelnek egészen kicsi kortól kezdve. A polgármester szerint nem is kerülhetett volna jobb helyre a játszótér, ahol tényleg megvalósulhat, hogy fogyatékkal élő és egészséges gyerekek tudnak együtt játszani.

A jószolgálati nagykövet

Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok, olimpikon vízilabdázó érintett szülőként jószolgálati nagykövete a kezdeményezésnek és segíti a fogyatékossággal élők szélesebb körű integrációját. Az olimpikon kislányánál 2 éves korban diagnosztizálták Charcot-Marie-Tooth (CMT) betegséget, egy ritka, genetikai rendellenességet, amely miatt Flóra kerekesszékkel közlekedik.

 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu