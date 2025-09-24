6 órája
Olimpikon nagykövet is részt vett az új bajai befogadó játszótér átadásán – fotók, videó
Baja és a Duna szimbólumait jeleníti meg az új akadálymentes játékelemekkel felszerelt, a Szerencsejáték Zrt. „A játék összeköt” programja keretében épült legújabb közösségi tér Baján, amit szerda délelőtt adtak át. A befogadó játszótér célja, hogy segítse az egészséges és a fogyatékkal élő gyermekek közös játékát.
Folytatódik a Szerencsejáték Zrt. „A játék összeköt” programja, melynek célja elősegíteni a fogyatékossággal élő gyermekek társadalmi integrációját. A nemzeti lottótársaság 2017 óta befogadó játszótereket létesít országszerte. Az elmúlt 8 évben 33 ilyen befogadó játszótér létesült az országban a programnak köszönhetően.
Ezek a közösségi terek akadálymentesítettek, és olyan játékelemekkel felszereltek, amelyeket az egészséges és a fogyatékkal élő gyermekek egyaránt képesek használni, így kiemelten alkalmasak arra, hogy a közös játék élményén keresztül megismerhessék egymást – hangzott el az ünnepélyes átadón.
Idén összesen 5 játszótér épül
A Szerencsejáték Zrt. támogatásával épülő játszóterek közül az idei legelső Baján készült el. Erről Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója beszélt, aki kiemelte:
A nemzeti lottótársaság évek óta zászlóshajó szerepet vállal a fogyatékosság területén és kiemelt feladatának tekinti, az érintettek, köztük kiemelten a gyermekek beilleszkedésének elősegítését.
Az igazgató hozzátette, a vállalat a játszótérépítési programmal lehetőséget teremt az ép és fogyatékossággal élő gyerekek találkozására és közös játékára.
Hiszünk abban, hogy az együtt szerzett élmények, a közös játék öröme segít abban, hogy a jövő generációja befogadóbb és nyitottabb legyen, felnőttként pedig már ezt a szemléletet adják tovább az őket követő ifjúságnak.
A bajai befogadó játszótér tematikája a vízi világ köré épült, a játékelemekben pedig megjelenik a halas ételek kultúrája is, utalva a bajai halászlé világhírnevére. A játszótéren a látogatók olyan különleges és akadálymentesített játékelemekkel találkozhatnak, mint az akadálymentes házikó, kombinált lépegető, vagy a kerekesszékes ugrálóeszköz.
Átadták a bajai befogadó játszóteretFotók: Pozsgai Ákos
Jó helyre épült a befogadó játszótér
Baja polgármestere elmondta: „Nagy öröm számunkra, hogy városunkban egy olyan közösségi tér valósulhatott meg, amely minden gyermek számára lehetőséget teremt a közös játékra és élményekre. Bízom benne, hogy a befogadó játszótér hozzájárul ahhoz, hogy a bajai gyermekek egymást elfogadó, nyitott szemlélettel nőjenek fel. Külön büszkeség számunkra, hogy a tematikában felfedezhető Baja sajátos arculata, a vízi világ és a hungarikum bajai halászlé kultúrája. Köszönjük a Szerencsejáték Zrt-nek!” – mondta Dr. Bari Bernadett.
A városvezető kiemelte, hogy a legjobb helyre épült a játszótér, hiszen a mögötte lévő oktatási intézményben fogyatékkal élő gyermekeket nevelnek egészen kicsi kortól kezdve. A polgármester szerint nem is kerülhetett volna jobb helyre a játszótér, ahol tényleg megvalósulhat, hogy fogyatékkal élő és egészséges gyerekek tudnak együtt játszani.
A jószolgálati nagykövet
Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok, olimpikon vízilabdázó érintett szülőként jószolgálati nagykövete a kezdeményezésnek és segíti a fogyatékossággal élők szélesebb körű integrációját. Az olimpikon kislányánál 2 éves korban diagnosztizálták Charcot-Marie-Tooth (CMT) betegséget, egy ritka, genetikai rendellenességet, amely miatt Flóra kerekesszékkel közlekedik.
