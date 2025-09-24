Olimpikon nagykövet is részt vett az új bajai befogadó játszótér átadásán – fotók, videó

Folytatódik a Szerencsejáték Zrt. „A játék összeköt” programja, melynek célja elősegíteni a fogyatékossággal élő gyermekek társadalmi integrációját. A nemzeti lottótársaság 2017 óta befogadó játszótereket létesít országszerte. Az elmúlt 8 évben 33 ilyen befogadó játszótér létesült az országban a programnak köszönhetően.

Befogadó játszótér várja a bajaiakat is

Fotó: Pozsgai Ákos

Ezek a közösségi terek akadálymentesítettek, és olyan játékelemekkel felszereltek, amelyeket az egészséges és a fogyatékkal élő gyermekek egyaránt képesek használni, így kiemelten alkalmasak arra, hogy a közös játék élményén keresztül megismerhessék egymást – hangzott el az ünnepélyes átadón.

Idén összesen 5 játszótér épül

A Szerencsejáték Zrt. támogatásával épülő játszóterek közül az idei legelső Baján készült el. Erről Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója beszélt, aki kiemelte:

A nemzeti lottótársaság évek óta zászlóshajó szerepet vállal a fogyatékosság területén és kiemelt feladatának tekinti, az érintettek, köztük kiemelten a gyermekek beilleszkedésének elősegítését.

Az igazgató hozzátette, a vállalat a játszótérépítési programmal lehetőséget teremt az ép és fogyatékossággal élő gyerekek találkozására és közös játékára.

Hiszünk abban, hogy az együtt szerzett élmények, a közös játék öröme segít abban, hogy a jövő generációja befogadóbb és nyitottabb legyen, felnőttként pedig már ezt a szemléletet adják tovább az őket követő ifjúságnak.

A bajai befogadó játszótér tematikája a vízi világ köré épült, a játékelemekben pedig megjelenik a halas ételek kultúrája is, utalva a bajai halászlé világhírnevére. A játszótéren a látogatók olyan különleges és akadálymentesített játékelemekkel találkozhatnak, mint az akadálymentes házikó, kombinált lépegető, vagy a kerekesszékes ugrálóeszköz.