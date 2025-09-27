1 órája
Robbanások és látványos kísérletek kápráztatták el a látogatókat a kecskeméti gimnáziumban – fotók
Az iskola tanárai ismét „játszottak a tűzzel”. Ebben az évben is nagy sikere volt a Kutatók Éjszakája rendezvénynek a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban.
Tizenegyedik alkalommal vett részt a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium az Európai Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatban. Mintegy 700 látogató volt kíváncsi a különleges programokra. A részletekről Kiss Róbert mesterpedagógus számolt be.
Csillagászattól a robotikán át a mesékig
A rendezvény kiemelt célja, hogy a látványos és izgalmas programokkal az iskola felkeltse a gyerekek és fiatal diákok érdeklődését a természettudományok iránt, a kísérő szülők és a felnőttek pedig szélesítsék látókörüket, ismerkedjenek az életükben mindennapos hétköznapi jelenségek tudományos magyarázatával, interaktív módon bekapcsolódhassanak a kísérletek lebonyolításába is.
Péntek este folyamán a kémia, fizika, robotika, logika, történelem, műszaki tudományok, irodalom, csillagászat, mese, képzőművészet, fotóművészet, biológia területekkel lehetett ismerkedni.
A kísérletek sokakat vonzottak
A kémia laborban végzett kísérletek kisebb és nagyobb diákoknak jelentettek kihívást és gondolkodásra késztető problémákat, amelyeket az elvégzett kísérletekkel lehetett magyarázni. Egy másik teremben különböző mikroszkópokon keresztül lehetett ismerkedni a szemmel nem látható természettel.
A robotika, mint mindig, idén is nagyon sok érdeklődőt vonzott a tudományos játszóházban.
Látványos tüzes kísérletek a Bányai Júlia Gimnáziumban
Az iskola tanárai ismét „játszottak a tűzzel”. Az udvaron látványos tüzes kísérletekkel kápráztatták el a több száz érdeklődőt. Az idei programon a V-Híd Vagyonkezelő Kft. és a MÁV jóvoltából egy profi hegesztőbrigád termites technikával összehegesztett két acélsínt. A 3500 fokos hőmérsékletet kísérő fényjelenség magáért beszélt, de a -195 fokos folyékony nitrogénes kísérletek is tetszést arattak. Az udvaron bemutatott (helyenként veszélyes) kísérleteknél minden repült, égett vagy robbant.
Kutatók Éjszakája a Kecskeméti Bányai Júlia GimnáziumbanFotók: Beküldött fotó
Nyomozhattak is a résztvevők
A természettudományok mellett ebben az évben is megtalálhatták a látogatók az inkább szemlélődésre, elmélyülésre, illetve hagyományosan vett műveltségbővítésre alkalmat adó programokat: ördöglakatok, fotó- és festménykiállítás, előadás a pogány római vallásról, dédszüleink világa, izgalmas nyomozással egybekötött játék a mesék és az irodalom világából, német feltalálókról és találmányaikról összeállított játékos kiállítás. A hullócsillagokról szóló előadáson meteoritokat is megvizsgálhattak a látogatók mikroszkóp alatt.
