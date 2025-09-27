Robbanások és látványos kísérletek kápráztatták el a látogatókat a kecskeméti gimnáziumban – fotók

Tizenegyedik alkalommal vett részt a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium az Európai Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatban. Mintegy 700 látogató volt kíváncsi a különleges programokra. A részletekről Kiss Róbert mesterpedagógus számolt be.

Ebben az évben is nagy sikere volt a Kutatók Éjszakája rendezvénynek a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban

Fotó: Beküldött fotó

Csillagászattól a robotikán át a mesékig

A rendezvény kiemelt célja, hogy a látványos és izgalmas programokkal az iskola felkeltse a gyerekek és fiatal diákok érdeklődését a természettudományok iránt, a kísérő szülők és a felnőttek pedig szélesítsék látókörüket, ismerkedjenek az életükben mindennapos hétköznapi jelenségek tudományos magyarázatával, interaktív módon bekapcsolódhassanak a kísérletek lebonyolításába is.

Péntek este folyamán a kémia, fizika, robotika, logika, történelem, műszaki tudományok, irodalom, csillagászat, mese, képzőművészet, fotóművészet, biológia területekkel lehetett ismerkedni.

A kísérletek sokakat vonzottak

A kémia laborban végzett kísérletek kisebb és nagyobb diákoknak jelentettek kihívást és gondolkodásra késztető problémákat, amelyeket az elvégzett kísérletekkel lehetett magyarázni. Egy másik teremben különböző mikroszkópokon keresztül lehetett ismerkedni a szemmel nem látható természettel.

A robotika, mint mindig, idén is nagyon sok érdeklődőt vonzott a tudományos játszóházban.

Látványos tüzes kísérletek a Bányai Júlia Gimnáziumban

Az iskola tanárai ismét „játszottak a tűzzel”. Az udvaron látványos tüzes kísérletekkel kápráztatták el a több száz érdeklődőt. Az idei programon a V-Híd Vagyonkezelő Kft. és a MÁV jóvoltából egy profi hegesztőbrigád termites technikával összehegesztett két acélsínt. A 3500 fokos hőmérsékletet kísérő fényjelenség magáért beszélt, de a -195 fokos folyékony nitrogénes kísérletek is tetszést arattak. Az udvaron bemutatott (helyenként veszélyes) kísérleteknél minden repült, égett vagy robbant.