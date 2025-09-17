4 órája
Exkluzív felvételek: így néz ki egy Gripen-küldetés a felhők felett
Több mint másfél hónapja a Magyar Honvédség látja el Litvánia, Lettország és Észtország légtérvédelmét. A magyar katonáknak már több éles riasztásuk is volt a balti misszió során, és erről újabb exkluzív felvételeket osztottak meg.
Észtország, Lettország és Litvánia nem rendelkezik vadászgépekkel, így ezen országok légterének védelmét 2004-es NATO-csatlakozásuk óta, a kollektív védelem jegyében a szövetséges országok garantálják négyhónapos váltásokban. A Magyar Honvédség 2015, 2019 és 2022 után negyedik alkalommal érintett a balti misszióban.
Éles riasztás a balti misszióban
Nem először fordult elő, hogy éles bevetésen kell bizonyítaniuk a magyar Gripenek a baltikumban.
Éles riasztást rendelnek el, ha
- egy repülőgép nem tartja be a légtérben kötelező eljárásokat,
- nem veszi fel a légiirányítással a kapcsolatot,
- nem rendelkezik kötelező jeladóval
- vagy nem rendelkezik repülési tervvel.
Ahogyan arról már beszámoltunk, augusztus 8-án is volt éles riasztása a magyar katonáknak.
Exkluzív felvételek a Gripen pilótafülkéjéből
A legutóbbi, 2022-es balti misszió során összesen 246-szor kellett felszállnia a Gripeneknek és 304 repült órát tettek meg. Ezeket a számokat most is közelítik a Gripenek és a pilóták.
Sokan kíváncsiak arra, hogy néz ki egy ilyen repülés. Nos, köszönhetően a Magyar Honvédségnek és a baltikumban állomásozó katonáknak, exkluzív videó segítségével most betekintést nyerhetünk arról, milyen Gripennel a felhők fölött repülni.