Lenyűgöző

4 órája

Exkluzív felvételek: így néz ki egy Gripen-küldetés a felhők felett

Címkék#Gripenek#vadászgépek#Litvánia#Magyar Honvédség

Több mint másfél hónapja a Magyar Honvédség látja el Litvánia, Lettország és Észtország légtérvédelmét. A magyar katonáknak már több éles riasztásuk is volt a balti misszió során, és erről újabb exkluzív felvételeket osztottak meg.

Vizi Zalán

Észtország, Lettország és Litvánia nem rendelkezik vadászgépekkel, így ezen országok légterének védelmét 2004-es NATO-csatlakozásuk óta, a kollektív védelem jegyében a szövetséges országok garantálják négyhónapos váltásokban. A Magyar Honvédség 2015, 2019 és 2022 után negyedik alkalommal érintett a balti misszióban.

a balti misszión gripenek is részt vesznek
A magyar katonáknak több éles riasztásuk is volt a balti misszió során
Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Éles riasztás a balti misszióban

Nem először fordult elő, hogy éles bevetésen kell bizonyítaniuk a magyar Gripenek a baltikumban.

Éles riasztást rendelnek el, ha

  • egy repülőgép nem tartja be a légtérben kötelező eljárásokat,
  • nem veszi fel a légiirányítással a kapcsolatot,
  • nem rendelkezik kötelező jeladóval
  • vagy nem rendelkezik repülési tervvel.  

Ahogyan arról már beszámoltunk, augusztus 8-án is volt éles riasztása a magyar katonáknak.

Exkluzív felvételek a Gripen pilótafülkéjéből

A legutóbbi, 2022-es balti misszió során összesen 246-szor kellett felszállnia a Gripeneknek és 304 repült órát tettek meg. Ezeket a számokat most is közelítik a Gripenek és a pilóták.

Sokan kíváncsiak arra, hogy néz ki egy ilyen repülés. Nos, köszönhetően a Magyar Honvédségnek és a baltikumban állomásozó katonáknak, exkluzív videó segítségével most betekintést nyerhetünk arról, milyen Gripennel a felhők fölött repülni.

 

