A bányából a galambokon át a focipályáig – 90 éves lett a kitartásról és szeretetéről híres Balla Sándor

Kilenc évtizeddel ezelőtt indult el az az élettörténet, amely ma példaként szolgálhat mindannyiunk számára. Balla Sándor már gyermekkorában megtapasztalta a munka terheit, fiatalon a száműzetés és a bányamunka kemény évei sem törték meg kitartását. Később kőművesként dolgozott, szenvedélyesen futballozott, ma pedig jó erőben és egészségben, szerető felesége oldalán ünnepelte 90. születésnapját kecskeméti otthonában, amit ő maga épített több mint 60 évvel ezelőtt.

Vizi Zalán

Hagyomány a városban, hogy a 90, 95 és 100 éves személyeket születésnapjukon ünnepélyesen is felköszöntik. Így történt ez szeptember 3-án a Szeleifaluban Balla Sándor esetében is, aki 90 gyertyát fújhatott el tortáján. Az ő élettörténetét megismerve elmondhatjuk, a kitartás és a szeretet kifizetődik – egy szép hosszú életen át.

90. születésnapját ünnepelte Balla Sándor
90 éves lett a kitartásról és szeretetéről híres Balla Sándor
Fotó: Bús Csaba

A Kőrösi Csoma Sándor utcában, saját otthonában volt alkalmunk meglátogatni Balla Sándort, aki feleségével, Balla Sándorné Ilonával fogadott bennünket és a város vezetése képviseletében dr. Fekete Gábor alpolgármestert és Sipos László tanácsnokot. Ők adták át a polgármester, Szemereyné Dr. Pataki Klaudia, illetve Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét.

Balla Sándort már 9 évesen munkára kényszerítették

Sanyi bácsi élettörténetét hallgatva egyszerre érezhettük a megpróbáltatások és a kitartás erejét, illetve az életöröm fontosságát. Balla Sándor ugyanis szinte elérzékenyülve mesélte, hogy nem tanulhatott, már 9 évesen elvitték dolgozni cselédnek, istállókban és jászólban aludt, onnan egy „mentora” segítségével tudott szabadulni.

1955-ben vonult be katonának. Könnyek között mesélte, hogy olyan kiképzést kaptak, amely során, ha lett volna nála éles töltény, fejbe lőtte volna magát. Azt is hozzátette, hogy semmit sem tudott a politikáról, és ez volt a veszte. Akkoriban ugyanis jellemző volt, hogy minden katona kapott egy kézikönyvet, és az abban leírtakat ellenőrizték. Sándor „megtagadta a felelést”, annyit mondott, hogy ő ehhez nem ért.

Bányába küldték dolgozni

Emiatt leszerelték és Pécsre küldték egy bányába dolgozni, ahol mindennaposak voltak azok az „élmények”, hogy menekülni kellett az omlás elől. Nem egyszer ugyanis csak a szerencsén múlott, hogy a szén ne temesse be őket. Szintén a szerencse mentette meg őt és társait akkor, amikor sújtólégrobbanás történt a pécsi bányában – ahol egyébként maszk és védőeszközök nélkül dolgoztak.

A száműzetésnek és a bányában való kényszermunkának legalább egy előnye volt: nagyon jól fizetett. Előtte Balla Sándor havi 190 forintért dolgozott egy kecskeméti cégnél, a bányában viszont egy önkéntesen bevállalt szombati és vasárnapi műszakkal 300 forintot kapott. A bányából végül az 1956-os forradalom és szabadságharc idején szabadult és azonnal visszajött Kecskemétre.

Saját kezével építette meg házukat

Balla Sándor mindig is az építőipar közelében mozgott, apja téglagyári munkás volt, és ő is később a Bács Állami Építőipari Vállalatnál helyezkedett el mint kőműves. Többek között a Megyeháza, az Alföld Áruház épülete és a Szélmalom Csárda építésében is közreműködött. Rakodómunkásként is tevékenykedett. Mint fogalmazott, ha egymás mögé tennénk azokat a vagonokat, amelyeket életében megtöltött, Budapestig érne a szerelvény. Az utak építésénél is ott volt, szerinte nem nagyon van olyan utcája Kecskemétnek, ahol ne ő és munkatársai terítették volna le a „fekete anyagot”, azaz a bitument.

A szeleifalui telket Balla Sándor 1958-ban vásárolta meg 6 ezer forintért. Nem meglepetésre a házat saját maga építette fel, a téglagyárból hozatott 10 köbméter téglát – köbméterenként 20 forintért. 1960-ban már be is költöztek és azóta is ott élnek feleségével. A 3 gyermekük, 6 unokájuk és 3 dédunokájuk is itt gyűlt össze szeptember 3-án, hogy megünnepeljék apa, papa, dédpapa 90. születésnapját.  

Életre szóló hobbi: galambok

Balla Sándor nagyon érdekes szenvedélyéről is mesélt nekünk. Elmondta, végzett galambászként (diplomát is szerzett) több mint 100 galambot tartott a padláson. Számos díjat nyert velük, és volt olyan galambja, amelyért a 80-as években 20 ezer forintot – mai árfolyamon számolva millió környéki összeget – kínáltak. A házban egészen tavalyig voltak galambok, de Sanyi bácsi végül abbahagyta szenvedélyét, ugyanis már nehézséget jelent neki feljárni a padlásra. Bár ránézésre ezt nem mondtuk volna meg, hiszen Sanyi bácsi hála Istennek remekül néz ki, jól mozog és az asztmát leszámítva az egészsége is jó állapotban van.

A futball szeretete örök

Azt, hogy jól mozog, láthattuk is, amikor a nappaliban kiszúrtunk egy barcelonás bögrét és emiatt szóba került a futball. Sanyi bácsi ugyanis már rohant is ki a garázsba, hogy behozza és megmutassa azt a stoplis focicipőjét, amiben az 50-es, 60-as években a Kecskeméti Egyetértésben rúgta a bőrt. Hiába dolgozott napi 12 órát, a foci az élete része volt. A több mint 60 éves bőrcsuka látványa igazi kuriózumnak számított, főleg úgy, hogy a jobb cipő aljára a stoplik közé egy 19-es, a balba egy 22-es volt belevésve. Ez nem mást jelent, mint azt, hogy:

  • Sanyi bácsi Megye I-es és Megye II-es karrierje során jobbal 19,
  • ballal 22 gólt lőtt.

A labdarúgást ma is szereti, a család kedvenc csapata a Barcelona, a garázsban még Messi poszter is díszíti a falat. Mivel mindig is Kecskeméten focizott, természetesen a helyi labdarúgást is követi, és dr. Fekete Gábor alpolgármester meg is ígérte, hogy vinni fog neki ajándékba egy KTE szezonbérletet.

Balla Sándor 90. születésnapját ünnepelte

Fotók: Bús Csaba

A hosszú élet és a hosszú házasság titka

Balla Sándor és felesége, Ilona két év múlva lesznek 60 éves házasok. Ilona néni mosolyogva mesélte, hogy köztük – ha hisszük, ha nem – soha nem volt veszekedés. Még csak annyit sem mondtak a másikra, hogy „hülye”. A hosszú házasságuk titka egyszerű: megértik egymást, szeretik egymást, és a férfi mindig igazat ad a nőnek. – Bárcsak 20-30 évet még lehúzhatnánk együtt – mondta Ilona néni.

Balla Sándor bölcsen úgy fogalmazott, a hosszú élet titka az, hogy szeressünk élni.

 

