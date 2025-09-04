A bányából a galambokon át a focipályáig – 90 éves lett a kitartásról és szeretetéről híres Balla Sándor

Hagyomány a városban, hogy a 90, 95 és 100 éves személyeket születésnapjukon ünnepélyesen is felköszöntik. Így történt ez szeptember 3-án a Szeleifaluban Balla Sándor esetében is, aki 90 gyertyát fújhatott el tortáján. Az ő élettörténetét megismerve elmondhatjuk, a kitartás és a szeretet kifizetődik – egy szép hosszú életen át.

90 éves lett a kitartásról és szeretetéről híres Balla Sándor

Fotó: Bús Csaba

A Kőrösi Csoma Sándor utcában, saját otthonában volt alkalmunk meglátogatni Balla Sándort, aki feleségével, Balla Sándorné Ilonával fogadott bennünket és a város vezetése képviseletében dr. Fekete Gábor alpolgármestert és Sipos László tanácsnokot. Ők adták át a polgármester, Szemereyné Dr. Pataki Klaudia, illetve Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét.

Balla Sándort már 9 évesen munkára kényszerítették

Sanyi bácsi élettörténetét hallgatva egyszerre érezhettük a megpróbáltatások és a kitartás erejét, illetve az életöröm fontosságát. Balla Sándor ugyanis szinte elérzékenyülve mesélte, hogy nem tanulhatott, már 9 évesen elvitték dolgozni cselédnek, istállókban és jászólban aludt, onnan egy „mentora” segítségével tudott szabadulni.

1955-ben vonult be katonának. Könnyek között mesélte, hogy olyan kiképzést kaptak, amely során, ha lett volna nála éles töltény, fejbe lőtte volna magát. Azt is hozzátette, hogy semmit sem tudott a politikáról, és ez volt a veszte. Akkoriban ugyanis jellemző volt, hogy minden katona kapott egy kézikönyvet, és az abban leírtakat ellenőrizték. Sándor „megtagadta a felelést”, annyit mondott, hogy ő ehhez nem ért.

Bányába küldték dolgozni

Emiatt leszerelték és Pécsre küldték egy bányába dolgozni, ahol mindennaposak voltak azok az „élmények”, hogy menekülni kellett az omlás elől. Nem egyszer ugyanis csak a szerencsén múlott, hogy a szén ne temesse be őket. Szintén a szerencse mentette meg őt és társait akkor, amikor sújtólégrobbanás történt a pécsi bányában – ahol egyébként maszk és védőeszközök nélkül dolgoztak.

A száműzetésnek és a bányában való kényszermunkának legalább egy előnye volt: nagyon jól fizetett. Előtte Balla Sándor havi 190 forintért dolgozott egy kecskeméti cégnél, a bányában viszont egy önkéntesen bevállalt szombati és vasárnapi műszakkal 300 forintot kapott. A bányából végül az 1956-os forradalom és szabadságharc idején szabadult és azonnal visszajött Kecskemétre.