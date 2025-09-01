44 perce
Több mentőautó is érkezett a halálos balesethez, megszólaltak a szirénák a bevásárlóközpontban
Összeszedtük a 35. hét legolvasottabb cikkeit. Olvashat arról, hogy Kecskeméten tűnt fel a világ egyik legritkább Ferrari-ja, a nemesnádudvari halálos balesetről és egy kecskeméti étterem bezárásáról is.
Halálos baleset: hiába küzdöttek a motoros életéért
Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze Nemesnádudvaron pénteken délelőtt. A halálos balesetben a motoros vesztette életét.
Mindenkinek sikerült időben kimenekülni a Malom Központ épületéből
A kecskeméti bevásárlóközpontban megszólaltak a szirénák, el kellett hagyni az épületet. Szerda délelőtt tűzriadó volt a Malom Központban.
Végleg bezár egy legendás kecskeméti étterem – sorra tűnnek el a város ikonikus helyei
A Labirintus Pizzéria bejelentette, hogy szeptember 15-én végleg lehúzza a rolót. A kecskeméti étterem több mint 28 év után búcsúzik vendégeitől, tele hálával és emlékekkel.
Minden hazugság volt? – Molnár Viktor kiakadt ellenfele taktikájára
A tévénézők most ismét láthatják kedvenceiket. A Hal a tortán új évadában a Kincsvadászok műsor szereplői mérik össze főzőtudásukat a SuperTV2 képernyőjén. A bácsalmási Molnár Viktor és Fertőszögi Péter párbaja különösen emlékezetesre sikerült.
Kecskeméten tűnt fel a világ egyik legritkább Ferrari-ja, mindössze 15 darab készült belőle
Újabb luxusautót kapott lencsevégre a népszerű TikTokos, Epixk Kecskemét belvárosában. A Ferrari F8 Spider Novitec N-Largo olyan ritka, hogy mindössze 15 darab létezik a világon.