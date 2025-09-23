2 órája
Tisztáztuk a fúrt kutak szabályait, rovarokat találtak egy édességben
Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak a fúrt kútra, olvashat több termékvisszahívásról is, illetve egy halasi balesetről is.
Sok a félreértés a fúrt kutak engedélye körül, itt vannak a szabályok érthetően
Sokan gondolkodnak azon, hogy saját kutat fúrassanak a kertjükben, az engedélyeztetés és a bejelentés kapcsán azonban rengeteg a kérdőjel. A fúrt kút létesítése nem minden esetben engedélyköteles, de van, amikor bejelenteni kötelező.
Anya-lánya párosra csaptak le a rendőrök Bácsalmáson
Egy bácsalmási házban tartott házkutatás során két nőt fogtak el a rendőrök. A gyanú szerint hónapok óta illegális tevékenységet folytattak.
Változnak a határátlépés szabályai, az új rendszer eleinte lassíthatja az átkelést
Hamarosan bevezetik az új európai uniós rendszert az országhatáron, emiatt kezdetben tolódásra kell számítani az átkelésnél. Az új rendszerek bevezetésével teljesen megváltoznak a határátlépési szabályok a magyar határon is.
Rovarokat találtak ebben a népszerű csemegében, meg ne edd, ha ilyet vettél
Visszahívják a Real Nature étcsokis meggyet és mandulát. A hatóság figyelmeztet: ne fogyassza el senki ezt a csemegét!
Fogyatékkal élő ismerősére támadt rá egy szabadszállási férfi, jutalma fegyház lehet
A Kunszentmiklósi Járási Ügyészség vádat emelt egy többszörösen büntetett szabadszállási férfi ellen, aki fogyatékkal élő ismerősét fosztotta ki.
Égető érzést okoz a nyalóka, azonnal leszedték a polcokról
Egy kedvelt eper ízű nyalóka fogyasztása során avas ízt és enyhe égető érzést tapasztalhattak a vásárlók. A termékvisszahívás azonnal elindult, a kifogásolt tételt a forgalmazó visszagyűjti.
A Kecskeméti Református Gimnáziumból a NASA Űrközpontjáig – interjú Cserényi Gyulával
Hétfőn Kecskeméten népszerűsítették az űrkutatást és a HUNOR Programot. Magyarország második asztronautája, Kapu Tibor, illetve az ő kiképzett tartalékos kutatóűrhajósa, a kecskeméti származású Cserényi Gyula volt a Református Gimnázium és a Neumann János Egyetem vendége. Cserényi Gyulával beszélgettünk.
Orbán Viktor: Mintegy 50 ezer új álláshely jöhet létre az Alföld fejlesztésével
Lőkösházára érkezett a miniszterelnök kedden, átadták a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasútvonal fejlesztését. Orbán Viktor beszédében több Bács-Kiskun megyei vonatkozásról is beszélt.
Több mint 200-zal száguldozott a Mercedes, a rendőrök sem hittek a szemüknek
Bács-Kiskunban a rendőrök szeptember második hetében is fokozottan ellenőrizték az utakat. Egy hét alatt összesen 60 közlekedési baleset történt, amelyek közül 26 esetben sérültek is voltak.
Vonat elé lépett egy ember Cegléden
A Napfény InterCity vonat elütött egy embert Ceglédnél. Emiatt a szegedi vasútvonalon ideiglenesen korlátozták a forgalmat, pótlóbuszok szállították az utasokat.
Súlyos járvány tombol a magyar határ közelében, tízezrével pusztulnak az állatok
A magyar határ túloldalán pusztítja az állatállományt a rettegett kór. Fertőtlenítéssel és az állatok tömeges altatásával védekeznek az afrikai sertéspestis ellen.
Mentők is érkeztek a balesethez, az egyik autós elhajtott a helyszínről
Három személyautó karambolozott Kiskunhalason, a Széchenyi utcában, azaz az 53-as főúton, a Botond utca közelében szerda délután. A baleset miatt ketten kórházba kerültek.
