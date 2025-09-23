Tisztáztuk a fúrt kutak szabályait, rovarokat találtak egy édességben

Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak a fúrt kútra, olvashat több termékvisszahívásról is, illetve egy halasi balesetről is.

Három személyautó karambolozott Kiskunhalason, a balesethez mentők is érkeztek

Sok a félreértés a fúrt kutak engedélye körül, itt vannak a szabályok érthetően

Sokan gondolkodnak azon, hogy saját kutat fúrassanak a kertjükben, az engedélyeztetés és a bejelentés kapcsán azonban rengeteg a kérdőjel. A fúrt kút létesítése nem minden esetben engedélyköteles, de van, amikor bejelenteni kötelező.

Anya-lánya párosra csaptak le a rendőrök Bácsalmáson

Egy bácsalmási házban tartott házkutatás során két nőt fogtak el a rendőrök. A gyanú szerint hónapok óta illegális tevékenységet folytattak.

Változnak a határátlépés szabályai, az új rendszer eleinte lassíthatja az átkelést

Hamarosan bevezetik az új európai uniós rendszert az országhatáron, emiatt kezdetben tolódásra kell számítani az átkelésnél. Az új rendszerek bevezetésével teljesen megváltoznak a határátlépési szabályok a magyar határon is.

Rovarokat találtak ebben a népszerű csemegében, meg ne edd, ha ilyet vettél

Visszahívják a Real Nature étcsokis meggyet és mandulát. A hatóság figyelmeztet: ne fogyassza el senki ezt a csemegét!

Fogyatékkal élő ismerősére támadt rá egy szabadszállási férfi, jutalma fegyház lehet

A Kunszentmiklósi Járási Ügyészség vádat emelt egy többszörösen büntetett szabadszállási férfi ellen, aki fogyatékkal élő ismerősét fosztotta ki.

Égető érzést okoz a nyalóka, azonnal leszedték a polcokról

Egy kedvelt eper ízű nyalóka fogyasztása során avas ízt és enyhe égető érzést tapasztalhattak a vásárlók. A termékvisszahívás azonnal elindult, a kifogásolt tételt a forgalmazó visszagyűjti.

A Kecskeméti Református Gimnáziumból a NASA Űrközpontjáig – interjú Cserényi Gyulával

Hétfőn Kecskeméten népszerűsítették az űrkutatást és a HUNOR Programot. Magyarország második asztronautája, Kapu Tibor, illetve az ő kiképzett tartalékos kutatóűrhajósa, a kecskeméti származású Cserényi Gyula volt a Református Gimnázium és a Neumann János Egyetem vendége. Cserényi Gyulával beszélgettünk.