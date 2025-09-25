Porig égett az ütközés után a Peugeot, mindent felemésztettek a lángok

Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy súlyos baleset történt az 5-ös főúton, káprázatos álomkert rejtőzik Kiskőrösön, illetve hogy mennyit keres egy átlag magyar.

Durva baleset történt Városföldnél

Fotó: Pozsgai Ákos

Lángok martalékává vált az 5-ös főúton balesetezett autó

Csütörtök délelőtt baleset történt az 5-ös főúton, Városföld közelében.

Óriási reform jön, így lehet nyugdíjba menni jövőre Magyarországon

A demográfiai folyamatok minden országot kihívások elé állítanak. Egyre több uniós tagállam szigorít a nyugdíjba vonulás feltételein, így hazánkban is változás jön 2026-tól: a fix korhatár helyét rugalmas rendszer veszi át.

Hihetetlen, mi rejtőzik Kiskőrös szívében: káprázatos álomkertet varázsolt Csányi Norbert otthonuk köré

Csányi Norbert kertészmérnök különleges kerttípusokat alkotott, akár bemutató-mintakertet is nyithatna. Kiskőrösi Álomkertje az egyik leggyönyörűbb és legvarázslatosabb helyszín, ahol valaha jártunk.

Nyolc év bujkálás után egy szál alsóban bilincselték meg a rendőrök a visszaeső bűnözőt

Egy férfi 8 éve bujkált a hatóságok elől, hol Magyarországon, hol külföldön. Rendőrségi akció során sikerült kézre keríteni Fülöpjakabon.

Napi cukiságbomba: újabb vízibivalybébi született a halasi élményparkban

Ismét vízibivalybébi született a Csetényi Élményparkban Halason. A kis vízibivaly nemét egyelőre nem lehet tudni, gondozói is csak távolról figyelik.

Ez a termék súlyosan károsíthatja a vesét és az idegrendszert is, azonnal vigye vissza

Az Európai Unió riasztása alapján több népszerű mintás zománc bögréből és kulcstartóból nehézfémek kioldódását mutatták ki. A termékek Magyarországon is forgalomba kerültek, ezért azonnali termékvisszahívás indult.

Palkovics László: a mesterséges intelligencia nem elveszi, hanem teremti a munkahelyeket

Mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos tartott előadást a kecskeméti Neumann János Egyetemen. A kecskeméti intézményhez több szállal is kötődő Palkovics László szakterületéről, a mesterséges intelligencia hatásairól, jövőjéről beszélt a telt házas nagyelőadóban.