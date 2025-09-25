2 órája
Porig égett az ütközés után a Peugeot, mindent felemésztettek a lángok
Összeszedtük Bács-Kiskun csütörtöki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy két autó szenvedett balesetet Városföldnél, népszerű terméket hívtak vissza, valamint hogy megrohamozták a vásárlók a solti Lidlt.
Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy súlyos baleset történt az 5-ös főúton, káprázatos álomkert rejtőzik Kiskőrösön, illetve hogy mennyit keres egy átlag magyar.
Lángok martalékává vált az 5-ös főúton balesetezett autó
Csütörtök délelőtt baleset történt az 5-ös főúton, Városföld közelében.
Óriási reform jön, így lehet nyugdíjba menni jövőre Magyarországon
A demográfiai folyamatok minden országot kihívások elé állítanak. Egyre több uniós tagállam szigorít a nyugdíjba vonulás feltételein, így hazánkban is változás jön 2026-tól: a fix korhatár helyét rugalmas rendszer veszi át.
Hihetetlen, mi rejtőzik Kiskőrös szívében: káprázatos álomkertet varázsolt Csányi Norbert otthonuk köré
Csányi Norbert kertészmérnök különleges kerttípusokat alkotott, akár bemutató-mintakertet is nyithatna. Kiskőrösi Álomkertje az egyik leggyönyörűbb és legvarázslatosabb helyszín, ahol valaha jártunk.
Nyolc év bujkálás után egy szál alsóban bilincselték meg a rendőrök a visszaeső bűnözőt
Egy férfi 8 éve bujkált a hatóságok elől, hol Magyarországon, hol külföldön. Rendőrségi akció során sikerült kézre keríteni Fülöpjakabon.
Napi cukiságbomba: újabb vízibivalybébi született a halasi élményparkban
Ismét vízibivalybébi született a Csetényi Élményparkban Halason. A kis vízibivaly nemét egyelőre nem lehet tudni, gondozói is csak távolról figyelik.
Ez a termék súlyosan károsíthatja a vesét és az idegrendszert is, azonnal vigye vissza
Az Európai Unió riasztása alapján több népszerű mintás zománc bögréből és kulcstartóból nehézfémek kioldódását mutatták ki. A termékek Magyarországon is forgalomba kerültek, ezért azonnali termékvisszahívás indult.
Palkovics László: a mesterséges intelligencia nem elveszi, hanem teremti a munkahelyeket
Mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos tartott előadást a kecskeméti Neumann János Egyetemen. A kecskeméti intézményhez több szállal is kötődő Palkovics László szakterületéről, a mesterséges intelligencia hatásairól, jövőjéről beszélt a telt házas nagyelőadóban.
Megrohamozták az emberek a Lidl felújított üzletét
Megrohamozták a felújított áruházat, akciók és modern környezet várja a vásárlókat. Újra megnyitott a solti Lidl.
Ennyit keres most egy átlag magyar, meglepő számot tett közzé a KSH
A magyar jövedelmek egy év alatt jelentős változáson mentek keresztül. A KSH kimutatása alapján a bruttó átlagkereset ismét minden ágazatban emelkedett.
Veterán klasszikusokkal és napelemes csodajárgánnyal avatták fel Kecskemét legújabb útját
Új út készült el Kecskeméten, a Déli Iparterületen. A Wilhelm Maybach utca fontos eleme annak az ökoszisztémának, amelyet a város és az ottani gyárak hosszú évek óta intenzíven építenek. A tervezők királyáról elnevezett utat a Hírös Veterán oldtimer járműi, valamint a Neumann János Egyetem napelemes autója avatta fel – jelképesen összekötve a múltat a jövővel.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!