Súlyos baleset az 54-esen, drogot találtak a fiatal férfi autójában

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy baleset történt az 54-es főúton, fordulóponthoz érkezett a törpenövésű Danyi Boti élete, illetve videót is láthatnak olvasóink egy innovatív kecskeméti programról.

Baleset történt az 54-es főúton

Fotó: Pozsgai Ákos

Lakáscsere, káosz és titkos randevú – ezt a premiert nem akarod kihagyni!

Pénteken lesz a Kölcsönlakás című produkció premierje. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Kelemen László Kamaraszínházában debütáló Ray Cooney és John Chapman által írt vígjátékot a filmes szakmából ismert Kapitány Iván rendezte.

Kiderült, mikor kezdődhet el a régóta várt felújítás a kecskeméti Kiskörúton

Jó hír a kecskemétieknek. A Kiskörút felújítása évek óta várat magára, de most úgy tűnik, belátható időn belül megvalósulhat.

Éles riasztás a Balti-tengeren, orosz gépeket fogtak el magyar Gripenek

A legendás hazai vadászgépek ismét éles helyzetben bizonyíthattak a Magyar Honvédség balti missziója során. Csütörtökön a balti légtér védelméért lendültek akcióba a magyar Gripenek.

Szívszorító üzeneteket fogalmaztak meg a kecskeméti idősek a mai fiataloknak

Egészen innovatív programmal rukkolt elő a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány. Egy iskolai foglalkozás keretein belül összehozták a generációkat: diákok látogatták meg a kecskeméti időseket a Margaréta Otthonban, hogy beszélgessenek velük és fontos élettapasztalatokkal gazdagodjanak.

Fordulóponthoz érkezett a törpenövésű Danyi Boti élete, megszületett a döntés a kezeléséről

A fantasztikus összefogás sikerre vezetett. Sokat kellett rá várni, de megszületett a Batthyány Alapítvány támogatói döntése, így sorstársaival együtt megkaphatja a nagyon vágyott kezelést a 9 éves kecskeméti kisfiú, a törpenövésű Danyi Botond.

Jákob Zoli szokatlan videóban árulta el, mi számára az élet értelme

Egy meglepő oldalát mutatta meg a nagylelkű üzletember. Jákob Zoli most nem másoknak segített, hanem saját magát ajándékozta meg egy vadonatúj gitárral, közben pedig az élet értelméről elmélkedett.

Hazai közönség előtt lehet újra bajnok Csuti Zoltán autóversenyző

A Swift Cup Europe 2025-ös szezonjának záró fordulóját most hétvégén rendezik meg, ahol a magyar közönségnek is lesz kiért szorítania. Csuti Zoltán címvédőként áll rajthoz, és továbbra is esélyes, hogy újra megnyerje a bajnokságot!