3 órája
Idős házaspár sérült meg a karambolban, elfogatóparancsot adtak ki a veszélyes nőre
Összeszedtük Bács-Kiskun szerdai kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat egy súlyos bócsai balesetről, egy elfogatóparancs részleteiről, illetve beszámoltunk a füge megfelelő gondozásáról.
Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy harckocsikkal települt ki a kecskeméti főtérre a Magyar Honvédség, megváltozik az egyik legismertebb autó logója, illetve videót is láthatnak olvasóink az 54-es főúton történt balesetről.
Azonnal jelentse, ha látott ilyen állatot, emberek élete múlhat rajta
Az elmúlt hetekben Kecskemét térségében afrikai eredetű kullancsokat azonosítottak. A szakemberek szerint ezek a kullancsfajok komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ezért különösen fontos a megelőzés és a lakossági bejelentések szerepe.
Elfogatóparancsot adtak ki Veréb Viktória ellen, őrjöngve támadt rá egy szakápolóra a kórházban
Veréb Viktória ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, könnyű testi sértés és rongálás miatt folyik bírósági eljárás Kecskeméten. Az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság jár el, a vádlott ellen elfogatóparancs van érvényben, a következő tárgyalás időpontját is kitűzték.
Katonai robotkutya vitte a showt a kecskeméti főtéren
Harckocsikkal és érdekes katonai eszközökkel települt ki kedden délután a kecskeméti főtérre a Magyar Honvédség. A harcászati eszközök közül a fókuszba egy katonai robotkutya került, amely éles helyzetben felderít, békeidőben pacsit ad.
Ne is álmodjon fügetermésről, ha ezt a feladatot nem végzi el időben
Az utóbbi években egyre több magyar kertben találunk fügét. Ez a mediterrán eredetű gyümölcsfa remekül alkalmazkodik a hazai klímához, de korántsem elég csak elültetni, a bőséges fügeterméshez rendszeres gondozásra is szükség van.
Véget ér egy korszak, megváltozik az egyik legismertebb autó logója
Apró, de sokat mondó részlete változik a jól ismert autómárkának. A modern kor szellemében történik hamarosan logócsere az egyik legnépszerűbb használt autónál.
Súlyos baleset az 54-es főúton
Kamionnal ütközött egy személyautó kedden az esti órákban az 54-es főúton Bócsa közelében. A durva baleset során egy idős házaspár sérült meg, őket a mentők a helyszíni ellátás után a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították.
Kegyetlen betegség pusztítja a magyar szőlőt, rendkívüli akcióterv indul
A hazai szőlőt a szakadék szélére sodorta a fertőzés. A kormány akciótervvel lép fel az aranyszínű sárgaság ellen, mutatjuk, milyen intézkedések lesznek.
Tárgyalás nélkül börtönre ítélték a férfit, aki borzalmas dolgokat művelt az apjával
Egyre többen álltak értetlenül egy jászszentlászlói ügy előtt. A zaklató férfi tettei végül a bíróság gyors és szigorú döntéséhez vezettek.
Csoda történt Bács-Kiskunban, eltűnőben a rettegett dióburok-fúrólégy
Bács-Kiskun vármegyében idén a kedvező időjárásnak köszönhetően sikerült visszaszorítani a kártevőket. A dióburok-fúrólégy populációja így kevesebb egyeddel támadta a terméseket, és a kistermelők gazdaságában a dió 40-50 százaléka megmaradt.
Bán János vezetésével új fejezet kezdődik Kecskemét kulturális életében
Kecskemét kulturális intézményeinek vezetői második alkalommal ültek össze, hogy előkészítsék a város tízéves kulturális koncepcióját. A találkozó Bán János alpolgármester kezdeményezésére valósult meg, ahol a színház, a Hírös Agóra és a Tudomány és Technika Háza jövője mellett a programok jobb kommunikációja is napirendre került.
Olimpikon nagykövet is részt vett az új bajai befogadó játszótér átadásán
Baja és a Duna szimbólumait jeleníti meg az új akadálymentes játékelemekkel felszerelt, a Szerencsejáték Zrt. „A játék összeköt” programja keretében épült legújabb közösségi tér Baján, amit szerda délelőtt adtak át. A befogadó játszótér célja, hogy segítse az egészséges és a fogyatékkal élő gyermekek közös játékát.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Kanyarban előzött az autós, félfrontálisan ütközött a szemből érkező kamionnal – fotók, videó
A már kialudt tűz nyomai között találták meg az idős nő holttestét