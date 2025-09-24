szeptember 24., szerda

Összefoglaló

1 órája

Idős házaspár sérült meg a karambolban, elfogatóparancsot adtak ki a veszélyes nőre

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun szerdai kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat egy súlyos bócsai balesetről, egy elfogatóparancs részleteiről, illetve beszámoltunk a füge megfelelő gondozásáról.

Kovács Nóra

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy harckocsikkal települt ki a kecskeméti főtérre a Magyar Honvédség, megváltozik az egyik legismertebb autó logója, illetve videót is láthatnak olvasóink az 54-es főúton történt balesetről.

a bócsai balesetnél a rendőrök helyszínelnek
Egy idős házaspár sérült meg a bócsai balesetben
Fotó: Pozsgai Ákos

Azonnal jelentse, ha látott ilyen állatot, emberek élete múlhat rajta

Az elmúlt hetekben Kecskemét térségében afrikai eredetű kullancsokat azonosítottak. A szakemberek szerint ezek a kullancsfajok komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ezért különösen fontos a megelőzés és a lakossági bejelentések szerepe.

Elfogatóparancsot adtak ki Veréb Viktória ellen, őrjöngve támadt rá egy szakápolóra a kórházban

Veréb Viktória ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, könnyű testi sértés és rongálás miatt folyik bírósági eljárás Kecskeméten. Az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság jár el, a vádlott ellen elfogatóparancs van érvényben, a következő tárgyalás időpontját is kitűzték.

Katonai robotkutya vitte a showt a kecskeméti főtéren

Harckocsikkal és érdekes katonai eszközökkel települt ki kedden délután a kecskeméti főtérre a Magyar Honvédség. A harcászati eszközök közül a fókuszba egy katonai robotkutya került, amely éles helyzetben felderít, békeidőben pacsit ad.

Ne is álmodjon fügetermésről, ha ezt a feladatot nem végzi el időben

Az utóbbi években egyre több magyar kertben találunk fügét. Ez a mediterrán eredetű gyümölcsfa remekül alkalmazkodik a hazai klímához, de korántsem elég csak elültetni, a bőséges fügeterméshez rendszeres gondozásra is szükség van.

Véget ér egy korszak, megváltozik az egyik legismertebb autó logója

Apró, de sokat mondó részlete változik a jól ismert autómárkának. A modern kor szellemében történik hamarosan logócsere az egyik legnépszerűbb használt autónál. 

Súlyos baleset az 54-es főúton

Kamionnal ütközött egy személyautó kedden az esti órákban az 54-es főúton Bócsa közelében. A durva baleset során egy idős házaspár sérült meg, őket a mentők a helyszíni ellátás után a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították.

Kegyetlen betegség pusztítja a magyar szőlőt, rendkívüli akcióterv indul

A hazai szőlőt a szakadék szélére sodorta a fertőzés. A kormány akciótervvel lép fel az aranyszínű sárgaság ellen, mutatjuk, milyen intézkedések lesznek.

Tárgyalás nélkül börtönre ítélték a férfit, aki borzalmas dolgokat művelt az apjával

Egyre többen álltak értetlenül egy jászszentlászlói ügy előtt. A zaklató férfi tettei végül a bíróság gyors és szigorú döntéséhez vezettek.

Csoda történt Bács-Kiskunban, eltűnőben a rettegett dióburok-fúrólégy

Bács-Kiskun vármegyében idén a kedvező időjárásnak köszönhetően sikerült visszaszorítani a kártevőket. A dióburok-fúrólégy populációja így kevesebb egyeddel támadta a terméseket, és a kistermelők gazdaságában a dió 40-50 százaléka megmaradt.

Bán János vezetésével új fejezet kezdődik Kecskemét kulturális életében

Kecskemét kulturális intézményeinek vezetői második alkalommal ültek össze, hogy előkészítsék a város tízéves kulturális koncepcióját. A találkozó Bán János alpolgármester kezdeményezésére valósult meg, ahol a színház, a Hírös Agóra és a Tudomány és Technika Háza jövője mellett a programok jobb kommunikációja is napirendre került.

Olimpikon nagykövet is részt vett az új bajai befogadó játszótér átadásán

Baja és a Duna szimbólumait jeleníti meg az új akadálymentes játékelemekkel felszerelt, a Szerencsejáték Zrt. „A játék összeköt” programja keretében épült legújabb közösségi tér Baján, amit szerda délelőtt adtak át. A befogadó játszótér célja, hogy segítse az egészséges és a fogyatékkal élő gyermekek közös játékát.

