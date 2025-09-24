Idős házaspár sérült meg a karambolban, elfogatóparancsot adtak ki a veszélyes nőre

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy harckocsikkal települt ki a kecskeméti főtérre a Magyar Honvédség, megváltozik az egyik legismertebb autó logója, illetve videót is láthatnak olvasóink az 54-es főúton történt balesetről.

Egy idős házaspár sérült meg a bócsai balesetben

Fotó: Pozsgai Ákos

Azonnal jelentse, ha látott ilyen állatot, emberek élete múlhat rajta

Az elmúlt hetekben Kecskemét térségében afrikai eredetű kullancsokat azonosítottak. A szakemberek szerint ezek a kullancsfajok komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ezért különösen fontos a megelőzés és a lakossági bejelentések szerepe.

Elfogatóparancsot adtak ki Veréb Viktória ellen, őrjöngve támadt rá egy szakápolóra a kórházban

Veréb Viktória ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, könnyű testi sértés és rongálás miatt folyik bírósági eljárás Kecskeméten. Az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság jár el, a vádlott ellen elfogatóparancs van érvényben, a következő tárgyalás időpontját is kitűzték.

Katonai robotkutya vitte a showt a kecskeméti főtéren

Harckocsikkal és érdekes katonai eszközökkel települt ki kedden délután a kecskeméti főtérre a Magyar Honvédség. A harcászati eszközök közül a fókuszba egy katonai robotkutya került, amely éles helyzetben felderít, békeidőben pacsit ad.

Ne is álmodjon fügetermésről, ha ezt a feladatot nem végzi el időben

Az utóbbi években egyre több magyar kertben találunk fügét. Ez a mediterrán eredetű gyümölcsfa remekül alkalmazkodik a hazai klímához, de korántsem elég csak elültetni, a bőséges fügeterméshez rendszeres gondozásra is szükség van.

Véget ér egy korszak, megváltozik az egyik legismertebb autó logója

Apró, de sokat mondó részlete változik a jól ismert autómárkának. A modern kor szellemében történik hamarosan logócsere az egyik legnépszerűbb használt autónál.

Súlyos baleset az 54-es főúton

Kamionnal ütközött egy személyautó kedden az esti órákban az 54-es főúton Bócsa közelében. A durva baleset során egy idős házaspár sérült meg, őket a mentők a helyszíni ellátás után a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították.