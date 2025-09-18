szeptember 18., csütörtök

Összefoglaló

2 órája

Több állat elpusztult a kutyatámadás után, mentők és tűzoltók vonultak Kiskunhalasra

Összeszedtük Bács-Kiskun csütörtöki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy pénzmosás miatt állt bíróság elé egy férfi, írtunk egy brutális állattámadásról, illetve egy videót is láthatnak a kiskunhalasi baleset helyszínéről.

Kovács Nóra

Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy durva baleset történt Kiskunhalason, olvashat arról, hogyan kapták el a rendőrök a félegyház dílerpárost és egy sokkoló állattámadásról is írtunk.

mentők és tűzoltók helyszínelnek a kiskunhalasi balesetnél
Tűzoltók és mentők is vonultak a halasi baleset helyszínére
Fotó: Pozsgai Ákos

Megszaporodtak a betörések, a rendőrség és az önkormányzat reagált a lakossági aggodalmakra

A nyár folyamán megnőtt a bűnesetek száma Kecskeméten, főleg a Vacsiközben, ahol a lakosok válaszokat vártak az esetekkel kapcsoltban. A besurranásokkal kapcsolatos kérdésekben az alpolgármesterek és a rendőrség adott válaszokat a lakosságnak.

Online csalásokból származó milliókat mostak tisztára

Online csalásból érkező pénzeket fogadtak számlájukon, majd vették fel azt készpénzben. Pénzmosás miatt emelt vádat a három férfi ellen a Kecskeméti Járási Ügyészség.

Mentők és tűzoltók siettek a kora reggeli balesethez

Két személyautó ütközött csütörtök reggel 7 óra körül az 53-as főút belterületi szakaszán Kiskunhalason. A baleset egy kijelölt gyalogátkelőhely előtt történt.

Sokkoló állattámadás, kóbor kutyák tizedelték meg a vemhes birkanyájat

Brutális támadás érte egy jakabszállási gazdaság állatait a napokban. A rejtélyes állattámadás során több vemhes birka elpusztult, a szamár és a ló is megsérült, miközben a gazdák kétségbeesetten próbálnak segítséget kapni.

Botrány a Woltnál: átverték a fogyasztókat, és fiatalkorúaknak adtak alkoholt

Megsértették a jogszabályokat! Komoly fogyasztóvédelmi jogsértéseket állapított meg a Wolt cégcsoportnál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai felügyelete mellett zajló vizsgálat.

„Kopogj az ablakon, és jön a fű” – titkos jel és bizarr rejtekhely volt a dílerpáros stratégiája

Hónapokon át tartó megfigyelés és információgyűjtés után sikerült lecsapniuk a rendőröknek egy kiskunfélegyházi párosra, akik egy titkos ablakon keresztül árulták a kábítószert. A nyomozásban áttörést egy rendőri igazoltatás hozott, amely új szálakat tárt fel a hatóságok előtt.

Szinte senki sem tudja, de ezeknek a járműveknek a használatához is kötelező a jogosítvány

A vidéket járva gyakran megesik, hogy quadba vagy lovas kocsiba botlik az ember az utakon. Sokan nem tudják, de ezekre a járművekre is kell vezetői engedély. Összeszedtük, milyen jogosítvány szükséges a használatukhoz.

Fillérekért adják ezt a szuperélelmiszert az áruházak, elengedhetetlen a sejtek védelméhez

Beköszöntött az ősz. A hazai piacokon és zöldségeseknél egyre nagyobb választékban jelenik meg a körte, ez az édes, lédús gyümölcs, amely nemcsak a konyhában használható fel sokoldalúan, hanem az egészségünk szempontjából is rendkívül értékes.

Meglepő igazságot árult el a szakértő, a közkedvelt gomba is lehet mérgező

Az elmúlt napok csapadékos időjárásának köszönhetően végre megkezdődött az őszi gombaszezon. A piacokon már kapható például a déli tőkegomba és a sárga gévagomba, de az erdők-mezők is egyre több gombával kecsegtetnek.

Dalra fakadtak a kecskemétiek a súlyos betegekért

Kecskeméten közösségi sétát szerveztek, amelynek célja a figyelemfelhívás és az összefogás erősítése volt. Az Alzheimer-kórban érintettek és hozzátartozóik számára különösen fontos, hogy a társadalom megértéssel és támogatással forduljon feléjük.

 

