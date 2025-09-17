34 perce
Hét embert mentettek ki a kisbuszból, eltűnt egy 10 éves kisfiú
Nyomtalanul tűnt el egy 10 éves kecskeméti kisfiú
Aki bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, értesítse a rendőrséget!
Exkluzív felvételek: így néz ki egy Gripen-küldetés a felhők felett
Több mint másfél hónapja a Magyar Honvédség látja el Litvánia, Lettország és Észtország légtérvédelmét. A magyar katonáknak már több éles riasztásuk is volt a balti misszió során, és erről újabb exkluzív felvételeket osztottak meg.
Hihetetlen akció, piros banánt kínálnak ebben a népszerű kecskeméti áruházban
Ahogy az ősz lassan bekúszik a mindennapokba, az áruházak is új színeket, ízeket és ötleteket hoznak a vásárlók életébe. A szeptember 18-án induló akciós újságokban öt különleges ajánlatra bukkantunk, amelyek nemcsak praktikusak, hanem egy kis varázslatot is csempésznek a hétköznapokba. A Lidl akciós újságban olyan finomságok kaptak helyet, melyet most először árusítanak. Mindenképp érdemes megkóstolni.
Csőtörés miatt teljesen kiürült a víztorony Lajosmizsén
Víz nélkül maradtak a lajosmizseiek. Csőtörés miatt szerdán kora reggeli órákra leállt a vízszolgáltatás. A Bácsvíz szakemberei több óráig dolgoztak a helyszínen.
Állatkerti kaland és közlekedésbiztonság: nagy sikert aratott az idei KRESZ Szafari
Boldog, izgő-mozgó diákokkal volt tele szerdán reggel a Kecskeméti Vadaskert. A KRESZ Szafarin a gyerekek minden évben megmutathatják, hogy mennyit tudnak a közelekedésbiztonság témájában, egy játékos verseny keretei között.
Minden személyautót el kell szállítani péntekre ebből a kecskeméti utcából
Pénteken egész nap tartanak a faápolási munkák a Fehér utcában. A lezárás miatt a gépjárművel közlekedőknek érdemes előre tervezniük, mert az utca több szakaszát is érinti majd a korlátozás.
Magyarországon tesztelik a kínai szupervonatot – ezt kell tudni a Budapest–Belgrád-vasútvonal Sólymáról
Magyarországon ritka látvány: a kínai gyártmányú Sólyom nagysebességű motorvonatot a napokban sikeresen lencsevégre kapták, miközben hazai tesztjeit teljesítette. A szerelvény a Budapest–Belgrád-vasútvonalon fog közlekedni, magyar típusengedélyre vár.
Túlélő üzemmódba kapcsoltak a fák, a tartós aszály és a hőhullámok miatt sok már nyáron ledobta a leveleit
A lehullott falevelek látványa sok helyen már augusztus végén azt a benyomást keltette, mintha az ősz már akkor megérkezett volna. A szakértők azonban egyértelműen rámutatnak, hogy ez a jelenség tünete, a természet önvédelmi, túlélési stratégiája.
Baleset: mentőhelikoptert riasztottak az M5-ösön kisbuszba szorult utasokhoz
Durva baleset történt az M5-ösön, egy autószállító trélert vontató kisbusz és egy kamion ütközött Lajosmizsénél, a Szeged felé vezető oldalon.
Veszélyes lehet a kedvencére ez a jutalomfalat, azonnali hatállyal visszahívta a hatóság
A Nébih riasztást adott ki egy népszerű lovas jutalomfalat miatt. A termékvisszahívás oka, hogy idegen anyag jelenlétét találták a termékben, ami veszélyeztetheti az állatok egészségét.
Elképesztő fejlesztés Kecskeméten, 15 milliárdból épült meg a régió legmodernebb hulladékválogatója
2017 novemberében indult és idén zárult le az a projekt, amely 101 település és több mint 600 ezer ember hulladékgazdálkodását oldja meg a mai kor kihívásainak megfelelően, a legmodernebb technológiával. A projekt egyik fő eleme Kecskeméthez és a Kisfái hulladékválogatóhoz köthető.
Kíméletlen büntetőgépek érkeznek az utak mellé, jönnek a szupertraffipaxok
Néhány héten belül új sebességmérőkkel találkozhatnak az autósok az utak mentén. A TraffiCapture-Lite, röviden TC-Lite nevű készülék, azaz a szupertraffipax túljutott a hatósági teszteken, és hamarosan megkezdheti működését.
Gyors, házi péksütik az uzsonnás dobozba – süssünk együtt a bögrés receptek királynőjével
Gyors házi receptekkel, finom péksüteményeket készíthetünk a gasztroblogger ajánlásával. Mit tegyünk az uzsonnás dobozba?