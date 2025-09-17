Hét embert mentettek ki a kisbuszból, eltűnt egy 10 éves kisfiú

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk arról, hogy durva baleset történt az M5-ösön, több éles riasztást kaptak a magyar katonák a balti misszió során, illetve, hogy nagy sikert aratott a KRESZ Szafari.

Durva balesethez riasztották a tűzoltókat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nyomtalanul tűnt el egy 10 éves kecskeméti kisfiú

Aki bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, értesítse a rendőrséget!

Exkluzív felvételek: így néz ki egy Gripen-küldetés a felhők felett

Több mint másfél hónapja a Magyar Honvédség látja el Litvánia, Lettország és Észtország légtérvédelmét. A magyar katonáknak már több éles riasztásuk is volt a balti misszió során, és erről újabb exkluzív felvételeket osztottak meg.

Hihetetlen akció, piros banánt kínálnak ebben a népszerű kecskeméti áruházban

Ahogy az ősz lassan bekúszik a mindennapokba, az áruházak is új színeket, ízeket és ötleteket hoznak a vásárlók életébe. A szeptember 18-án induló akciós újságokban öt különleges ajánlatra bukkantunk, amelyek nemcsak praktikusak, hanem egy kis varázslatot is csempésznek a hétköznapokba. A Lidl akciós újságban olyan finomságok kaptak helyet, melyet most először árusítanak. Mindenképp érdemes megkóstolni.

Csőtörés miatt teljesen kiürült a víztorony Lajosmizsén

Víz nélkül maradtak a lajosmizseiek. Csőtörés miatt szerdán kora reggeli órákra leállt a vízszolgáltatás. A Bácsvíz szakemberei több óráig dolgoztak a helyszínen.

Állatkerti kaland és közlekedésbiztonság: nagy sikert aratott az idei KRESZ Szafari

Boldog, izgő-mozgó diákokkal volt tele szerdán reggel a Kecskeméti Vadaskert. A KRESZ Szafarin a gyerekek minden évben megmutathatják, hogy mennyit tudnak a közelekedésbiztonság témájában, egy játékos verseny keretei között.

Minden személyautót el kell szállítani péntekre ebből a kecskeméti utcából

Pénteken egész nap tartanak a faápolási munkák a Fehér utcában. A lezárás miatt a gépjárművel közlekedőknek érdemes előre tervezniük, mert az utca több szakaszát is érinti majd a korlátozás.

Magyarországon tesztelik a kínai szupervonatot – ezt kell tudni a Budapest–Belgrád-vasútvonal Sólymáról

Magyarországon ritka látvány: a kínai gyártmányú Sólyom nagysebességű motorvonatot a napokban sikeresen lencsevégre kapták, miközben hazai tesztjeit teljesítette. A szerelvény a Budapest–Belgrád-vasútvonalon fog közlekedni, magyar típusengedélyre vár.