1 órája
A csúcstechnológiás eszközök beszerelése miatt változik a betegellátás rendje a kórházban
Megkezdődtek a korszerű képalkotó eszközök – CT- és MR-berendezések – beruházási munkálatai a Bajai Szent Rókus Kórházban. Ezért a fül-orr-gége ambulanciák ideiglenesen új helyszínen fogadják a betegeket a bajai kórházban.
Az Országos képalkotó diagnosztikai modernizációs program keretében a belügyminisztérium 30 darab CT- és 11 darab MR-készüléket vásárolt be 22,6 milliárd forint értékben kormányzati forrásból. A vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, és megkezdődhetett a kórházakban, így a bajai kórházban is az új gyógyászati műszerek és eszközök telepítése.
Az eddigi 16 szeletes CT-t egy 128 szeletes, csúcstechnológiás berendezésre cserélik a Bajai Szent Rókus Kórházban, amit a diagnosztikai épületben helyeznek el. Az új, modernebb készülék elődjénél jobb képeket készít majd. Megkezdődött az új MR-készülék telepítése is, így hamarosan egy modern készülékkel tudják majd vizsgálni a térség betegeit. Az új MR-készülék és a CT-berendezés közel negyedmilliárd forintba került. A beruházással jelentősen javul a térség betegeinek egészségügyi ellátása, a legmodernebb orvosi eszközökkel végzett diagnosztikai vizsgálatok a betegellátás biztonságát szolgálják.
Változások a bajai kórházban
A bajai kórház közleménye szerint az intézményben zajló CT–MR beruházás munkálatai miatt a fül-orr-gége ambulanciák ideiglenesen új helyszínen fogadják a betegeket.
A változás az alábbiakat érinti: 2025. szeptember 22. hétfőtől a fül-orr-gége ambulanciák a Diagnosztikai épület (E épület) földszintjéről ideiglenesen átköltöznek a Sebészeti épület (D épület) 5. emeletére.
Az átállás időszakában: 2025. szeptember 19-én, pénteken a sürgős esetek ellátása a Sebészeti épület (D épület) 3. emeletén található fül-orr-gégészeti osztályon történik. A költözés átmeneti jellegű, a beruházás befejezését követően a fül-orr-gége ambulanciák visszaköltöznek megszokott helyükre, a Diagnosztikai épület (E épület) földszintjére.
Az ambulanciák telefonos elérhetősége változatlan.
