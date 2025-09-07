Több mint 200 éves műemlék vár új tulajdonosára, ennyiért vásárolható meg a bajai kastély

A bajai kastély a XIX. század elején épült klasszicista és eklektikus stílusban, és nemcsak hatalmas tereivel, hanem izgalmas történelmével is magára vonja a figyelmet. Az épület hosszú évtizedek során számos szerepet töltött be: a só raktározásától a lovak tartásán át egészen a közösségi funkciókig, így valóban a történelmi Magyarország egyik különleges szeletét őrzi.

Eladó a bajai kastély

Forrás: Ingatlan.com

Az épületegyüttest a XIX. század elején még sóháznak építették. A hatalmas, közel egyhektáros ősfás parkban elhelyezkedő épület eredeti funkciója a kereskedelmi áruk tárolása volt.

A kiegyezést követően a kastély új szerepet kapott: királyi méntelepként működött, majd a történelem viharai után a második világháborút követően székház, óvoda és étterem is lett belőle. Az istállókból tanműhely és szerviz alakult ki, így az épület mindig alkalmazkodott a kor igényeihez.

Műemlékből befektetés

A kastély ma országos jelentőségű védett műemlék. Az ingatlanhoz minden szükséges dokumentum és felújítási engedély rendelkezésre áll, így az új tulajdonos bátran álmodhat róla szállodát, kulturális központot vagy más funkciót, a külső arculat megőrzésével. A TAO-kedvezmény pedig különösen vonzóvá teszi a befektetők számára.

A 3826 négyzetméteres tégla falazatú, kétszintes kastély egy 9413 négyzetméteres telken helyezkedik el, melyet ősfákkal beültetett park vesz körül. A falak egy méter vastagok, boltívei pedig országosan is ritkaságnak számítanak.

A műemléképület korábbi becsült értéke 507 millió forint, és kiemelt adókedvezmény – TAO háromszoros értéken – is igénybe vehető rá, ami tovább növeli a befektetési potenciált.

A bajai kastély különlegességei

Az épület több mint 200 éves múltja, egyedi boltívei és történelmi szerepe miatt nem csupán ingatlan, hanem kulturális örökség is. Aki megvásárolja, nemcsak egy műemléket, hanem a magyar történelem egy darabját viheti haza.