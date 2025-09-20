Ezek az augusztus végi és a szeptember elejei bajai anyakönyvi hírek.

Bajai anyakönyvi hírek

Születtek: 2025. augusztus 28. és 2025. szeptember 3. között anyakönyvezettek: Kolompár Jázmin Szofi (édesanyja neve: Kolompár Katalin) Uszód, Nagy Zejnep Zafira (Nagy Kamilla Klaudia) Kelebia, Kiss Luna (Kiss Dorina) Gara, Szilágyi Luca (Horváth Petra) Kalocsa, Dér Zétény (Barta Evelin Andrea) Gara, Tumbász Miron (Riczman Dzsenifer) Baja, Zombori Lotti (Nyerges Viktória Mária) Kalocsa, Merkler Dominik (Pere Nikolett) Dávod, Tvaruskó Adél (Grécs Daniella) Bátmonostor, Adorján Nara (Ságodi Vivien) Baja.

2025. szeptember 4. és 2025. szeptember 10. között anyakönyvezettek: Pechlof Andor (édesanyja neve: Farkas Edina) Szeremle, Tenyér Hanna (Kozák Anita) Bácsalmás, Elek Maxim (Vida Barbara) Szeremle, Imre Mirabella (Szabó Dorina) Szeremle, Szűcs Olivér (Vida Ramóna) Foktő, Mihálovics Liza (Szőke Brigitta) Baja, Temesvári Dominik (Ürmös Dorina) Tataháza, Kocsis Bence (Varga Dominika) Dusnok, Sárközi Antal (Beck Krisztina) Fajsz, Boldizsár Olívia (Hajnal Kitti) Mélykút.

Házasságot kötöttek: 2025. augusztus 28. és 2025. szeptember 3. között anyakönyvezettek: 2025. augusztus 28.: Hatlapatka István és Baros Ágnes, 2025. augusztus 29.: Bozso Máté és Vincze Adrienn, 2025. augusztus 30.: Boros Alex és Hangyási Ráchel, Salamon Zsolt és Rácz Réka Angéla, Trembovelski Marc és Dancsa Kamilla, Bálint Márk és Szabó Dominika, 2025. szeptember 2.: Rácz Róbert és Sebők Klára.

2025. szeptember 4. és 2025. szeptember 10. között anyakönyvezettek: 2025. szeptember 4. Miklós József és Botka Anna, Deme Dominik Gábor és Balogh Heléna Judit, 2025. szeptember 5. Nagy Balázs és Kiss Tímea, 2025. szeptember 6. Serfőző Vince és Rigó Beatrix, Dér Krisztofer és Almási Terézia, Hesz Henrik és Dózsa Alexandra, Mezőfi Richárd és Fekete Nikolett, 2025. szeptember 9. Schmidt Bálint György és Iglói Brigitta.

Meghaltak: 2025. augusztus 28. és 2025. augusztus 3. között anyakönyvezettek: Dudla Lajos 78 éves bajai, Drumár Lászlóné (született: Molnár Terézia) 96 éves bajai, Balogh Györgyné (Radics Mária) 82 éves sükösdi, Lipták Jánosné (Szabó Teréz) 75 éves katymári, Simon József 67 éves bácsbokodi, Kiss-Dogyi Jánosné (Merk Edit) 88 éves bajai, Eichárdt László Gyula 82 éves bajai, Molnár Istvánné (Molnár Rozália) 90 éves bajai, Romsics László 69 éves csikériai, Visnyovszki József Pál 72 éves nagybaracskai, Bakó Jánosné (Kovács Rozália) 69 éves csávolyi, Földvári István 83 éves bajai, Oláh Istvánné (Egri Magdolna) 93 éves bajai, Bögeholdné Hajósi Adrienn 55 éves garai lakos.